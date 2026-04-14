Las exportaciones de China se desaceleran en marzo por la creciente incertidumbre internacional

Trabajadores cargan bolsas de azufre sólido importado en un camión en un puerto de Nanjing, en la provincia oriental china de Jiangsu, el martes 14 de abril de 2026. (Chinatopix Via AP) CHINA NO

Las exportaciones de China crecieron un 2,5% en marzo respecto al año anterior, una desaceleración significativa frente a los dos meses anteriores, a medida que aumentaba la incertidumbre derivada de la guerra con Irán y su impacto en los precios de la energía y la demanda mundial.

Los datos de exportaciones de marzo, publicados por la agencia de aduanas de China el martes, no alcanzaron las estimaciones de los analistas y quedaron muy por debajo del crecimiento de las exportaciones del 21,8% registrado en enero y febrero.

Las importaciones del mes pasado se dispararon un 27,8%, por encima del aumento interanual del 19,8% de los dos primeros meses de este año.

Las exportaciones vinculadas a la tecnología —incluido un salto en los envíos de semiconductores desde China impulsado por el auge mundial de la inteligencia artificial— han apuntalado sus sólidas exportaciones a comienzos de 2026, pero economistas señalan que los efectos de la prolongada guerra en Irán podrían afectar la demanda global total de exportaciones chinas este año.

China registró una fuerte caída del 26,5% en sus exportaciones hacia Estados Unidos en marzo, frente al crecimiento hacia la Unión Europea y el Sudeste Asiático. EFE/Qilai Shen

“Las exportaciones de China se han desacelerado a medida que la guerra en Irán empieza a afectar la demanda mundial y las cadenas de suministro”, indicó Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico del banco francés Natixis.

Pese al importante repunte del crecimiento de las exportaciones de China en enero y febrero, es probable que la demanda se debilite debido al shock energético de la guerra, escribieron en una nota de investigación reciente economistas de Bank of America encabezados por Helen Qiao. Los riesgos “surgirán de una desaceleración global persistente de la demanda total si el conflicto se prolonga más de lo que se espera actualmente”, añadieron.

Pero algunos economistas, incluidos los de Bank of America, también señalaron que las interrupciones del suministro de energía podrían fortalecer aún más la demanda mundial de las tecnologías de energía renovable de China, como células solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos, mientras se espera que la demanda sostenida de semiconductores por el frenesí de la IA ayude al impulso exportador.

“Pese al shock de los precios de la energía, las exportaciones deberían mantenerse sólidas en los próximos trimestres, gracias a la fuerte demanda de semiconductores y tecnologías verdes”, escribió Zichun Huang, economista de China en Capital Economics, en una nota el martes.

El presidente de China, Xi Jinping, asiste a una reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (no aparece en la imagen), en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de abril de 2026. Haruna Furuhashi/Pool vía REUTERS

La fecha tardía del Año Nuevo Lunar, que cayó a mediados de febrero, probablemente también afectó negativamente los datos de exportaciones de China el mes pasado, con algunas interrupciones relacionadas con las vacaciones que se prolongaron, añadió Huang.

Los aranceles más altos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las exportaciones chinas y las tensiones entre Washington y Beijing también han estado presionando los envíos de China a Estados Unidos en los últimos meses, mientras China ha incrementado sus exportaciones a otras regiones, como Europa, el Sudeste Asiático y América Latina.

Los analistas también siguen de cerca la visita prevista de Trump a Beijing en mayo para reunirse con el líder chino Xi Jinping, tras un retraso debido a la guerra en Irán.

Las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron un 26,5% interanual en marzo, ampliándose desde una caída del 11% en enero y febrero, mientras que las destinadas a la Unión Europea y al Sudeste Asiático aumentaron un 8,6% y un 6,9%, respectivamente.

Economistas advierten que la guerra en Irán y la incertidumbre sobre el suministro energético afectarán la demanda mundial de exportaciones chinas en 2026.

Los dirigentes chinos han fijado para 2026 una meta anual de crecimiento económico de entre el 4,5% y el 5%, la más baja desde 1991. China cumplió su objetivo de crecimiento económico de “alrededor del 5%” para 2025 gracias a unas exportaciones fuertes —con un superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares—, y los analistas señalan que las exportaciones probablemente seguirán siendo un motor clave para sostener la expansión económica este año, mientras una prolongada caída del sector inmobiliario en China ha lastrado la demanda interna y las inversiones.

Algunos economistas creen que China hasta ahora ha estado relativamente bien posicionada para protegerse de los impactos de la guerra con Irán, que ha disparado los precios del combustible y amenaza con un empeoramiento de la inflación mundial. Sus vastas reservas de petróleo y fuentes de energía diversificadas significan que se ve menos afectada por las consecuencias de la guerra, incluidas las interrupciones del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía fluvial clave para el transporte de energía, señalaron.

(con información de AP)