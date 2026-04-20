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De Croacia a Argentina: cuáles son los 15 pueblos más bellos del mundo

Esta selección de pequeñas localidades muestra cómo el turismo auténtico y las experiencias personalizadas están redefiniendo la forma de viajar. Lejos del bullicio urbano, la belleza patrimonial se convierte en el atractivo principal, según Condé Nast

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Pareja caminando de la mano por una calle empedrada con casas coloniales y vista al río con faro al fondo
Los pueblos más bellos del mundo destacan por su arquitectura singular y paisajes únicos, alejados del turismo masivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del turismo auténtico y los pueblos más bellos del mundo se consolida con la preferencia creciente por el “slow travel”, una tendencia que destaca destinos menos concurridos y experiencias personalizadas.

Según una reciente selección de Condé Nast Traveler, 15 pequeñas localidades ubicadas en diversos continentes surgen como referencia para quienes buscan belleza patrimonial, paisajes únicos y tradiciones vivas lejos de los circuitos masificados.

Cada una sobresale por su arquitectura singular, paisajes llamativos y propuestas culturales que los convierten en destinos ideales para viajeros interesados en experiencias genuinas y memorables. Estos destinos permiten al visitante conectar con la identidad y el entorno local, ofreciendo una alternativa a las grandes ciudades y al turismo multitudinario.

1. Rovinj, Croacia (12.968 habitantes)

El casco antiguo de Rovinj en la península de Istria destaca por sus casas coloridas junto al mar Adriático, atrayendo turismo internacional (REUTERS/Antonio Bronic)
El casco antiguo de Rovinj en la península de Istria destaca por sus casas coloridas junto al mar Adriático, atrayendo turismo internacional (REUTERS/Antonio Bronic)

Ubicada en la península de Istria, Rovinj destaca por su casco antiguo de casas coloridas junto al mar Adriático. La iglesia de Santa Eufemia domina la colina central del pueblo y regala vistas panorámicas.

La escena gastronómica incluye desde restaurantes familiares hasta opciones galardonadas por Michelin. El hotel boutique Spirito Santo, en una casa de los años 20, brinda hospitalidad íntima y refuerza el espíritu del turismo pausado.

2. Varenna, Italia (1.000 habitantes)

Paisaje de Varenna con edificios coloridos junto a un lago azul oscuro, una torre de iglesia puntiaguda y una gran montaña verde bajo un cielo despejado
Varenna se erige como una pintoresca aldea pesquera del lago Como con raíces en el siglo VIII (Wikipedia)

En la orilla oriental del lago Como, Varenna mantiene la serenidad de sus orígenes como aldea pesquera del siglo VIII. La atmósfera tranquila se refleja en el agua y en las calles adoquinadas.

Casa Du Lac, situada frente al lago, es una opción destacada de alojamiento. El ritmo sosegado invita a pasear y disfrutar de las vistas características de la región.

3. Perast, Montenegro (400 habitantes)

Vista panorámica de Perast, Montenegro, mostrando edificios de piedra con techos rojos junto a un muelle con personas y barcos en aguas azules. Montañas se elevan al fondo
Perast, patrimonio mundial, ofrece una experiencia turística apacible en la bahía de Kotor, lejos de las multitudes (Wikipedia)

Protegido como patrimonio mundial, Perast se sitúa en la bahía de Kotor y conserva una atmósfera apacible, sin grandes desarrollos ni aglomeraciones. Las calles y el paseo junto al agua conducen a la iglesia ortodoxa de San Nicolás.

El Heritage Grand Perast, instalado en un palacio del siglo XVIII junto al mar, resalta como hospedaje principal. Las visitas se centran en explorar la historia y la gastronomía local.

4. Chefchaouen, Marruecos (46.168 habitantes)

Cómo es Chefchaouen, el pueblo de Marruecos donde todo está pintado de azul
Chefchaouen destaca en el norte de Marruecos por sus fachadas pintadas de azul intenso, creando un atractivo visual único

En el norte, Chefchaouen resalta por las fachadas pintadas en azul intenso y la mezcla arquitectónica andalusí y marroquí. Fundada en el siglo XV, resulta más tranquila que las grandes urbes del país.

