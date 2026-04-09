Emiratos Árabes Unidos exige la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y director general y consejero delegado del grupo ADNOC, Sultan Ahmed Al-Jaber durante un evento en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el pasado 3 de noviembre de 2025 (Reuters)

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, exhortó a que el Estrecho de Ormuz vuelva a abrirse de manera inmediata y “sin condiciones”, alertando que la actual restricción al tránsito marítimo, impuesta por Irán desde finales de febrero, está teniendo un impacto sin precedentes en la seguridad energética y la economía mundial.

Al Jaber, también director ejecutivo de Adnoc, subrayó en una declaración publicada en The National que la libre navegación en este paso estratégico es un derecho garantizado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y no una prerrogativa que pueda ser sujeta a permisos, condiciones o instrumentalización política.

Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, Irán ha restringido de forma grave el paso por el Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del suministro global de petróleo y gas natural. Según Al Jaber, esta limitación ha provocado “la mayor interrupción en la historia de las cadenas globales de suministro energético”, como recogió The National. La situación no solo tensiona los mercados energéticos, sino que también eleva los precios y multiplica las consecuencias adversas en las economías y hogares del mundo, señaló el ministro emiratí.

Daños económicos y políticos globales

Al Jaber describió que Irán ha declarado, a través de comunicados y acciones concretas, que el tránsito por el Estrecho está supeditado a su autorización, lo que a su juicio constituye “coerción y no libertad de navegación”. El directivo de Adnoc recalcó: “El Estrecho de Ormuz no fue construido, financiado ni diseñado por ningún Estado. Es un paso natural regido por el derecho internacional, que garantiza el tránsito como derecho, no como un privilegio que se pueda conceder, suspender o convertir en arma”. Advirtió que la instrumentalización de este paso marítimo establecería “un precedente peligroso para el mundo”.

FOTO DE ARCHIVO. Un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos. 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

Al Jaber enfatizó que la continuidad de estas restricciones aumenta el daño: “Cada día que el Estrecho permanece restringido, las consecuencias se agravan. Los envíos se retrasan, los mercados se ajustan y los precios suben. El impacto se extiende más allá de los mercados energéticos, afectando a industrias y familias en todo el mundo. Cada día cuenta. Cada retraso profundiza la interrupción”. Insistió en que la seguridad energética y la estabilidad económica global dependen de la reapertura inmediata y sin restricciones de Ormuz.

El directivo afirmó que Adnoc ha continuado cargando embarques y planea expandir la producción dentro de los límites impuestos por los daños sufridos durante el conflicto. Destacó también que la prioridad es asegurar la protección de su personal mientras cumplen con responsabilidades hacia clientes y socios internacionales.

Sin registros de ataques tras el anuncio de cese al fuego

El jueves, el Ministerio de Defensa de Emiratos árabes Unidos informó que sus fuerzas armadas no tuvieron que interceptar misiles balísticos ni drones, lo que constituyó el primer día sin ataques desde que Irán inició su ofensiva diaria el 28 de febrero. Según The National, el país ha interceptado desde entonces 537 misiles balísticos, 26 misiles de crucero y 2.256 drones en apenas seis semanas de hostilidades.

El cese al fuego, anunciado tras una pausa negociada por Estados Unidos, Irán y Pakistán poco antes de las 4:00 del miércoles, dio paso a una etapa en la que las autoridades emiratíes buscan ahora asegurar que cualquier nuevo acuerdo blinde al país ante futuros ataques y restablezca el flujo por el Estrecho de Ormuz. El Ministerio de Asuntos Exteriores remarcó que “los ataques de Irán a lo largo del Golfo en las últimas cinco semanas hacen necesaria una postura firme, que incluya exigir responsabilidades plenas a Irán por los daños y reparaciones”.

La escalada militar ha generado un saldo humanitario grave en Emiratos árabes Unidos, incluyendo la muerte de dos miembros de sus fuerzas armadas y un contratista civil marroquí, junto a diez víctimas civiles adicionales, de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina e india, y un total de 224 personas heridas.

Las negociaciones programadas entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán, buscan clarificar la viabilidad del acuerdo y los mecanismos para garantizar la seguridad y el libre tránsito por uno de los corredores energéticos más críticos del planeta.