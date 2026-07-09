“¿Se quedó sin señal?”: el sablazo que lanzó Carlos Carrillo a Daniel Briceño por su silencio ante el nepotismo del nuevo gobierno

Carlos Carrillo cuestionó el silencio de Daniel Briceño frente al gabinete anunciado por Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - @Danielbricen/X

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo lanzó una dura crítica contra el electo representante a la Cámara Daniel Briceño por su silencio frente al gabinete ministerial configurado por el mandatario electo Abelardo de la Espriella.

Carrillo cuestionó públicamente los nombres anunciados para conformar el gobierno de la denominada “Patria Milagro”, al señalar que la nueva administración está recurriendo a prácticas de nepotismo que el propio Briceño rechazaba firmemente en el pasado.

Las designaciones de familiares de reconocidos líderes políticos generaron una ola de cuestionamientos sobre la coherencia discursiva de los sectores que apoyaron al nuevo mandatario en las urnas durante la reciente campaña presidencial.

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La controversia escaló en las redes sociales tras confirmarse que varios ministerios y altos cargos del Estado serán ocupados por personas con nexos familiares directos con figuras de la política tradicional colombiana.

La conformación del gabinete de Abelardo de la Espriella abrió una nueva controversia política - crédito Sergio Acero/Reuters

El malestar de los sectores de la oposición radica en que el equipo de gobierno anunciado por Abelardo de la Espriella incluye a parientes de sus aliados políticos más cercanos, contradiciendo la promesa de renovación institucional por medio de la promesa de los “nunca”.

Entre las designaciones más comentadas se encuentra la de Juliana Gutiérrez como ministra del Deporte, que es la hermana del actual alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez.

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Que el senador electo Enrique Gómez Martínez -presidente del partido Salvación Nacional- verá a su hijo, Nicolás Gómez, asumir el cargo de jefe de Despacho de la Presidencia de la República. Paralelamente, su hermano, Miguel Gómez Martínez, fue designado como el nuevo ministro de Hacienda, consolidando la influencia de esta casa política en el poder central junto a otros nombramientos de exalcaldes y esposas de reconocidos estrategas políticos.

Juliana Gutiérrez fue designada por Abelardo de la Espriella como ministra del Deporte, que es la hermana del actual alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez - crédito @juligu_z/Instagram

El reclamo de Carrillo por el pasado rechazo de Briceño al nepotismo

Ante este panorama de designaciones, Carlos Carrillo revivió una publicación de 2023 en la que Daniel Briceño criticaba fuertemente al presidente de Argentina, Javier Milei, por nombrar a su hermana Karina Milei como secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina.

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En aquel momento, el hoy electo congresista del Centro Democrático había fijado una postura contundente en sus redes sociales al afirmar de manera textual que el nepotismo siempre estará mal, sin importar el color político de quien lo practique.

Al notar que el exconcejal de Bogotá no se pronuncia sobre las designaciones del gabinete de De la Espriella —gobierno al que apoyó para subir al poder—, Carrillo ironizó sobre la falta de declaraciones del legislador electo mediante un fuerte mensaje.

“¿Se quedó sin señal @Danielbricen? Ya anunciaron a toda la familia Gómez, a la hermana de Fico, a la esposa de Lucio y sigue calladito. Mejor que acepte desde ya que estos cuatro años fue un hipócrita dedicado a amplificar su falsa indignación (sic)”, posteó el exdirector de la Ungrd en X.

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Carlos Carrillo desempolvó viejos mensajes y entrevistas de Daniel Briceño para cuestionar lo que considera una falta de coherencia frente al nuevo gobierno - crédito @CarlosCarrilloA/X

La confrontación digital no se limitó a los parentescos del nuevo gabinete, sino que Carlos Carrillo también desempolvó una vieja entrevista con la revista Semana donde Daniel Briceño atacaba la conformación del comité de empalme del expresidente Gustavo Petro en 2022.

En dicha entrevista, el militante de la derecha cuestionaba fuertemente que el mandatario de izquierda integrara a políticos tradicionales a su equipo de trabajo tras haber prometido un cambio en las maquinarias colombianas.

“Gustavo Petro y el Pacto Histórico le dijeron al país que ellos representaban el cambio en la política colombiana. Sin embargo, cuando revisamos los nombres, encontramos que no solo está lleno de amigos de Gustavo Petro, sino que además, varios políticos tradicionales”, señalaba Briceño en la grabación citada.

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Carrillo aprovechó el archivo audiovisual para arremeter contra la postura de los medios de comunicación que amplificaron las denuncias de Briceño en el pasado y que hoy guardan silencio frente al nuevo mandatario: “Tan sabroso que es hacer oposición. Las “gravísimas” acusaciones de @Danielbricen fueron amplificadas por los medios antipetristas mañana, tarde y noche durante cuatro años; hoy solo se dedican a lamer las suelas de @ABDELAESPRIELLA. ¡Vaya farsa! (sic)”.

Carlos Carrillo aseguró que existe un doble rasero frente a los recientes nombramientos del gobierno de Abelardo de la Espriella y cuestionó a Daniel Briceño - crédito @CarlosCarrilloA/X

De esta manera, Carlos Carrillo le recordó que una cosa es ser opositor y otra muy distinta hacer parte de la “rosca”, como se dice coloquialmente en Colombia. Asimismo, señaló que la crítica está parcializada y carece de imparcialidad.

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