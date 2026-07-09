Activan en Naucalpan protocolo por lluvias por aumento de nivel en el Río Hondo

Río Hondo Naucalpan lluvias Edomex OAPAS (especial)

El gobierno municipal de Naucalpan y su Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) informaron que activaron el Protocolo Metropolitano de Atención por Temporada de Lluvias, luego de las intensas precipitaciones registradas la tarde de este miércoles 8 de julio, con el objetivo de atender oportunamente cualquier contingencia derivada del temporal.

A través de un comunicado oficial, las autoridades señalaron que el protocolo fue activado a las 18:38 horas, como parte de un mecanismo de coordinación interinstitucional en el que participan la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua).

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Como parte de estas acciones, dependencias municipales desplegaron personal operativo, maquinaria especializada y equipos de monitoreo para realizar recorridos preventivos en las zonas con mayor riesgo de inundaciones y acumulación de agua.

Sobrecarga en cárcamo elevó el nivel del Río Hondo

De acuerdo con el reporte oficial, a las 18:46 horas se registró una sobrecarga en el cárcamo ubicado sobre la Avenida 16 de Septiembre, infraestructura perteneciente a la Ciudad de México.

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Las autoridades explicaron que esta situación fue consecuencia del volumen de agua proveniente de la parte alta de la cuenca, lo que ocasionó un incremento temporal en el nivel del Río Hondo, hasta en parte del periférico norte, hubo pequeños encharcamientos desde la zona de Echegaray hasta avenida 1ero de Mayo.

Aunque el nivel del río aumentó, el gobierno municipal precisó que la situación permanece bajo monitoreo permanente y que las instituciones involucradas continúan coordinando acciones para evitar afectaciones mayores.

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Continúa la vigilancia por lluvias en Naucalpan

También se presentaron inundaciones y encharcamientos en el municipio vecino de Tlalnepantla por las lluvias (especial)

El comunicado destaca que, si bien la intensidad de la lluvia disminuyó en Naucalpan, en diversas alcaldías de la Ciudad de México continúan registrándose precipitaciones importantes, por lo que OAPAS mantiene un seguimiento constante de presas, ríos y cauces que atraviesan el municipio.

Además, el organismo informó que el personal operativo permanecerá desplegado para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante las próximas horas.

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Zonas de Naucalpan que permanecen bajo vigilancia

Las autoridades municipales mantienen especial atención en diversos puntos considerados de riesgo por acumulación de agua o incremento en los niveles de los cuerpos hidráulicos:

Río Hondo (Puente Pastores, Puente 16 de Septiembre y Puente La Cima).

Jardines de la Florida.

La Naranja.

Puente Chaparro.

Parque Naucalli.

Lomas Verdes.

Santa Cruz Acatlán.

Los Remedios.

Hacienda de Echegaray.

Colonia Independencia.

San Mateo Nopala.

Estos sitios permanecerán bajo supervisión constante mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.

Autoridades llaman a evitar tirar basura

Inundaciones de casas en Tlalnepantla por lluvias (Protección Civil Tlalnepantla﻿/FB)

Autoridades de Naucalpan y Tlalnepantla, donde también hubo inundaciones y encharcamientos en distintos puntos, reiteraron que mantendrán el monitoreo permanente y el despliegue de brigadas en distintos puntos para atender cualquier emergencia relacionada con las lluvias tomando en cuenta que ya es costumbre que haya abnegaciones de manera constante.

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Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Entre las principales medidas preventivas, las autoridades pidieron no arrojar basura en calles, alcantarillas, ríos y cuerpos de agua, ya que los residuos sólidos obstruyen la infraestructura pluvial, dificultan el desalojo del agua e incrementan considerablemente el riesgo de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

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Finalmente, se exhortó a la población a reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes y mantenerse atenta a los avisos oficiales mientras continúan las precipitaciones en el Valle de México.