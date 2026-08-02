Momo Benavides: “La paso muy mal, lo peor es mi cabeza cuando estoy solo con mis pensamientos”

María Laura Santillán con Gerónimo "Momo" Benavides

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Es amante de los acontecimientos más importantes del siglo XX, viaja por el mundo para filmar documentales en lugares históricos y logró que muchos chicos jóvenes se interesaran en sus contenidos. Fue uno de los pilares de la Coscu Army, el grupo de streamers y jugadores de esports más importante de la historia digital de la Argentina. Es abogado, estudió derecho en la Universidad Nacional de La Plata y tuvo muchos trabajos antes de ser creador de contenido y youtuber, trabajó en oficinas, en boliches, trabajó como asesor jurídico. Gerónimo Benavides, Momo, Gero.

– Gerónimo Benavides, lo demás es un decorado. Momo es una consecuencia de cosas que pasaron en mi vida, no me define del todo, me define en gran parte del éxito que tengo.

– ¿Tampoco te define abogado ni creador de contenido?

– Ser abogado lo tomo como un logro personal, ni siquiera lo tomo como un trabajo o un futuro trabajo. Es un logro personal que quise y logré.

– Pero te dio mucha preparación, a la que se sumó la historia.

– Sí, me gusta mucho la historia. Ahora estoy escribiendo una tesis para poder dar clases en la universidad, es un estudio del siglo XX y el corte carismático de los líderes políticos que caracterizaron esa etapa de la historia, Gandhi, Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, el mariscal Tito en Yugoslavia, muchos.

– ¿Sos el streamer más formado?

– ¿Sí? No lo sé, eso lo tiene que decir la gente.

“LO QUE A MÍ ME APASIONA ME MANTIENE OCUPADO Y MANTIENE MIS DEMONIOS ALEJADOS, LOS MALOS PENSAMIENTOS”.

– ¿Cómo te organizas para hacer todo lo que hacés? Viajaste a España a trabajar a “La velada”, viajás a lugares históricos a hacer contenido, Auschwitz, Chernobyl… Transmitís, streameás, estás escribiendo una tesis…

– Si, tengo otros proyectos en mi vida. A mi me mueven mis objetivos y mis metas, y no son las metas que la gente cree. No me quiero comprar una Ferrari, no me quiero comprar un palacio, no quiero vestirme con ropa de 5000, 10.000 dólares. No, lo que a mí me apasiona seguramente a un montón de gente no le apasiona. Para algunos será algo tonto y para mí es lo más lindo del mundo, pero es lo que le da sabor a la vida y es lo que me mantiene ocupado y es lo que mantiene a los demonios alejados, los malos pensamientos y todo eso. Cuando tengo la cabeza ocupada no pienso en eso.

"Me gusta mucho la historia. Ahora estoy escribiendo una tesis para poder dar clases en la universidad", contó Momo Benavides (Fotos de Maximiliano Luna)

– ¿Se necesita mucha gente para poder hacer tantas cosas?

– Si te digo que no te estaría mintiendo y sería muy egocéntrico de mi parte. Mucho de lo que logré es porque tengo un grupo de personas alrededor mío que son cracks. Nadie llega solo, y no me gustaría llegar solo tampoco. Mucha de la gente que trabaja conmigo son mis amigos.

– ¿Quién es tu principal apoyo? ¿Es alguien de tu trabajo o de tu familia? ¿Es una pareja?

– Es mi familia, hasta hace poco una pareja. En cada uno tengo refugios diferentes. Cuando tenés frío tenés que prender la calefacción, cuando tenés calor tenés que prender el aire.

– ¿Quién es la calefacción? ¿Tu mamá?

– La calefacción es mi vieja, y el frío es mi hermano. Me siento a charlar con él y me dejo de volver un poco loco con cosas que, después me doy cuenta, estaba enloqueciendo sin sentido.

“YO LA PASO MUY MAL, LO PEOR ES MI PROPIA CABEZA”

– ¿Qué sería enloquecer?

– Enloquecer en mi cabeza. Yo la paso muy mal. Por suerte la gente me quiere, me tiene un afecto… Y es recíproco porque yo los amo, la paso muy bien en ese aspecto. Lo peor es mi propia cabeza cuando estoy solo con mis pensamientos, ahí es donde soy muy crítico de mi persona. Yo soy el primero en pegarme con un látigo.

