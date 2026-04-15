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Volcanes activos, lagos en cráteres y una comunidad en alerta: así es la vida junto al monte Rinjani en Indonesia

Entre el legado de explosiones históricas, la presión del turismo y la función como reserva de agua, la conservación ambiental, la gestión de riesgos y la promoción turística se equilibran en una zona bajo constante vigilancia por su valor ecológico y cultural

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El Monte Rinjani es el segundo volcán más alto de Indonesia y uno de los más exigentes para aventureros (Wikimedia Commons)
El Monte Rinjani es el segundo volcán más alto de Indonesia y uno de los más exigentes para aventureros (Wikimedia Commons)

El Monte Rinjani, ubicado en la isla de Lombok en Indonesia, es uno de los volcanes activos más altos del sudeste asiático, con una caldera de 8,5 kilómetros de longitud. Este estratovolcán asciende a 3.726 metros sobre el nivel del mar y es el segundo más elevado del país. Su historia geológica y los riesgos que implica para la población local y los visitantes lo han posicionado como un referente en la vulcanología regional.

Reconocido internacionalmente por su actividad volcánica, el Monte Rinjani presenta un sistema donde, según el Programa Global de Vulcanismo del Instituto Smithsoniano, se han registrado erupciones en 1944, 1966, 1994 y en años recientes, principalmente en el cono Barujari, que se ubica dentro de la caldera. Estas erupciones han generado columnas de ceniza, flujos de lava y lahares, afectando a las comunidades cercanas y a la infraestructura turística.

La caldera domina la parte occidental del volcán y contiene el lago de cráter Segara Anak, que alcanza una profundidad de 230 metros. Según el Servicio Geológico de Indonesia, el lago y el cono Barujari configuran un sistema volcánico donde las nuevas erupciones suelen originarse en la zona central de la caldera, incrementando el riesgo en caso de actividad eruptiva.

Riesgo geológico y actividad reciente

El Monte Rinjani forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde el movimiento de placas tectónicas facilita la aparición de muchos volcanes y terremotos. La topografía escarpada de la montaña, junto a la presencia del lago y la caldera, aumenta la posibilidad de deslizamientos, caídas de ceniza y flujos de lodo volcánico durante episodios de actividad, de acuerdo con el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos de Indonesia.

Ha registrado erupciones recientes en el cono Barujari, generando riesgos de cenizas, lahares y afectaciones a las comunidades y turistas cercanos (Wikimedia Commons)
Ha registrado erupciones recientes en el cono Barujari, generando riesgos de cenizas, lahares y afectaciones a las comunidades y turistas cercanos (Wikimedia Commons)

El riesgo asociado al Rinjani se acentúa debido a la presencia de turistas en la zona. Miles de senderistas visitan anualmente el Parque Nacional Gunung Rinjani, área protegida de Indonesia fundada en 1997, lo que lleva a las autoridades a establecer protocolos de cierre o restricción de acceso en función de la actividad volcánica y las condiciones climáticas. Las guías oficiales del parque indican que las rutas de ascenso se cierran durante la temporada de lluvias para reducir riesgos, permitiendo el ingreso solo tras evaluaciones técnicas diarias.

El parque también recalca que la montaña no es apta para excursiones sin la debida preparación. Subir hasta la caldera o la cumbre requiere aptitud física, el acompañamiento de guías certificados y atención estricta a las normas de seguridad, considerando precedentes de cierres inesperados por erupciones.

Antecedentes históricos del complejo volcánico

El sistema del Monte Rinjani destaca no solo por su actividad reciente, sino también por su papel en la historia volcánica mundial. Diversos estudios, citados por la revista científica Nature Geoscience, vinculan el complejo del Rinjani con la erupción del Samalas de 1257-1258, considerada una de las mayores documentadas.

Esta explosión provocó alteraciones climáticas globales, afectando cosechas y modificando los patrones de temperatura en el hemisferio norte. Si bien corresponde a una fase anterior del sistema, refleja la capacidad destructiva del macizo y su influencia global.

Rinjani forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con alta actividad volcánica y sísmica que incrementa los riesgos geológicos (Wikimedia Commons)
Rinjani forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con alta actividad volcánica y sísmica que incrementa los riesgos geológicos (Wikimedia Commons)

El lago Segara Anak, integrado en la caldera, cumple un papel como recurso hídrico para la isla de Lombok. El parque nacional enfatiza que el macizo funciona como reserva de agua que abastece a la población y la agricultura de la zona. Esta función añade importancia a la conservación del Rinjani para mantener el equilibrio ecosistémico regional.

Turismo, biodiversidad y gestión ambiental

La combinación de elementos físicos —una cumbre volcánica elevada, una caldera amplia, un lago y un cono secundario activo— convierte al Monte Rinjani en uno de los destinos de trekking con mayor demanda en Indonesia. Según el Ministerio de Turismo de Indonesia, las rutas habituales parten de localidades como Senaru o Sembalun y ofrecen acceso a diversos miradores, siempre bajo normas de seguridad estrictas.

El Parque Nacional Gunung Rinjani, área protegida de Indonesia, garantiza la protección tanto del macizo como de bosques primarios, cuencas de agua y una diversidad de especies. Investigaciones de la organización ambiental internacional Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) remarcan la presencia de especies endémicas y ecosistemas en la región, sometidos a la presión del turismo y las erupciones.

Autoridades locales y nacionales han implementado sistemas de monitoreo continuo y programas de educación ambiental para reducir el impacto humano y velar por la seguridad de los visitantes. “El monitoreo constante y la información actualizada son fundamentales para evitar tragedias y preservar la integridad del parque”, sentenció un portavoz del centro de vulcanología de Indonesia a la agencia Reuters.

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