Qué hay detrás de la escuela de USD 55.000 al año que prescinde de maestros y apuesta por la inteligencia artificial

El modelo educativo de Alpha School se basa en la inteligencia artificial y la personalización del aprendizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura de la Alpha School en Chicago, prevista para 2026, ha desatado un intenso debate sobre el futuro de la educación en Estados Unidos. El colegio, que funcionará en el número 350 de E. South Water St., elimina la figura tradicional del docente y basa todo su modelo en la inteligencia artificial, con una matrícula anual de USD 55.000. Este costo incluye talleres, dispositivos tecnológicos y viajes internacionales, detalles que han llamado la atención tanto de familias como de expertos del sector educativo, según CBS News.

La propuesta de Alpha School consiste en reemplazar a los maestros por “guías”, adultos que carecen de acreditación docente formal y cuya función principal es facilitar talleres presenciales enfocados en habilidades como oratoria, programación y liderazgo.

El aprendizaje académico se concentra en dos horas diarias de interacción con software especializado, desarrollado en colaboración con plataformas como Khan Academy y Membean. Según la cofundadora MacKenzie Price, este método permite que cada alumno avance a su propio ritmo y que se identifiquen rápidamente las áreas de mejora.

La matrícula anual de USD 55.000 incluye talleres, dispositivos tecnológicos y viajes internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Price sostiene que la escuela tradicional genera “aburrimiento, ineficiencia y falta de dominio” y que la inteligencia artificial puede “liberar el potencial humano” de los estudiantes.

Funcionamiento y actividades complementarias

El modelo de Alpha School no solo se limita a lo académico. Tras la sesión matutina de materias básicas, la jornada continúa con talleres sobre habilidades prácticas y actividades extracurriculares, desde simulación de negocios hasta viajes internacionales y programas de verano exclusivos.

La escuela afirma que sus alumnos obtienen resultados superiores en pruebas estandarizadas, situándose en el 1 % más alto a nivel nacional y creciendo académicamente a un ritmo hasta 2,6 veces mayor que el promedio de sus pares.

El enfoque de Alpha School combina software especializado con actividades prácticas y experiencias fuera del aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La matrícula incluye acceso a dispositivos electrónicos personales, talleres prácticos y experiencias internacionales, como viajes a eventos deportivos y programas de verano en lugares exclusivos.

Según Price, “gran parte del coste se destina a las actividades vespertinas y los talleres de habilidades para la vida”, una diferenciación clave frente a otras instituciones privadas.

Para quienes se preguntan qué diferencia a Alpha School de una escuela tradicional, la respuesta radica en la personalización absoluta del aprendizaje, la flexibilidad horaria y el acceso a experiencias que, según sus promotores, “preparan para la vida real” más allá del currículo convencional.

El modelo apuesta por una combinación de inteligencia artificial para la enseñanza académica y acompañamiento humano para el desarrollo personal, sin tareas para el hogar ni clases magistrales convencionales.

Expertos y familias se dividen entre el entusiasmo por la innovación y las dudas sobre la equidad educativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opiniones de familias y primeras cifras de inscripción

Algunas familias ven en Alpha School una vía de innovación educativa y consideran que la personalización y la tecnología representan “el futuro” de la enseñanza.

Sarah Cone, madre de una estudiante en la sede de Nueva York, expresó a PEOPLE su satisfacción con el avance académico de su hija, mientras que padres como Blake Mohseni, implicado en el sector financiero y la inteligencia artificial, confían en que este modelo anticipa tendencias en formación.

Actualmente, la escuela cuenta con dos estudiantes inscritos para el próximo curso y 35 interesados, según los datos más recientes. El objetivo es alcanzar 50 plazas cubiertas para el ciclo 2026.

La escuela afirma que sus estudiantes obtienen resultados superiores en pruebas estandarizadas a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alpha School ya opera en ciudades como Austin, Nueva York y Miami, con una red de 22 sedes a nivel nacional y una matrícula aproximada de 1.200 alumnos en todo el país, según Fox News.

Críticas, dudas y advertencias del sector educativo

Investigadores y docentes han levantado la voz ante la llegada de Alpha School. Joe Vukov, profesor de filosofía especializado en ética de la inteligencia artificial en la Universidad Loyola Chicago, advirtió que este modelo “cambia la naturaleza de lo que la educación debería ser en su mejor versión”.

Por su parte, Victor Lee, de la Universidad de Stanford, sostuvo que los logros del colegio son difíciles de atribuir solo al método, ya que la mayoría de los alumnos provienen de entornos económicamente privilegiados.

Investigadores advierten sobre la falta de docentes y el alto coste como barreras para la educación inclusiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el ámbito académico se señala que, aunque la inteligencia artificial ofrece herramientas útiles, la ausencia completa de docentes resta a la educación componentes humanos esenciales. Expertos como Liz Gerber, del Centro de Interacción Humano-Computadora de la Universidad Northwestern, subrayan que “lo preocupante es que no será accesible para todos, el coste lo hace inviable a gran escala”.

Además, la investigación sobre los efectos a largo plazo de este tipo de educación sigue siendo escasa y los resultados, según diversos especialistas, son “mixtos en el mejor de los casos”.

La escuela ha enfrentado obstáculos para obtener acreditación pública en algunos estados y ha recibido críticas de sindicatos docentes, que consideran que el modelo representa un riesgo para la educación pública y la figura del maestro.

Debate sobre la equidad y el papel insustituible del maestro

El papel de la inteligencia artificial en la formación académica enfrenta críticas y elogios dentro del sector educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Alpha School a Chicago marca un punto de inflexión en el debate sobre la automatización educativa. El modelo se presenta como una alternativa atractiva para familias de alto poder adquisitivo, pero su elevado coste y la falta de pruebas concluyentes sobre su impacto real mantienen abiertas las preguntas sobre su alcance pedagógico.

Aunque la tecnología avanza rápidamente en el sector educativo, la mayoría de los investigadores insiste en que el aporte humano de los docentes sigue siendo insustituible. El nuevo colegio es visto por muchos como un experimento abierto, cuyos resultados a largo plazo aún se están por definir, y cuya exclusividad económica limita su aplicabilidad a gran escala.

La irrupción de Alpha School en el panorama estadounidense pone sobre la mesa la discusión sobre qué debe primar en la educación del futuro: la eficiencia del algoritmo o la experiencia humana del maestro. Por ahora, la respuesta sigue siendo motivo de debate entre familias, expertos y autoridades educativas.