– ¿La manera de pasarla es hacer cosas todo el tiempo para no quedarte con eso que da vueltas?

– Todavía me falta una meta en la vida que es poder disfrutar de la paz sin hacer cosas. Soy muy ansioso y muy hiperactivo y todo el tiempo estoy haciendo algo.

María Laura Santillán con Gerónimo "Momo" Benavides: “lo peor es mi propia cabeza, cuando estoy solo con mis pensamientos”

– ¿Qué te hace bajar?

– A mí me gusta trabajar mucho en mi casa. Soy una persona que arregla lo que tiene, que restaura, en su casa, en su auto.

– Lo manual.

– Lo manual, carpintería, herrería.

– ¿Te relaja?

– Sí, porque son trabajos con máquinas que te pueden cortar una mano, o puede saltar algo en un ojo, o podés cometer un error y romper y quemar algo que vale mucho dinero. Como tu atención está tan enfocada en lo que estás haciendo no te podés desviar en pensamientos, estás con la cabeza ahí. Me ha pasado empezar a las 11 a trabajar y que mi mamá me reviente el teléfono a las seis o siete de la tarde, “no viniste a comer, para un segundo”. Ella cree que me estoy muriendo y estoy metido en eso y me encanta.

“EL SUEÑO MAYOR ES TENER UN HIJO”

– Tenés 37 años, ¿tenes ganas de formar una familia en algún momento?

– Siempre lo pensé, siempre lo pienso, es uno de mis sueños. El sueño mayor es tener un hijo, ese es el sueño real. Vos me dirás, vos tenés. Debe ser el regalo más lindo que te puede dar la vida. Pero creo que está muy difícil todo, relacionarse está muy difícil, está todo muy superficial. Y obviamente me hago cargo de que soy una persona que ha cometido errores y esos errores a veces los pagas caros.

– ¿Estás hablando de relaciones con mujeres?

– Sí, no hablo de traiciones. Uno no se da cuenta y viene con mandatos que se arrastraron muchos años y eso a las personas las suele alejar o las suele lastimar, es donde yo me castigo bastante.

– ¿Con qué alejás?

– Por ejemplo, las fechas. Me venís con el 14 de febrero y me chupa un huevo. Mi cumpleaños, de hecho, no me gusta.

– Pero es un tema menor. ¿Otro ejemplo?

– Para cargar con la vida que yo tengo y con las personas que me toca rodearme hay que estar preparado, tenés que crear un vínculo de confianza muy grande para que esa persona no tenga inseguridad con respecto a ciertos temas.

– Estás con gente muy importante desde hace rato. ¿Estabas preparado para estar con personalidades del mundo?

– En Qatar yo estaba trabajando con la Selección y con la FIFA, después del primer partido que perdimos con Arabia fui al programa de AFA estudio en el predio y venían los jugadores. Yo estaba jodiendo con ellos, contando anécdotas, todos riéndose y Coscu siempre cuenta que se quedó mirando y me dijo, “no sé cómo hacés loco para que no te importe nada tirar chistes y joder y contar anécdotas. Encima perdimos con Arabia 2 a 1 y los pibes nos van a tildar de mufas”. Y le dije “Lautaro, Taglia, el Huevo, Juli, son personas como nosotros, de carne y hueso”. Yo me auto percibo así, soy un tipo de los más comunes del mundo. Me gusta andar en bicicleta, me gusta caminar por la calle, me gusta hacer mis compras, me gusta ir a tomar mate a Palermo.

"El sueño mayor es tener un hijo, ese es el sueño real", reveló Momo Benavides

“YO RESIGNÉ BASTANTE DE MI VIDA. NO SALGO DE NOCHE POR EJEMPLO”

– ¿Cómo hacés con la gente?

– ¡Uf! Es un ejercicio que tuve que hacer porque este trabajo es 24/7 y yo ando en la calle a cualquier hora.

– ¿Qué te pasa cuando te empieza a filmar un teléfono?

– Eso no me gusta, pero aprendí a lidiar con ello. Con la gente soy un amor, pero a veces tengo días muy malos y estoy muy mal. Y siempre digo: la gente no tiene la culpa, esta persona no tiene culpa, no sabe lo que me pasó y quizás le hace ilusión verte. Te tiene ahí y vos tenés que dar lo mejor. Pero vos te estás muriendo y querés tener cara de culo o llorar, tenés ganas de estar mal con la mirada perdida y caminando. Y bueno, no.

