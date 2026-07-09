Carlos Meisel arremetió contra Iván Cepeda tras acusar a la administración electa de configurar un “gobierno paramilitar”: “Finge para sostener su estrategia”

El congresista afirmó que la protesta pacífica debe ser garantizada por el Estado, pero insistió en que también es obligación de las autoridades proteger los bienes públicos, el libre tránsito y los derechos de quienes no participan en las movilizaciones - crédito @carlosmeiselv/X y Luisa Gonzalez/REUTERS

El senador del Centro Democrático Carlos Meisel respondió a las declaraciones del senador Iván Cepeda, quien advirtió que en Colombia estaría comenzando a configurarse un “gobierno paramilitar” a partir de algunas de las primeras decisiones anunciadas por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

A través de una publicación en su cuenta de X, Meisel rechazó los argumentos de Cepeda y sostuvo que el congresista de oposición “finge no entender” varios de los temas que ha cuestionado para mantener su estrategia política.

La respuesta del congresista se produjo luego del pronunciamiento público de Cepeda, en el que aseguró que algunas propuestas del nuevo gobierno representarían un riesgo para la democracia y los derechos humanos. Entre ellas mencionó la creación de bloques de búsqueda urbanos integrados por veteranos y reservistas, el endurecimiento de las políticas frente a la protesta social y la propuesta de construir cárceles administradas con participación del sector privado.

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Meisel respondió punto por punto a los cuestionamientos

Durante su pronunciamiento, Meisel recordó que el fenómeno de la parapolítica correspondió, según afirmó, a responsabilidades individuales de dirigentes condenados por sus vínculos con grupos armados, y no a una política institucional del Estado - crédito @carlosmeiselv/X

En su publicación, Carlos Meisel recordó que “nada justifica el asesinato de personas inocentes de izquierda”, haciendo referencia a las víctimas de la Unión Patriótica. Posteriormente abordó el tema de la parapolítica, al señalar que ese fenómeno obedeció a actuaciones individuales de dirigentes políticos que buscaron apoyo electoral mediante grupos armados.

“La llamada parapolítica fue la ambición personal de muchos excolegas suyos del Congreso, buscando votos por la fuerza, sin el poder popular. Y pagaron todos (a los que se les logró demostrar) individualmente sus penas”, afirmó.

En el mismo apartado agregó que durante campañas políticas recientes también se presentaron situaciones similares en algunos territorios. “Algo similar se vivió durante su campaña en algunos territorios, lo que en la época actual llaman ‘el voto fusil’. Doy el beneficio de la duda y anhelo creer que esto no contó con la dirección suya”, señaló.

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Iván Cepeda había advertido que propuestas como la creación de bloques de búsqueda urbanos con reservistas, el endurecimiento de las medidas frente a la protesta social y la reforma al sistema penitenciario representan, a su juicio, señales de una posible paramilitarización del Estado - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Sobre la protesta social, Meisel manifestó que esta debe ser protegida conforme a la Constitución, pero sostuvo que no puede confundirse con actos de violencia o afectaciones a los derechos de terceros. “La protesta se tiene que respetar por mandato constitucional. Ni el Esmad ni nadie puede actuar de manera violenta contra un grupo de ciudadanos que pacíficamente estén manifestando”, expresó.

Sin embargo, afirmó que, a su juicio, Cepeda amplía el concepto de protesta a hechos que incluyen destrucción de bienes y restricciones a los derechos de quienes no participan en las manifestaciones. “Así las cosas y para decirlo sencillamente, así como es de obligatorio para las FF.MM. proteger la protesta, también es totalmente obligatorio proteger los bienes, el libre tránsito, la integridad etc., de los que NO están protestando”, indicó.

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Fue en este punto donde lanzó una de las frases más directas de su mensaje contra el senador del Pacto Histórico. “A estas alturas, estoy totalmente convencido que usted lo entiende perfectamente, solo que su señoría finge no entenderlo para no afectar la estrategia”, escribió.

Defensa de las propuestas sobre cárceles y reservistas

El senador defendió la propuesta de incorporar a veteranos y reservistas de la fuerza pública en labores relacionadas con la seguridad, argumentando que aprovechar su experiencia no significa promover organizaciones armadas ilegales ni estructuras paramilitares - crédito Colprensa/Cristian Bayona y VisualesIA

Otro de los temas abordados por Meisel fue el sistema penitenciario. El senador sostuvo que mantener el orden dentro de las cárceles busca prevenir hechos de violencia y argumentó que el hacinamiento continúa siendo uno de los principales problemas del sistema. “El orden en las cárceles se necesita para evitar asesinatos. La recocha que se vive al interior de ellas y las evidentes y grandes falencias del Inpec ocasionan mucho dolor”, manifestó.

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También indicó que la propuesta de permitir participación privada en la administración penitenciaria responde, según explicó, a limitaciones presupuestales para construir nuevos establecimientos carcelarios.

En ese sentido aseguró que “Colombia tiene un hacinamiento carcelario del 30% en los condenados y más de 110% en los sindicados”, y defendió la construcción de nuevas cárceles como una medida para proteger a la población frente a la criminalidad.

Finalmente, respondió a uno de los principales cuestionamientos formulados por Cepeda sobre la incorporación de veteranos y reservistas de la Fuerza Pública en diferentes programas del nuevo gobierno. “Aprovechar la experiencia de miembros de la fuerza pública y buscarle oficio a gente valiosa que no se quiere jubilar no es auspiciar grupos ilegales”, afirmó.

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Y agregó que las advertencias sobre una eventual paramilitarización del Estado carecen de fundamento. “Esos escenarios imaginarios le hacen mucho daño a las gestiones que necesita el país. Esos pronósticos irreales e improbables no le hacen bien a la labor del gobierno, pero sobre todo no le hace bien a su labor de oposición. La oposición se hace con hechos, con cifras, con certezas; no con supuestos”, concluyó.