Glacier Bay National Park, el destino más exclusivo y remoto de Alaska

Glacier Bay National Park destaca como uno de los destinos más remotos y exclusivos de Alaska, ideal para los amantes del turismo de naturaleza

Glacier Bay National Park es uno de los destinos más remotos y exclusivos de Alaska, donde glaciares monumentales y ballenas jorobadas comparten el paisaje con bosques y montañas. El parque, con una presencia indígena milenaria y acceso restringido, garantiza al visitante una experiencia auténtica y poco frecuente, como destaca Travel + Leisure.

Este parque se distingue por su baja afluencia de visitantes, ya que menos del 5% de quienes llegan a la región acceden realmente al interior. El aislamiento geográfico, la ausencia de carreteras y una oferta centrada en el turismo de naturaleza y la experiencia cultural indígena lo convierten en un destino único: aquí se preserva la vida silvestre, se respetan tradiciones ancestrales y se disfruta de paisajes inalterados.

Cómo llegar a Glacier Bay National Park

Situado al oeste de Juneau, en el panhandle de Alaska y próximo a Gustavus y Bartlett Cove, el parque no cuenta con carreteras de acceso. Los visitantes deben llegar por vía aérea o marítima.

El servicio de ferry Alaska Marine Highway System ofrece traslados de entre cuatro y seis horas desde Juneau a Gustavus entre dos y tres veces por semana durante el verano. Como alternativa, los vuelos de 20 a 40 minutos conectan el aeropuerto internacional de Juneau (JNU) con el pequeño aeropuerto de Gustavus (GST).

Cuándo visitar y condiciones del clima en Glacier Bay

Enero y febrero son los meses recomendados para planificar y reservar el viaje a Glacier Bay National Park con mayor disponibilidad

Las opciones de alojamiento y actividades se concentran entre los feriados de Memorial Day y Labor Day, periodo en el que muchas plazas se agotan con meses de anticipación. Es recomendable realizar una reserva anticipada en enero o febrero para asegurar el viaje.

Junio es considerado el momento más agradable para explorar Glacier Bay National Park, con temperaturas suaves, presencia de aves migratorias y flores en Bartlett Cove. A partir de julio, aumentan los mosquitos, y en agosto son habituales la lluvia y la niebla.

El itinerario ideal contempla al menos tres días para visitar el parque y recomienda llevar ropa impermeable, ya que las precipitaciones son frecuentes.

Actividades recomendadas y experiencias en la naturaleza

Las excursiones en catamarán desde Bartlett Cove forman parte esencial de la visita. El Glacier Bay Day Tour, que se extiende por unas ocho horas, permite observar glaciares de hasta 75 metros de altura y acercarse a zonas de avistamiento de fauna como ballenas jorobadas, osos, nutrias, leones marinos y águilas calvas.

Michelle Olney, copropietaria del Bear Track Inn, destaca la exclusividad del parque: “Realmente está fuera de los caminos habituales”, declaró a Travel + Leisure. También se pueden realizar paseos en kayak guiados o por cuenta propia desde Gustavus o Bartlett Cove.

Las excursiones de Bartlett Cove permiten avistar ballenas jorobadas, osos y leones marinos en su entorno natural

Cultura Huna Łingít y legado indígena en Glacier Bay

La presencia histórica de la comunidad Huna Łingít se manifiesta en auténticas casas comunales tradicionales y arte tribal en Bartlett Cove. El Xunaa Shuká Hít, inaugurado en 2016, permite conocer la historia y los rituales del pueblo originario, con tótems, canoas de caza y un fogón central que evoca la vida de los clanes ancestrales.

Los visitantes pueden apreciar murales y tallas de formline artwork propios del Pacífico Noroeste y visualizar cortos documentales sobre la historia y la actualidad de los Huna Łingít. Según Jennie Flaming, presentadora de Alaska Uncovered Podcast, este patrimonio cultural representa uno de los aspectos más sobresalientes de Glacier Bay, como recoge Travel + Leisure.

Senderismo y observación de fauna en Glacier Bay

El parque ofrece rutas de senderismo poco transitadas. Desde Glacier Bay Lodge, el Forest Trail es un circuito de aproximadamente 1,6 kilómetros que atraviesa bosques, brezos y culmina en la orilla de Bartlett Cove, con pasarelas accesibles en la primera mitad.

A lo largo del litoral, los visitantes pueden recorrer cerca de 10 kilómetros hasta Point Gustavus. Durante la primavera, es habitual observar alces en los humedales, y hacia finales de mayo y junio, osos y ballenas se dejan ver cerca de la costa.

Antes de emprender cualquier camino, es indispensable repasar las reglas de seguridad sobre encuentros con osos y alces, especialmente fuera de los senderos señalizados.

El parque destaca como un destino turístico por su incomparable riqueza cultural y su historia humana milenaria

El mayor tesoro del parque va más allá de sus glaciares: ofrece al visitante una mirada privilegiada a la rica historia humana y cultural que lo define, tal como enfatiza Travel + Leisure en su recomendación a los viajeros.