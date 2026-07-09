Rodrigo Lara calificó de “grotesca y delirante” la denuncia de Iván Cepeda sobre un supuesto “gobierno paramilitar”

Rodrigo Lara respondió a las declaraciones de Iván Cepeda y rechazó las acusaciones sobre un supuesto "gobierno paramilitar" del presidente electo Abelardo De La Espriella. - crédito @Rodrigo_Lara_/X - @IvanCepedaCast/X

Las declaraciones del senador electo Iván Cepeda, quien aseguró que en Colombia se estaría configurando un “gobierno paramilitar” con las primeras medidas anunciadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella, recibieron una contundente respuesta por parte del próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara.

En entrevista con RecapBlu, de Blu Radio, el funcionario designado rechazó los señalamientos del congresista del Pacto Histórico y los calificó de “absolutamente grotescos y delirantes”, al tiempo que defendió las propuestas del nuevo Gobierno en materia de seguridad.

Lara rechazó los señalamientos de Iván Cepeda

Al ser consultado sobre las declaraciones del senador electo, Rodrigo Lara sostuvo que el uso del término “gobierno paramilitar” no corresponde a la realidad y cuestionó la forma en que, según dijo, el dirigente del Pacto Histórico plantea la oposición al nuevo Ejecutivo.

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“Es absolutamente grotesco y delirante esos términos en que el senador Cepeda, y reelecto senador Cepeda, encauza la oposición”, afirmó.

El próximo ministro del Interior explicó que, desde su perspectiva, el paramilitarismo hace referencia a “una fuerza armada paralela al Estado”, por lo que rechazó que esa expresión sea utilizada para describir las propuestas anunciadas por el gobierno entrante.

Durante la entrevista, Lara aprovechó para cuestionar la política de Paz Total impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al asegurar que los grupos armados ilegales fueron los principales beneficiarios de esa estrategia.

“Paramilitar es una fuerza armada paralela al Estado, paralela a un gobierno. Fuerzas armadas irregulares paralelas a este gobierno han sido todos los grupos armados beneficiarios de la paz total. Ese falso proceso de paz maniató al Estado, maniató a la Fuerza Pública y garantizó la impunidad de esas organizaciones”, expresó.

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Asimismo, agregó que, según su posición, “en su gran mayoría esas organizaciones salieron a votar por Iván Cepeda”. Esa afirmación fue hecha por Lara durante la entrevista, sin presentar pruebas que la sustentaran.

Durante la entrevista, Rodrigo Lara defendió el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar el orden público y enfrentar la violencia en las regiones. - crédito REUTERS/Luisa González

También habló del empalme con el gobierno saliente

En otro momento de la conversación, Rodrigo Lara se refirió a la suspensión del proceso de empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante.

El ministro designado aseguró que el Ejecutivo saliente no estaría reconociendo el resultado de las elecciones, situación que, en su concepto, afecta la transición institucional.

“El gobierno saliente no reconoce la elección y el resultado de las urnas. La expresión soberana de las urnas de los colombianos no es reconocida por el gobierno y cruzaron una línea infranqueable en una democracia y en un Estado de derecho. Es muy grave”, manifestó.

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En ese contexto, añadió que esa situación “demuestra el talante antidemocrático de esta izquierda”, haciendo referencia al Gobierno actual y, particularmente, al senador Iván Cepeda, a quien calificó como “la izquierda más radical”.

Iván Cepeda afirmó que se estaría gestando un supuesto "gobierno paramilitar" tras la elección presidencial y advirtió sobre los riesgos que, según él, representaría el nuevo gobierno. - créditos Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

¿Qué había dicho Iván Cepeda?

La respuesta de Rodrigo Lara se produjo después de que el senador electo y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, difundiera un “Mensaje a la Nación” en el que advirtió que las primeras decisiones anunciadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella conducirían a la configuración de un “gobierno paramilitar”.

En su pronunciamiento, Cepeda sostuvo que esa conclusión se fundamenta en tres propuestas planteadas por el nuevo Gobierno.

La primera corresponde al anuncio de crear bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad integrados por veteranos y reservistas, una iniciativa que, según el senador, implicaría asignar funciones de seguridad a personas que no hacen parte de la Fuerza Pública en servicio activo.

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La segunda hace referencia al regreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para atender alteraciones del orden público. De acuerdo con Cepeda, esa decisión representaría un retroceso en materia de derechos humanos y una amenaza para el ejercicio de la protesta social.

El tercer punto señalado por el congresista está relacionado con la propuesta de construir megacárceles privadas, administradas mediante concesiones y con un nuevo cuerpo penitenciario integrado por veteranos y reservistas.

A partir de esos anuncios, Cepeda afirmó que “en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar” y aseguró que esa advertencia “no se trata de un calificativo apresurado o alarmista”, sino de un análisis sobre las políticas anunciadas por el presidente electo.

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En el mismo mensaje, el senador hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que hagan seguimiento a las actuaciones del nuevo Gobierno. Además, reiteró su convocatoria a una desobediencia civil pacífica.