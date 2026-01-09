El enigma de Pompeya: por qué la fecha real de la erupción del Vesubio divide a la ciencia y a la historia

El misterio sobre la fecha de la erupción del Vesubio en Pompeya enfrenta nuevas dudas con hallazgos recientes de monedas y frutos de otoño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El misterio sobre el momento exacto en que la erupción del Monte Vesubio arrasó Pompeya en el año 79 d.C. permanece abierto. Aunque la tradición señala el 24 de agosto como la fecha fatídica, hallazgos recientes cuestionan este consenso.

Frutos de otoño recuperados en las ruinas, como granadas, higos y nueces, junto a monedas emitidas en verano y encontradas en contextos posteriores, sugieren que la catástrofe pudo haber ocurrido en octubre.

Estas evidencias complican la cronología aceptada, ya que la circulación de monedas nuevas hasta la ciudad habría sido improbable si la erupción hubiera sido en agosto, según explicó Richard Abdy, especialista en numismática.

Uno de los hallazgos más debatidos es una inscripción en carbón descubierta en 2018 durante la renovación de una vivienda, que menciona de forma explícita una fecha en octubre.

Restos arqueológicos como granadas, higos y nueces en Pompeya sugieren que la erupción del Monte Vesubio podría haber ocurrido en octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inicialmente, los arqueólogos interpretaron que, por la fragilidad del material, el mensaje tuvo que escribirse poco antes del desastre. Sin embargo, análisis posteriores demostraron que el carbón puede perdurar más tiempo del supuesto, dejando abierta la interpretación, según National Geographic.

Manuscritos, errores y la transmisión de la historia

La reconstrucción de la fecha de la erupción depende en parte de las fuentes escritas transmitidas a lo largo de los siglos. Las cartas de Plinio el Joven, aunque valiosas, han llegado solo por medio de copias realizadas por generaciones de copistas, proceso que facilita errores. Algunos manuscritos mencionan “Novembres”, término que en el calendario romano remite al otoño.

El historiador Cassio Dio, siglos después, también ubicó la tragedia en esa estación. Sin embargo, el investigador Pedar Voss detectó que las referencias a “Novembres” derivan de dos equívocos sucesivos en la interpretación de los textos.

Las cartas de Plinio el Joven y otras fuentes históricas presentan errores en la transmisión de la fecha de la erupción del Vesubio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto llevó al parque arqueológico de Pompeya a afirmar que “todas las fechas fuera del 24 de agosto son invenciones”, aunque la polémica permanece ante la falta de pruebas concluyentes.

El debate no solo es académico: para la comunidad arqueológica y científica, cada nueva evidencia se convierte en una pieza clave para comprender cómo vivían y morían los habitantes de la ciudad. Los vestigios encontrados permiten reconstruir aspectos cotidianos y sociales, así como el impacto real del desastre en la vida urbana del Imperio Romano.

El Vesubio: dinámica imparable y consecuencias

Las investigaciones científicas más recientes, lideradas por Claudio Scarpati de la Universidad de Nápoles Federico II, han permitido reconstruir la erupción como un evento de 32 horas de extrema violencia.

Nuevos estudios liderados por Claudio Scarpati revelan que la erupción del Vesubio tuvo una intensidad devastadora durante al menos 32 horas

El volcán formó una columna de ceniza de hasta 19 metros de altura (62 pies). Alrededor de las 19:00 horas comenzó una lluvia de piedra pómez gris y, tras más de un día, se desencadenó la corriente piroclástica que sepultó Pompeya.

Scarpati sostiene que la devastación fue mayor y más compleja de lo que se creía: la mayoría de las víctimas murieron por asfixia y quedaron en una capa de ceniza, sin restos humanos en niveles superiores. El investigador describió el fenómeno como un “crecendo” de violencia que eliminó todo rastro de vida, según declaraciones recogidas por National Geographic.

Un enigma sin resolución definitiva

El debate sobre la fecha de la erupción sigue abierto. Las autoridades arqueológicas mantienen oficialmente el 24 de agosto, pero cada año surgen nuevas evidencias y dudas. Para los especialistas en vulcanología, el mes del desastre no altera la comprensión de su magnitud: lo relevante es la secuencia de los hechos y las consecuencias sobre la ciudad y sus habitantes.

El enigma sobre la destrucción de Pompeya mantiene vivo el interés de arqueólogos y científicos por reconstruir los últimos días de la ciudad romana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Pompeya permanece marcada por enigmas. Cualquier intento de fijar el momento exacto de su destrucción se enfrenta a una huella permanente de incertidumbre, alimentada por descubrimientos arqueológicos y reinterpretaciones de las fuentes históricas.

La investigación continúa, y cada avance promete reavivar el interés por los últimos días de la ciudad romana, cuyo destino sigue cautivando a expertos y al público en general.