– Si hacés una vida normal te la tenés que bancar. ¿O dejás de hacer cosas?

– No, yo resigné bastante de mi vida, yo no salgo de noche, por ejemplo, no voy a boliches, no tengo vida nocturna.

– ¿Tiene que ver con que te pueden filmar?

– En parte. Y descubrí que no hay nada bueno para mí ahí, no salgo, no tomo alcohol, no me drogo, no nada. Pero hay cosas que me gustaba hacer, tengo gustos muy comunes. Me gustaba ir a la pileta de mi universidad desde los 14 años, todos los veranos, tengo todos los carnets de todos los años. Y tuve que dejar de ir.

– Me impresiona que elijas no tener momentos para salir y relajar.

– No, yo quiero envejecer bien.

– ¿Para vos tiene que ver con los excesos salir de noche?

– No, no tiene que ver con excesos. Una cosa era cuando salía de noche con mis amigos a bailar, a joder, tenía una edad para eso. Si hoy yo quiero conectar con mis amigos, que no los veo nunca, ¿por qué hablar en un boliche con la música al palo? La mitad están escabiados y no termino compartiendo un momento. Si quiero compartir momentos con mis amigos, vamos a otro lugar. Si quiero conocer a una mujer…

– ¿Un bar? ¿Una casa?

– Mi casa, la casa de ellos, un barcito tranquilo donde ellos puedan tomar alcohol y yo pueda tomar un agua con gas.

– ¿Hay algún amigo de Tolosa, del tiempo de la infancia?

– Sí, obvio, uno es moderador mío. Teníamos 13, 14 años cuando íbamos al cine juntos.

– ¿O sea que en algunas cosas nada es tan distinto de esa infancia y adolescencia?

– No, lo más importante en la vida son las personas, y las personas que crecieron conmigo traté de mantenerlas conmigo. Hubo gente de la que me alejé, personas que se han ido, amistades que uno pierde, las duela y sigue.

– ¿Qué lugar elegiste para vivir?

– Construí mi casa en La Plata y tengo un departamento en Buenos Aires.

– Buenos Aires es tu lugar de trabajo, el otro es tu lugar…

– De escape. Mi casa es como un búnker de autosubsistencia.

"Lo más importante en la vida son las personas, y las personas que crecieron conmigo traté de mantenerlas conmigo", dijo Momo Benavides en entrevista con María Laura Santillán

– ¿Ahí está el taller?

– Está todo, lo pensé para no tener que salir de mi casa por un mes.

“A MÍ ME QUISIERON BAJAR EL BILLETE VARIOS GOBIERNOS, NO SOLO ESTE”

– Otra de las cosas que te hacen especial en lo tuyo es la sensibilidad con la gente que la está pasando mal porque no llega a fin de mes o porque no puede fantasear un futuro, progresar. Te pasó siempre, con un gobierno, con otro.

– Con todos. La gente cree que yo tengo que ser como el resto. ¿El resto como es? Va a donde va el billete. A mí ya me quisieron bajar el billete varios gobiernos, no solo este. Para una cosa, para la otra, para que te calles, para que te sumes, para que les hagas campaña, para que hables bien de uno, para que hables bien del otro. No me interesa. Estamos en una era donde ser hijo de puta está de moda. En esta generación están queriendo educar con que ser hijo de puta está bien, hay que reírse de los jubilados, a los discapacitados hay que afanársela. No sé de dónde sale eso. A mí no me criaron con esos valores, a mí me criaron con una empatía máxima. Mi casa siempre fue muy humilde, nosotros no tuvimos piso cerámico hasta mis 17 años.

– ¿Qué había?

– Cascote, un mejoradito, después mi papá hizo la carpeta y después pusimos cerámico. Cuando iba gente a pedir comida, era muy común que nos toquen el timbre, mi mamá nunca decía que no. Y si había un paquete de fideos se daba la mitad, y si había un kilo de pan se daba medio kilo de pan. Ella decía “si nosotros tenemos para comer la caridad bien entendida empieza por casa, pero cuando nosotros tenemos hay que darlo”. Mi casa era refugio de animales. Si vos te crías con eso empezás a entender que el dolor del otro te duele, no podés hacer la vista gorda de lo que sucede, ni con este gobierno ni con el anterior. Por eso le di palo a todos, yo no me callé con ninguno y no me voy a callar porque estoy del lado de la gente. ¿Por qué? Porque vengo de ahí. Yo no nací en Recoleta, nací en el barrio 19 de Febrero de Villa Elvira. En realidad me crié ahí, nací en Tolosa, en otro barrio picante. Esa gente es la que toda mi vida fue mi vecina, mis amigos, el almacenero, el albañil, los amigos de mi viejo.

