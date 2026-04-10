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Robó en un bar londinense y vendió un huevo Fabergé y un reloj por USD 2,9 millones para comprar drogas

El responsable entregó los objetos de valor para obtener estupefacientes. El tribunal lo sentenció a 27 meses de prisión tras reconocer su culpa

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Dos policías con chalecos amarillos frente al pub The Crown & Anchor en Londres de noche, con una silla volcada y papeles en la acera mojada. Un autobús rojo al fondo.
La justicia británica dictó una pena de 27 meses a un hombre que utilizó bienes exclusivos robados para obtener drogas, luego de sustraerlos en el Soho durante un descuido de la propietaria en una zona de fumadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un robo en un pub del Soho, en Londres, derivó en la condena a prisión de Enzo Conticello, de 29 años, por sustraer un bolso que contenía un huevo Fabergé y un reloj valorados en hasta 2,2 millones de libras (USD 2.957.218). El incidente tuvo lugar en el Dog and Duck mientras la víctima, Rosie Dawson, se encontraba en la zona de fumadores y dejó su bolso Givenchy en el suelo. El contenido robado incluía también un ordenador portátil, auriculares, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y artículos de lujo, así como objetos de valor pertenecientes a la Craft Irish Whiskey Company.

Según información del medio británico The Guardian, y los datos presentados ante el tribunal de la corona de Southwark, Conticello buscaba obtener recursos para adquirir drogas, motivado por su adicción a la cocaína, que desarrolló tras perder su empleo como chef durante la pandemia. En consecuencia, entregó la bolsa robada y sus valiosos contenidos a cambio de sustancias. El huevo Fabergé verde, con incrustaciones de esmeraldas, y el reloj pertenecen a un exclusivo conjunto, del que solo existen siete ejemplares en el mundo.

Tres de estos juegos han alcanzado precios de hasta 2,2 millones de libras en ventas previas, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Londres, fuerza policial británica, y declaraciones recogidas por la agencia de noticias PA Media.

A continuación, el fiscal Julian Winship relató que Conticello intentó utilizar de inmediato las tarjetas bancarias de Dawson en una tienda cercana, lo que permitió vincularlo rápidamente al robo. La víctima portaba los objetos de Fabergé para exhibirlos en un evento laboral esa noche. El seguro abonó 106.700 libras (USD 143.403,20) a la empresa afectada por la pérdida, aunque ni el huevo ni el reloj han sido recuperados hasta la fecha.

La sustracción de valiosos artículos, incluidos un huevo Fabergé y un reloj, ocurrió en un establecimiento del Soho y llevó a la identificación y captura del responsable tras el uso indebido de tarjetas bancarias (Fotografía: Policía Metropolitana/PA)
La sustracción de valiosos artículos, incluidos un huevo Fabergé y un reloj, ocurrió en un establecimiento del Soho y llevó a la identificación y captura del responsable tras el uso indebido de tarjetas bancarias (Fotografía: Policía Metropolitana/PA)

Detalles de la investigación y del proceso judicial

Luego del hecho, el tribunal escuchó que la víctima recibió una alerta de fraude en su teléfono minutos después del robo, que advertía de intentos de compra con sus tarjetas en locales cercanos realizados por Conticello. La jueza Kate Livesey definió el robo como “oportunista” y subrayó el “inconveniente y estrés” causados, tanto a Dawson como a su empresa. En sus palabras: “La Sra. Dawson describió la conmoción y el pánico que sintió al darse cuenta de que le habían robado una bolsa que contenía artículos de tanto valor, propiedad de la empresa, y el increíble estrés que le ha causado este incidente”.

Asimismo, la acusación aceptó que Conticello no planeó la sustracción del huevo y el reloj Fabergé, sino que actuó movido por la oportunidad para acceder rápidamente a efectivo. Los registros muestran que intentó utilizar las tarjetas robadas la misma noche, antes de que las entidades bancarias las cancelaran. Según determinó el tribunal, no se aplicarían medidas adicionales de confiscación o indemnización al considerar improbable que el acusado disponga de recursos para afrontarlas.

Por su parte, la defensa a cargo de Katie Porter-Windley sostuvo que Conticello vivía una situación personal difícil desde que perdió su empleo y sufría de una adicción a la cocaína. Según la abogada, “la noche en cuestión, aprovechó una oportunidad y está sinceramente arrepentido de su comportamiento”. Conticello entregó la bolsa a un tercero a cambio de drogas, lo que agravó la pérdida de los objetos valiosos.

Primer plano de un huevo decorativo verde esmaltado con un patrón ondulado, adornado con un diseño dorado en espiral y gemas centrales
La acción delictiva afectó a una empresa y a una trabajadora, quienes no han conseguido recuperar los lujosos objetos pese a que la aseguradora realizó un pago parcial por la pérdida material (Fotografía: Policía Metropolitana/PA)

Valor de los objetos robados y repercusiones

En síntesis, el huevo y el reloj Fabergé sustraídos forman parte de un conjunto limitado de siete piezas, cada una acompañada de puros y un estuche, de gran demanda entre coleccionistas. El bolso Givenchy robado, valorado en 1.600 libras, (USD 2.150,38) contenía además un ordenador Apple, unos AirPods, un vale de compra, llaves, maquillaje, un tarjetero de marca y efectivo. El hecho impactó tanto a Dawson como a la Craft Irish Whiskey Company, que utilizaba los exclusivos objetos de Fabergé en actividades promocionales.

Así, el tribunal estableció una sentencia de 27 meses de prisión para Conticello, quien podrá acceder a libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena.

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