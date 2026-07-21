Héctor Ochoa, compositor antioqueño y creador de la canción ‘El camino de la vida’, falleció en Medellín

Héctor Ochoa murió a los 91 años, según reveló el expresidente Álvaro Uribe en sus redes sociales - crédito @Alvarouribevel/X

Hay luto en la música colombiana después de confirmarse en la madrugada del martes 21 de julio de 2026 el fallecimiento del compositor antioqueño Héctor Ochoa Cárdenas a los 91 años.

La trascendencia de su obra se refleja en la permanencia de canciones que han acompañado a varias generaciones y que hoy forman parte esencial del repertorio nacional.

Reconocido como el autor de El camino de la vida, Ochoa consolidó su lugar en la historia musical del país. Esta composición, dedicada a la familia y al paso del tiempo, fue elegida por consulta pública como la canción colombiana más representativa del siglo XX, según la promoción de Sonolux y una cadena radial en 1999. El tema se convirtió en un himno y referencia obligada en celebraciones y actos culturales a lo largo del país.

PUBLICIDAD

La noticia fue entregada por el expresidente Álvaro Uribe, con quien compartió en varios espacios a lo largo de su carrera profesional. En su cuenta de X, el líder natural del Centro Democrático envió un mensaje de solidaridad y destacó el legado del maestro para la historia musical del país.

Álvaro Uribe confirmó la muerte de Héctor Ochoa y destacó en X el legado del compositor para la historia musical de Colombia - crédito X

“Duele el fallecimiento del Maestro Héctor Ochoa, las letras de sus canciones y las cuerdas de su guitarra contribuyeron a infundir Patria y Región en el alma de varias generaciones. El Maestro Héctor estará siempre presente con el “Camino de la Vida”. Solidaridad querida familia", señaló el expresidente.

La vida de Ochoa estuvo protagonizada por una inmersión temprana en la música. Nacido en Medellín el 24 de julio de 1934, formó parte de un entorno familiar musical gracias a su padre, el compositor Eusebio Ochoa Isaza. Desde joven, se dedicó al estudio de cuerdas pulsadas, lo que lo llevó a fundar el Trío de Oro a los 15 años. Con esta agrupación, inició su camino en los escenarios y emisoras de una ciudad que experimentaba un momento de auge musical.

PUBLICIDAD

La primera grabación de Ochoa, titulada Bendito amor e interpretada por el tenor Víctor Hugo Ayala en 1962, marcó el inicio de una carrera prolífica. A pesar de explorar otros géneros, como el jazz y la música romántica, el compositor hizo una pausa en su labor artística para enfocarse en su trabajo como banquero. No obstante, su regreso a la música años después definiría el rumbo de la canción andina en Colombia.

En 1983, El camino de la vida vio la luz en el Recinto Quirama, Antioquia, estrenada por el dueto Arboleda y Valencia. La letra de la canción, que reflexiona sobre la familia y el transcurrir de los años, logró conectar con públicos de todas las edades y regiones, consolidando a Ochoa como una de las voces más influyentes del género.

PUBLICIDAD

El legado de Héctor Ochoa incluye homenajes, distinciones oficiales y canciones como Muy antioqueño, Ella es mi reina y Canta tiple - crédito @FicoGutierrez/X

El legado de Ochoa no solo se refleja en sus canciones, sino en el reconocimiento institucional y cultural que recibió a lo largo de su vida. Entre las distinciones más relevantes figuran la Orden de la Democracia del Congreso de la República, el Escudo de Oro de Antioquia y la Medalla Alcaldía de Medellín. En 2023, el Festival Mono Núñez le rindió homenaje en vida y, en 2015, fue incluido en el Salón de la Fama de Compositores Latinoamericanos con sede en Miami.

Además de El camino de la vida, Ochoa dejó un repertorio que incluye piezas como Muy antioqueño, Muy colombiano’, La nostalgia, Ella es mi reina, Orgullosamente mujer, Aprendiendo a vivir, Volvé maestro y Canta tiple. Estas canciones continúan presentes en los escenarios y celebraciones de la música tradicional colombiana.

PUBLICIDAD

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también rindió un homenaje al compositor a través de sus redes sociales. El mandatario departamental recordó que apenas el 20 de julio, durante la conmemoración del Día de la Independencia, sus letras se hicieron presentes en un acto adelantado en el túnel El Toyo.

Andrés Julián Rendón aseguró que sus composiciones siguen vigentes en todo el departamento - crédito X

"En la celebración del Día de la Independencia, Paola Jara nos emocionó interpretando Muy antioqueño, una de las obras más bellas del maestro Héctor Ochoa Cárdenas. Hoy recibimos con profundo pesar la noticia de su partida. Esta gran maestro supo interpretar con sensibilidad la esencia y el carácter de los Antioqueños. Un abrazo sincero a los suyos. Dios recibe su música en el cielo“, comentó Rendón.

PUBLICIDAD

Asimismo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, extendió un mensaje de condolencias para su familia, asegurando que el país pierde a un grande la música andina y antioqueña.

"Lamento profundamente la muerte de Héctor Ochoa. Varias generaciones crecimos escuchando su música, en particular la bellísima canción de El Camino de la Vida, que exalta el valor de la familia. Paz en su tumba y solidaridad con sus seres queridos", señaló el mandatario.

El alcalde de Medellín lamentó la muerte del compositor antioqueño - crédito X