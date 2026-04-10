El régimen de Kim Jong-un prometió reforzar su “amistad” con Beijing durante la visita del canciller chino

El líder chino Xi Jinping y el dictador de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un, se dan la mano en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 4 de septiembre de 2025 (REUTERS)

Las autoridades del régimen de Corea del Norte se comprometieron a reforzar la “amistad” con China, según informó este viernes la agencia estatal norcoreana KCNA, en el marco de la visita del canciller chino Wang Yi a Pyongyang.

Durante una reunión celebrada el jueves, la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, manifestó la intención de “fortalecer aún más la amistad entre Corea y China”. El jefe de la diplomacia china aseguró que Beijing continuará desarrollando sus relaciones con Pyongyang “independientemente de los cambios en la situación internacional”.

Wang Yi llegó a Corea del Norte el jueves para una visita de dos días, la primera desde 2019, en un contexto de fortalecimiento de los lazos bilaterales tras la cumbre entre Xi Jinping y Kim Jong-un en septiembre de 2025.

Desde esa cumbre, ambos países ampliaron el intercambio comercial y reactivado conexiones ferroviarias y aéreas tras varios años de cierre. La visita de Wang coincide con el interés declarado del presidente estadounidense Donald Trump de celebrar un nuevo encuentro con Kim, luego del fallido intento del año pasado, y de cara a su próxima visita a China prevista para mediados de mayo, que podría abrir la puerta a una cumbre bilateral.

La visita de Wang “es un paso importante para que ambas partes actúen conforme a los entendimientos comunes entre los máximos líderes de los dos partidos y los dos países y para impulsar el desarrollo” de las relaciones, sostuvo el miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

El presidente chino, Xi Jinping (izq), y el líder norcoreano, Kim Jong-un, participan de la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Gran Salón del Pueblo, en China (REUTERS/Florence Lo)

El dictador norcoreano Kim Jong-un, destacó días atrás en un mensaje dirigido al líder chino Xi Jinping que las relaciones entre Beijing y Pyongyang “están alcanzando nuevas cotas”. “Me complace constatar que las relaciones tradicionales entre la República Popular Democrática de Corea y China están alcanzando nuevas cotas (...), de acuerdo con el importante acuerdo alcanzado en la reunión que mantuvimos en septiembre del año pasado”, escribió Kim en el mensaje enviado y publicado por KCNA.

Kim agradeció a Xi las felicitaciones por su reelección al frente del Comité de Asuntos de Estado norcoreano y se comprometió a continuar fortaleciendo los vínculos entre Pyongyang y Beijing “con el socialismo como núcleo”.

En un mensaje previo, Xi Jinping resaltó el valor de la relación bilateral y afirmó que otorga una “gran importancia” al desarrollo de los lazos entre ambos países. Los líderes se reunieron en septiembre de 2025 en China, después de un desfile militar que conmemoró el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, donde Kim Jong-un se situó a la izquierda de Xi y el presidente ruso Vladímir Putin a su derecha.

Kim Jong-un a la izquierda de Xi y el presidente ruso Vladímir Putin a su derecha (REUTERS)

La aparición conjunta de los tres mandatarios fue la primera en 66 años y se interpretó como un gesto para restablecer la sintonía tras las tensiones generadas por la cooperación militar entre Pyongyang y Moscú en el conflicto en Ucrania.

Xi felicitó por carta al dictador norcoreano por su reelección al frente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del principal órgano político de Corea del Norte. “Ruego sinceramente por que la causa socialista de Corea logre continuamente nuevos y mejores resultados bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores de Corea, encabezado por usted”, expresó Xi en el mensaje.

Kim Jong-un fue reelegido como presidente del Comité de Asuntos de Estado el domingo, durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema en Pyongyang, tras las elecciones parlamentarias celebradas en marzo. Así, inició su tercer mandato consecutivo al frente del Comité de Asuntos Estatales y también ocupa el cargo de secretario general del Partido de los Trabajadores.

(Con información de EFE)