El arraigo artesanal se manifiesta en talleres y casas de té repartidas por la medina. El hotel Lina Ryad & Spa ofrece terrazas con vistas y un ambiente que refleja la cultura local.

5. Albarracín, España (1.016 habitantes)

Pueblo de Albarracín, por donde pasa la Ruta de los Montes Universales (Wikimedia Commons)
Albarracín, en Teruel, destaca por su autenticidad como uno de los pueblos más impresionantes de España (Francis Raher, Wikimedia Commons)

Rodeado por las montañas de Teruel, Albarracín fascina con sus edificaciones de tonos rosados y la convivencia de huellas musulmanas y cristianas. El pueblo reúne arquitectura gótica y restos de murallas antiguas.

Excursiones desde Valencia permiten explorar el casco histórico y la integración del pueblo en el paisaje natural. Destaca por su identidad singular dentro de España.

6. Baños, Ecuador (14.100 habitantes)

Vista aérea de Baños de Agua Santa, Ecuador, con edificaciones, un campo de fútbol y un río serpenteando en un valle montañoso verde
Baños se posiciona como destino turístico destacado en la vertiente amazónica de Ecuador por su belleza natural y actividades únicas (Wikipedia)

Baños se ubica en la vertiente amazónica, a los pies de un volcán activo, rodeado de cascadas y selva espesa. El Columpio del Fin del Mundo se ha convertido en su atractivo emblemático.

El hotel Luna Volcán, Adventure SPA, suma una experiencia relajante tras recorridos por senderos, baños termales y zonas de naturaleza exuberante.

7. Biei, Japón (9.700 habitantes)

Vista amplia de un campo ondulado con franjas de flores de colores brillantes como rojo, púrpura, amarillo y blanco, bajo un cielo azul con nubes
Biei en Hokkaidō destaca por sus coloridos campos de lavanda, amapolas y margaritas según la estación del año (Wikipedia)

Situada en Hokkaidō, Biei representa la imagen rural japonesa gracias a campos que, según la estación, muestran lavandas, amapolas y margaritas de colores vivos. El entorno tranquilo invita a la contemplación.

La gastronomía se basa en ingredientes de temporada y la oferta de hospedaje, como Adagio Hokkaido, privilegia la integración con el paisaje natural.

8. Bled, Eslovenia (8.121 habitantes)

Lago Bled
El lago Bled impresiona con sus aguas esmeralda y su entorno natural en los Alpes Julianos de Eslovenia

Bled atrae por su lago de aguas esmeralda y la pequeña isla central con iglesia, rodeada por los Alpes Julianos. El castillo medieval y los paseos en bote añaden un carácter escénico notable.

Vila Bled, a orillas del lago, destaca como alojamiento histórico. La influencia alpina se percibe en la cocina y en el estilo arquitectónico.

9. Castle Combe, Inglaterra (356 habitantes)

Castle Combe, Reino Unido
Castle Combe en Wiltshire se considera la aldea inglesa más pintoresca, sin edificaciones nuevas desde el siglo XVII

En el condado de Wiltshire, Castle Combe representa el arquetipo de aldea inglesa, sin construcciones nuevas desde el siglo XVII. Cottages de piedra, antiguos pubs e iglesias dan forma al ambiente rural.

El té de la tarde en The Old Rectory Pop-Up Tearoom completa la experiencia. El alojamiento en The Manor House asegura historia y tranquilidad.

10. Giethoorn, Países Bajos (2.795 habitantes)

Un bote con dos personas navegando un canal en Giethoorn, flanqueado por casas de ladrillo y techos de paja, árboles verdes y un puente de madera al fondo
Giethoorn, conocida como "la Venecia de los Países Bajos", destaca por sus canales y paisajes únicos (Wikipedia)

Con canales en lugar de calles, Giethoorn se conoce como “la Venecia de los Países Bajos”. Los recorridos en bote y los puentes de madera distinguen la visita, especialmente en invierno, cuando los canales se congelan.

