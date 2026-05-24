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Marco Rubio dijo que en las próximas horas podría haber “buenas noticias” sobre las negociaciones con Irán

El secretario de Estado se mostró confiado en que Washington y Teherán lleguen a un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear persa, aunque aclaró que eso no representaría un pacto definitivo: “Todavía nos queda trabajo por hacer”

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, en Nueva Delhi, India (Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, en Nueva Delhi, India (Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo en Nueva Delhi que el mundo podría recibir “buenas noticias” en las próximas horas sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, aunque advirtió de que no supondrían una resolución definitiva.

“Hemos avanzado algo en las últimas 48 horas trabajando con nuestros socios en la región del Golfo en un esquema que, si tiene éxito, podría dejarnos no solo con un estrecho completamente abierto”, declaró Rubio en una rueda de prensa junto al canciller indio, S. Jaishankar.

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Esto implicaría “un estrecho abierto sin peajes”, agregó, añadiendo que el borrador contempla abordar “algunos de los puntos clave que sustentaron las ambiciones de armas nucleares de Irán en el pasado”.

Rubio deslizó que el anuncio formal de las noticias recaerá en el presidente Donald Trump, quien podría pronunciarse en las próximas horas.

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A pesar de calificar los progresos preliminares como significativos, el jefe de la diplomacia estadounidense matizó que este entendimiento en la región del Golfo es un proceso de transición y no supone un estatus definitivo.

EEUU asegura que las negociaciones con Irán contemplan la reapertura del estrecho de Ormuz (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
EEUU asegura que las negociaciones con Irán contemplan la reapertura del estrecho de Ormuz (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

“Creo que hay buenas noticias en ese frente, aunque no definitivas (...) No quiero restar importancia a eso, pero también quiero matizarlo diciendo que todavía nos queda trabajo por hacer”, agregó Rubio.

El secretario de Estado recordó que el estrecho de Ormuz es una vía navegable internacional de la que el régimen de Teherán “no es dueño” y calificó de ilegal la amenaza iraní de destruir buques comerciales que la utilizan.

Rubio insistió en que la preferencia de Estados Unidos es encontrar una salida diplomática negociada. “Preferiría mil veces que yo y el Departamento de Estado resolvamos este problema a que lo resuelva el Departamento de Guerra, pero el problema se va a resolver de una forma u otra”, sentenció.

Trump reveló horas antes que se están discutiendo los aspectos y detalles finales de un “memorando de entendimiento sobre la paz con Irán”, el cual incluirá la reapertura del estrecho de Ormuz y será anunciado próximamente.

Rubio sostuvo que el presidente Trump podría pronunciarse en las próximas horas sobre las negociaciones con Irán
Rubio sostuvo que el presidente Trump podría pronunciarse en las próximas horas sobre las negociaciones con Irán

Según CBS News, citando fuentes cercanas al proceso, la última propuesta incluye el desbloqueo de activos iraníes en el extranjero y la extensión de las conversaciones durante 30 días adicionales, plazo confirmado también por The Wall Street Journal. Según The New York Times, el acuerdo no resuelve de momento el destino del uranio enriquecido en poder de Irán, tema que quedaría pendiente para un próximo ciclo de negociaciones.

En cambio, sí se negocian el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes y la finalización del cierre ilegal del régimen iraní al estrecho de Ormuz, cerrado de facto desde el inicio de la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero.

Pakistán confirmó este domingo que espera acoger las próximas rondas de negociaciones sustantivas entre Washington y Teherán en Islamabad “muy pronto”, tras un primer intento el pasado abril que terminó sin entendimiento.

(con información de EFE)

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