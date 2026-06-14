PAN condena asesinato de edil de Oaxaca y advierte “fracaso” en la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum

Jorge Romero condenó el asesinato de edil de Oaxaca, Joel Ángel Bravo. (Crédito: X/@JorgeRoHe)

El PAN, encabezado por Jorge Romero Herrera, condenó el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, quien fue baleado frente a su casa la madrugada del sábado 13 de junio, semanas después de pedir protección al Estado ante amenazas que, según él mismo denunció, nunca fueron atendidas.

El partido exigió a las autoridades federales, estatales y ministeriales una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el crimen y castigar a los responsables. Para Acción Nacional, el homicidio no es un hecho aislado: se suma a una cadena de ataques contra autoridades, candidatos y dirigentes políticos en todo el país.

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Bravo Martínez pidió protección en mayo y no la recibió

El edil tenía 53 años y gobernaba San Miguel Amatitlán; el 15 de mayo acudió a una mesa de seguridad en Huajuapan para solicitar resguardo oficial, luego de que expresó públicamente que temía por su integridad.

Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado en su domicilio. (Fotos: redes sociales)

El antecedente inmediato ocurrió el 22 de mayo, cuando Bravo Martínez y su equipo fueron asaltados en la carretera Ahuatlán-Oaxaca, en el municipio poblano de Santiago Petlalcingo. Dos camionetas les cerraron el paso; hombres armados los obligaron a bajar del vehículo, los golpearon y les quitaron sus pertenencias.

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El sábado 13 de junio, sujetos que viajaban en un vehículo le dispararon cuando salió de su domicilio. Su hijo presenció el ataque, pidió ayuda a los números de emergencia y el alcalde murió en el lugar. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el homicidio cerca de las 10:40 horas, desplegó un operativo interinstitucional y activó protocolos para delitos de alto impacto. Hasta el momento no hay detenidos ni móvil confirmado.

El PAN señala al gobierno federal como responsable de la crisis

Acción Nacional apuntó directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum y a los años de administración de Morena como el periodo más violento de la historia reciente del país. El partido sostiene que nunca antes se habían acumulado tantos homicidios, desapariciones y regiones sometidas por el crimen organizado.

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Para el PAN, la evidencia es contundente:

Los grupos criminales amplían su control territorial sin freno.

Las autoridades minimizan la realidad y evaden su responsabilidad.

El crimen organizado opera con mayor impunidad y mayor capacidad de intimidación que en cualquier etapa previa.

No solo están en riesgo las autoridades o los actores políticos: millones de familias mexicanas enfrentan la misma amenaza.

El partido calificó de fracaso la estrategia de “abrazos, no balazos” y afirma que los hechos demuestran que la delincuencia opera con mayor fuerza que nunca.

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Oficiales de policía resguardan una camioneta doble cabina blanca con cinta de "No pasar" en un camino de terracería, mientras investigan la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido exige justicia y condena la normalización de la violencia

Acción Nacional expresó condolencias a la familia, amigos, colaboradores y comunidad de San Miguel Amatitlán, y reiteró que la violencia no puede seguir normalizándose en México. El partido advirtió que la memoria de Bravo Martínez exigió verdad y justicia.

La Fiscalía de Oaxaca informó que peritos y agentes investigadores acudieron al sitio del ataque para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios. Conforme a información oficial, las autoridades también pusieron en marcha trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional para identificar a los autores materiales y a quienes pudieran estar relacionados con la agresión.

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