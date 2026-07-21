Colombia

Álvaro Uribe celebró la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado con el apoyo del Pacto Histórico: “Le hará bien a Colombia”

El senador del Centro Democrático venció al congresista del Partido de La U, Alfredo Deluque, quien tenía el apoyo del gobierno electo de Abelardo de la Espriella

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Álvaro Uribe - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Prensa Senado/
El mensaje de Álvaro Uribe fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Prensa Senado/

Honorio Henríquez, senador perteneciente al Centro Democrático, fue elegido como nuevo presidente del Senado de la República para el primer año del periodo legislativo 2026-2030, tras recibir 56 votos.

La bancada del Pacto Histórico desempeñó un papel determinante en la designación de Henríquez, debido a que sus senadores hicieron público su respaldo mostrando la papeleta de votación marcada a su favor.

Por este motivo, el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, celebró la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado a través de su cuenta oficial en X.

Honorio Henríquez asumió la presidencia del Senado para el periodo legislativo 2026-2027 tras obtener 56 votos, en una elección que marcó el primer revés político del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella - crédito Senado de Colombia
Álvaro Uribe celebró la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado a través de su cuenta oficial en X - crédito Senado de Colombia

En su mensaje, el exmandatario colombiano (2002-2010) afirmó que Henríquez es una persona mesurada y trasparente, motivo por el cual indicó que es una persona que da garantías a la democracia.

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Uribe Vélez agradeció a quienes confiaron en él y respaldaron con su voto a Honorio Henríquez. El expresidente sostuvo que la elección del senador del Centro Democrático beneficiará a Colombia.

“El Senado eligió presidente a Honorio Henríquez, ciudadano mesurado, transparente, garantía para el correcto discurrir democrático. Muchas gracias a todos quienes confiaron en él, y le hará bien a Colombia (sic)”, precisó Uribe Vélez.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe agradeció a quienes confiaron en él y respaldaron con su voto a Honorio Henríquez - crédito @AlvaroUribeVel/X

Antes del proceso de elección, el expresidente Álvaro Uribe compartió diferentes mensajes en su cuenta oficial de X, en la que destacaba la trayectoria política de Honorio Henríquez.

De hecho, tuvo un intercambio de mensajes con el senador Alfredo Deluque, quien también aspiraba a la Presidencia del Senado y contaba con el respaldo del gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

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Uribe resaltó la dedicación y el compromiso del senador Honorio Henríquez en su labor parlamentaria. Destacó su coherencia y la manera en que enfrenta el debate político, presentando argumentos sólidos y mostrando respeto por sus opositores.

El expresidente también hizo hincapié en la integridad de Henríquez, describiéndolo como un legislador que defiende los derechos y se mantiene alejado de cualquier tipo de persecución política. Según el exmandatario, el senador se caracteriza por la prudencia tanto en sus declaraciones como en su actitud, y lo considera una persona de grandes valores humanos.

En palabras de Uribe: “Honorio senador dedicado y laborioso, es leal y coherente, ha hecho oposición con argumentos y respeto, es garantista, ajeno a la persecución política. Es mesurado en sus palabras y actitudes. Y fundamentalmente un GRAN SER HUMANO (sic)“.

El exjefe de Estado utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones de persecución política, en respuesta a un cruce de mensajes con Alfredo Deluque, candidato a la presidencia del Senado para el periodo 2026-2027.

En esa intervención, Uribe aseguró que tanto él como Honorio Henríquez actúan dentro del marco legal y negó cualquier persecución contra quienes tienen opiniones distintas. “Honorio Henríquez y el Centro Democrático respetamos la ley, no compartimos perseguir al adversario político (sic)”, expresó Uribe.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe aseguró que el senador Honorio Henríquez es una persona garantista y es ajena a la persecución política - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente también recordó situaciones en las que fue blanco de persecuciones y campañas de difamación, lo que afectó tanto a su entorno familiar como a su carrera política. A partir de estas experiencias, insistió en la importancia de erradicar esas prácticas en la democracia colombiana y garantizar el respeto a la ley. “Mi familia y yo hemos sufrido la persecución política y la difamación. Nuestra democracia necesita eliminar la persecución política y aplicar la ley (sic)”, escribió.

En una intervención más, Uribe relató el inicio de una reunión del Centro Democrático, señalando la falta de confidencialidad entre los miembros de la bancada: “Empieza reunión bancada Centro Democrático, expresidente Uribe dice: ‘cuando se pide confidencialidad lo filtran y no se sabe quién, entonces quedemos, pueden filtrar todo lo que se diga’ (sic)”.

Durante una jornada reciente, Uribe difundió una imagen que simboliza la nueva identidad visual del partido Centro Democrático, donde reemplazaron el logo tradicional por una abeja que lleva un gran corazón.

Este gesto se acompañó de un lema que refuerza los principios del partido: “Colmena democrática. Mano firme, corazón grande”. Además, el mensaje se unió a una felicitación por el Día de la Patria, reforzando el sentido de unidad y pertenencia.

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