“ESTAMOS EN UNA ERA DONDE SER HIJO DE PUTA ESTA DE MODA Y A MÍ ME CRIARON CON UNA EMPATÍA MÁXIMA”

– ¿Qué tiene de bueno ser exitoso y famoso? ¿Qué trajo de bueno a una persona que sigue tratando de ser el que era?

– Me hizo llegar a lugares a los que nunca hubiera podido llegar. Me hizo cumplir sueños que nunca hubiera podido cumplir. Me hizo conocer personas que no hubiera podido conocer y me hace hoy poder dar el mensaje que quiero dar, tengo la voz para poder decir un montón de cosas que otras personas no pueden decir. Eso desde el plano más importante y en el plano secundario que es el económico, hoy tengo la posibilidad de darle una mano a mi familia cada vez que puedo. Yo reniego de algunas cositas, no me puedo quejar en este país de de la vida que llevo, tengo que callarme la boca. He hecho laburos de los peores que hay, entonces tengo muchos beneficios y muchos privilegios.

“EL DOLOR ES TAN GRANDE QUE QUERES QUE SE TERMINE Y DECÍS, ¿QUÉ HAGO PARA QUE SE TERMINE?

– Me resuena lo que dijiste al principio de la charla, que tu cabeza a veces tiene mil demonios. Supe que atravesaste una depresión importante, ¿cómo saliste? ¿A quién le pediste ayuda?

– Si. Tuve dos, una fue hace mucho, hace 24 o 25 años. La otra fue hace poco. Desgraciadamente me ha tocado vivir de cerca casos de seguidores que se han quitado la vida, cosas terribles, para mí es lo peor que hay el suicidio. Cuando barajás la posibilidad, porque el dolor es tan grande que querés que se termine, y decís “qué hago para que esto se termine? ¿Me tengo que quitar la vida?” Ahí se prende el freno de mano y decís, vamos al psicólogo, un profesional, un psiquiatra.

María Laura Santillán con Gerónimo "Momo" Benavides: “cuando el dolor es tan grande decís, ¿qué hago para que se termine? ahí se prende la luz roja”

– ¿Qué te pasaba en esos momentos?

– Una angustia muy grande.

“LA ANGUSTIA ERA MUY GRANDE”

– Las dos veces.

– La angustia era muy grande. Fueron por cuestiones diferentes, la primera porque no podía con todos los problemas que tenía, no podía afrontar muchas cosas que había vivido, cosas que me estaban atormentando hacía mucho tiempo. Y la otra pasó hace poco, cuando empecé a descubrir un montón de cosas en este mundo macabro, donde mucha gente vive en Matrix y cree que es la realidad, que es todo color de rosa y TikTok y Twitter. Empezás a decir, ¿yo quiero traer un hijo a este mundo? Al final la guita no es la felicidad, yo antes tenía menos y era más feliz, ¿cómo hago para volver a ser ese?

“ESTABA EN UN LUGAR MUY OSCURO”

– ¿La cabeza empezó?

– Terrible. Yo escribía muchísimo. Me levantaba angustiado, agarraba un cuaderno y me ponía a escribir, o escribía en la computadora todo lo que me pasaba. Una madrugada estaba muy mal, empecé a escribir y guardé eso en un cajón de mi casa. Me había olvidado, hace poco lo encontré y me puse a leer. Estaba en un lugar muy oscuro.

– ¡Qué mal estabas!

– ¡Qué mal que estaba! Entonces dije: pude salir de ahí, se puede.

– ¿Saliste solo? ¿Con un psicólogo o con un psiquiatra?

– Fui al psiquiatra. Estuve medicado, estuve con antidepresivos. Dejé de tomarlos por voluntad propia, justamente es lo que no hay que hacer.

– ¿Pero te sirvió hablar?

– Fue el 30% del proceso. El 70 fue aceptar que cuando hay una realidad irresistible la no aceptación te va a llevar a un golpe duro, porque la realidad no va a cambiar. O aceptás lo que hay y lo que viene, o vas a chocarte feo porque la pared no la vas a poder penetrar.