El hospedaje en casas flotantes de grandes ventanales acerca al viajero al ritmo pausado del pueblo. El paseo entre canales y granjas se vuelve una experiencia singular.

11. Gokayama, Japón (100 habitantes)

Vista aérea de Gokayama, un pueblo japonés con casas de tejados empinados de paja rodeadas de campos de arroz verdes en terrazas y montañas boscosas en la distancia
Gokayama, en el corazón montañoso de Japón, destaca por la conservación de sus cabañas tradicionales de paja reconocidas por la UNESCO (Wikipedia)

Ubicada en el centro montañoso de Japón, Gokayama preserva la autenticidad con sus cabañas tradicionales de paja, inscritas en la lista de la UNESCO. El paisaje está marcado por la producción artesanal, como la crianza de moreras.

La hospitalidad se vive en ryokanes tradicionales, que resaltan la experiencia japonesa. La aldea cambia de aspecto según la estación, intensificando la sensación de atemporalidad.

12. Gordes, Francia (1.661 habitantes)

Gordes-Francia
La colina de Gordes en Provenza ofrece panorámicas espectaculares del paisaje mediterráneo que atraen a miles de visitantes cada año (Crédito: Municipio de Gordes)

Sobre una colina de la Provenza, Gordes deslumbra con casas de piedra blanca y calles adoquinadas iluminadas por la luz mediterránea. Las vistas al campo y los atardeceres la convierten en una postal inconfundible.

Airelles Gordes, La Bastide, es referente en hotelería local. El ambiente combina historia y modernidad de forma excepcional.

13. Göreme, Turquía (2.500 habitantes)

Amplia vista del pueblo de Goreme, con numerosas formaciones rocosas y casas de piedra incrustadas, bajo un cielo azul con nubes
Las chimeneas de hadas de Göreme, uno de los paisajes más icónicos de Capadocia, atraen miles de turistas cada año (Wikipedia)

Ubicada en el corazón de Capadocia, Göreme es famosa por sus “chimeneas de hadas” y las iglesias excavadas en la roca, muchas de ellas con frescos originales. Los paseos en globo aerostático al amanecer conforman una de sus actividades más demandadas.

El alojamiento en hoteles excavados en roca, como Sultan Cave Suites, proporciona una experiencia singular. Göreme invita a descubrir uno de los paisajes más peculiares de Turquía.

14. Hallstatt, Austria (750 habitantes)

El pueblo de Hallstatt, Austria (Wikimedia Commons)
El pueblo de Hallstatt se destaca por su arquitectura tradicional a orillas del lago Hallstätter See en el corazón de los Alpes austríacos (Wikimedia Commons)

Junto al lago Hallstätter See, Hallstatt encarna el arquetipo del pueblo de cuento con arquitectura tradicional y entorno alpino. Las iglesias del siglo XII y los paseos en carruajes tirados por caballos realzan la atmósfera histórica.

La conexión con Salzburgo facilita visitas breves y el disfrute de paisajes memorables. La fusión de naturaleza y arquitectura define la experiencia local.

15. Iruya, Argentina (1.500 habitantes)

Piamonte-InHouse NO APTA USO EDITORIAL
Iruya, un pueblo remoto de Salta, se destaca por su ubicación en la Quebrada y sus paisajes andinos (Crédito: Piamonte Viajes)

En la provincia de Salta, Iruya es un pueblo remoto rodeado por la Quebrada y la presencia constante de cóndores. El trayecto para llegar, de varias horas por caminos de montaña, ofrece vistas imponentes de la región andina.

El Hotel Iruya brinda alojamiento familiar y panorámicas sobre las montañas. La convivencia con la tradición y la naturaleza caracteriza a esta localidad.

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