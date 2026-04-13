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La policía de Río halló un artefacto explosivo en Copacabana a semanas del concierto gratuito de Shakira

Una granada de aturdimiento fue neutralizada en el paseo marítimo donde la cantante colombiana actuará el 2 de mayo ante una multitud estimada en dos millones de personas

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Imagen aérea de la playa de Copacabana preparándose para la Nochevieja en Río de Janeiro, Brasil, 31 de diciembre de 2025 REUTERS/Janaina Quinet
Imagen aérea de la playa de Copacabana preparándose para la Nochevieja en Río de Janeiro, Brasil, 31 de diciembre de 2025 REUTERS/Janaina Quinet

Las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro neutralizaron el lunes un artefacto explosivo hallado en el paseo marítimo de Copacabana, el mismo tramo costero donde la cantante colombiana Shakira tiene previsto ofrecer un concierto gratuito el próximo 2 de mayo como parte del festival “Todo Mundo no Rio”. La unidad de artificieros de la policía carioca fue desplegada con rapidez y retiró el objeto “de forma segura”, según informó la propia institución. Los medios locales identificaron el artefacto como una granada de aturdimiento, un dispositivo no letal que emite un destello cegador y una detonación ensordecedora para desorientar temporalmente a quienes se encuentran en su radio de acción.

Durante la intervención, agentes fuertemente armados —uno de ellos con traje antibombas— cortaron brevemente el tránsito en el paseo, donde los obreros trabajan contra reloj en el montaje del escenario monumental previsto frente al hotel Copacabana Palace. La policía no precisó el origen del artefacto ni descartó ninguna hipótesis sobre su colocación. El hallazgo encendió las alertas en una ciudad que afronta el mayor desafío de seguridad de su calendario cultural.

Las autoridades prevén la asistencia de hasta dos millones de personas el 2 de mayo, en lo que sería la mayor convocatoria de las tres ediciones del festival. El concierto de Lady Gaga en 2025 congregó a más de dos millones según la agencia Riotur, mientras que Madonna en 2024 reunió a 1,6 millones. Para la actuación de Shakira, los organizadores proyectan un impacto económico de 600 millones de dólares y la llegada de al menos medio millón de turistas.

Shakira se transforma en la primera artista colombiana de la historia en ser invitada a presentarse en la playa de Copacabana. Se esperan hasta dos millones de personas para su presentación del 2 de mayo - crédito @todomundonorio/Instagram
Shakira se transforma en la primera artista colombiana de la historia en ser invitada a presentarse en la playa de Copacabana. Se esperan hasta dos millones de personas para su presentación del 2 de mayo - crédito @todomundonorio/Instagram

El hallazgo se produce en un momento de elevada tensión en materia de seguridad en Río, marcado por el megaoperativo policial del 28 de octubre de 2025 en los complejos de favelas de Penha y Alemão. Aquel despliegue de 2.500 agentes contra el Comando Vermelho —la banda narco con mayor implantación territorial en la ciudad— dejó al menos 132 muertos según la Defensoría Pública regional, entre ellos cuatro policías. Fue la operación más letal de la historia brasileña, superando la masacre de Carandiru de 1992, cuando 111 reclusos murieron durante una intervención en un penal de São Paulo.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos exigió investigaciones exhaustivas y calificó el operativo de alarmante. Un informe policial presentado ante la Corte Suprema reveló que ninguna de las personas muertas figuraba entre los 69 sospechosos señalados en la denuncia que motivó la redada, y que el principal objetivo del operativo, el líder del Comando Vermelho conocido como “Doca”, permanece en paradero desconocido.

Shakira cerrará en Copacabana su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, certificada en enero de 2026 como la gira más taquillera de la historia de un artista latino, con 421,6 millones de dólares recaudados en 86 espectáculos. La artista subirá al escenario a las 21:45 del 2 de mayo en un evento organizado por la alcaldía y transmitido en directo por TV Globo. Desde el anuncio, las búsquedas de alojamiento en la zona de Copacabana crecieron un 60%, según datos citados por medios brasileños.

El artefacto hallado fue enviado a análisis pericial. La proximidad de la fecha convierte la respuesta institucional en una prueba directa de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de un evento que, por su magnitud, ha dejado de ser solo un espectáculo para convertirse en una cuestión de orden público ineludible.

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