– Convivís con los demonios todo el tiempo, dan vueltas dijiste, los tenés muy presente. ¿Cómo hacés para dormir? Hay un momento que hay que soltar la cabeza.

– Trato de cansarme. Entreno fuerte, ahora nado, y dejo un poco la porquería esta (señala el celular).

– Para un streamer el tema de las pantallas tampoco ayuda.

– A las personas no las ayuda, lo mío es mil veces peor. Desgraciadamente es un aparato de trabajo, es una herramienta.

– ¿Qué te duerme?

– La biología, el cuerpo cuando te dice, flaco ya está. Pero duermo poco, cuatro o cinco horas nada más. Me despierto, no puedo dormir.

"Trato de cansarme. Entreno fuerte, ahora nado, y dejo un poco la porquería esta (señala el celular)", explicó Momo Benavides

“CON EL ANTIDEPRESIVO ERA UNA PERSONA DISTINTA, HABÍA PERDIDO LA CHISPA, LA IMPRONTA, LA VELOCIDAD”

– ¿Decidiste no tomar nada para dormir? Dicen los médicos que es mejor tomar algo que no dormir.

– Yo tomaba un antidepresivo y un ansiolítico, con el antidepresivo era una persona distinta, no era Gerónimo, eso me molestaba. Había perdido la chispa, sentía que había perdido el carisma, la impronta, la velocidad. Lo dejé y volvió la angustia, entonces la bajé tomando el ansiolítico. El ansiolítico me ayudaba a dormir y empecé a generar una dependencia, me despertaba y no servía para nada porque cada vez tenía que tomar una dosis más grande. Arranqué con 0,5 y terminé tomando dos miligramos, tres miligramos. Entonces, boom, boom, boom, boom, todo eso te arruina y te afecta. La memoria te falla y empezás a tener otro problema, no es joda.

– O sea, a bancarla. Si no duermo, no duermo.

– No quiero dar ese mensaje a nadie, pero a mí mi viejo me crió muy de… Hacete hombre, pone los huevos donde hay que ponerlos y enfrenta lo que tenés que enfrentar.

– Es muy difícil para vos en estos tiempos tener una pareja, incluso conocerla dijiste. ¿Dónde se conoce?

– Hay un tabú con las redes sociales terrible. Vos entrás a mi perfil y ves 1.7 millones de seguidores y decis “este tipo debe tener mil minas detrás, le deben escribir 300 mujeres”, no es así. No voy a mentir, hay muchísima oferta, es real.

"Con el antidepresivo era una persona distinta, no era Gerónimo, eso me molestaba. Había perdido la chispa, sentía que había perdido el carisma, la impronta, la velocidad", recordó Momo Benavides

– ¿Estás atento a mensajes?

– No tanto, veo algunas cosas.

– ¿Contestás a mujeres que quieren conocerte?

– Así había conocido a mi ex pareja, pero, ¿es un caso entre cuántos? A mí se me acortó el mapa para conocer gente. Yo tenía un trabajo normal, estudiaba en la universidad, tenía mi barrio, salía de noche, ahora no me queda nada para conocer gente.

– ¿Dónde vas para conocer a una mujer? Porque vos querés formar una familia.

– Está difícil. La noche, por ejemplo, no es para conocer mujeres, no es el ámbito para mí.

– ¿Qué lugar queda? Que los amigos digan: esta chica es para vos, ¿sucede eso?

– No, muy pocas veces me ha pasado, dos. Pero no había química y listo, se acabó. María Laura si tenés…

– No dejás un espacio posible.

– Me hago cargo de que soy una persona complicada, que soy un tipo raro. Tampoco es que tenga miedo de estar solo, antes tenía miedo. Supongo que llegará.

“YO NO ME CONFORMO CON LO QUE HAY, QUIERO TENER TODO”

– ¿Qué es lo complicado de vos Momo?

– Lo complicado es que yo no me conformo con lo que hay, quiero tener todo. Quiero tener una mujer que sea buena mujer, que sea inteligente, que tenga un objetivo en su vida, que le apasionen cosas. Obviamente todo entra por los ojos, pero no es lo preponderante. Vos podés ser una bomba que no me garantiza nada, te veo en una cita y capaz no te quiero ver más. Lo otro es lo que te va a completar al final del día. ¿Cuánto podés estar con el físico? ¿Y el resto qué hago? ¿De qué hablo? ¿Qué comparto? ¿En qué me acompaña? ¿En qué la acompaño? Yo tengo que idolatrarla, tengo que admirarla, entonces si no tiene contenido…

– ¿Aparece mucha gente sin contenido?

– Hoy está de moda. Hoy lo que importa es el envase.

– ¿El envase sería que sos fachero?

– Exacto. Que seas una persona fachera, una persona que tiene seguidores, una persona que tiene un rasgo físico, llámese culo, esto o lo otro.

"¿Cuánto podés estar con el físico? ¿Y el resto qué hago? ¿De qué hablo? ¿Qué comparto?", planteó Momo Benavides (Fotos de Maximiliano Luna)

– Dejás todo cerrado para que suceda.

– No, al revés, dejo todo abierto, lo espero. Yo estoy abierto a todo, no me desespera en lo absoluto, ya vendrá. Sueño con mi historia de amor, sueño con casarme, tener hijos, la fotito con la camioneta y mis hijos y mi mujer. Lo sueño, sí, pero no puedo ir a buscar eso porque me voy a equivocar. Nunca buscar una pareja puede salir bien.

– ¿Está documentado eso? ¿Tenés algún argumento?

- Tengo el argumento de por qué no hay que buscar, todo idealismo frente a una necesidad es un engaño. Cuando uno busca es porque tiene la necesidad de algo. Si ya tenés una necesidad vas a idealizar a cualquier persona que encuentres. Empezás a justificar y a decir, no importa si no tiene nada en la cabeza, ¿qué me importa? ¿Qué me importa si un día me putea? ¿Qué importa si un día se fue con otro tipo?

– Estamos en un problema.

– Es un problema que se puede resolver, no me come la cabeza.

– ¿No te come la cabeza el paso de los años tampoco?

– Sí, 100%. Creo que es el factor de mayor miedo en mi vida.

– ¿Por qué?

– Todos te dicen, vos siendo hombre podés tener hijos a la edad que quieras. Claro, pero yo con mis hijos quiero jugar al fútbol, quiero ir a todos lados, quiero hacer actividades físicas de par a par, quiero que él me tenga la mayor cantidad del tiempo posible, quiero que me vea trabajar como trabajo ahora, que me vea agarrar un hacha, una sierra, una soldadora, que me vea levantar un auto. Quiero vivir eso, tengo un tiempo, no sé cuánto, pero todavía tengo tiempo.

María Laura Santillán con Gerónimo "Momo" Benavides: “todos te dicen que siendo hombre podés ser padre en cualquier momento, pero yo con ellos quiero jugar al fútbol”

“LA ARGENTINIDAD HAY QUE LLEVARLA A TODO EL MUNDO ORGULLOSAMENTE. RECORRÍ PAÍSES DONDE LA GENTE NO SE MIRA”

– Viajaste a muchos lugares del mundo. ¿Qué te pasa con la argentinidad cuando viajás? ¿Con lo que somos?

– Sos el cartel publicitario más importante de tu país cuando vas a otro lugar y sos una persona conocida. Yo no puedo tirar los papeles al piso, insultar a cualquiera, no cumplir con las normas de convivencia. No lo haría nunca, soy una persona muy educada. Pero muchas veces he visto argentinos que en un aeropuerto no saben comportarse, empiezan a los gritos, a ningunear gente. Lo deben hacer todas las nacionalidades del mundo. Yo no quiero dejar mal parado a mi país, la argentinidad hay que llevarla a todo el mundo y orgullosamente. Nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestros próceres, nuestra tierra, tenemos que saber hablar de eso, tenemos que conocerlo para poder contarle al resto la historia que tenemos. El argentino es muy cálido, es una persona muy cercana y es carismático, entonces entra. Recorrí países donde no puedo creer cómo la gente se vincula, Alemania, Luxemburgo, Polonia, Estados Unidos. Países donde la gente no se mira, saludás y quizás no te saludan, están todos como si fuesen robots programados. En Luxemburgo yo no sabía si era real o estaba en un capítulo de Black Mirror. En una parada de colectivo nadie se mira, suben al colectivo, apoyan una tarjeta o el celular y nadie habla. Nadie nada, nadie interactúa, silencio absoluto. Yo me muero, me vuelvo loco, necesito que pasen cosas. Acá en Argentina pasan cosas todo el tiempo, a veces son muy malas, a veces son muy buenas, como las que vimos en el Mundial.