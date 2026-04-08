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Un hallazgo de escenas ocultas bajo una pintura de más de dos siglos sacude la historia del Reino Unido

Expertos del National Trust encontraron escenas inéditas bajo capas de barniz del “Stourhead in its Infancy”, lo que obliga a replantear la identidad real de la obra y su relevancia para el arte británico

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National Trust - Figuras ocultas
El equipo del National Trust utilizó tecnología infrarroja para revelar imágenes ocultas bajo la pintura histórica de Stourhead

Un equipo del National Trust del Reino Unido ha realizado un avance importante al identificar, mediante reflectografía infrarroja, elementos y figuras previamente ocultos bajo una de las pinturas históricas más emblemáticas del país.

Este descubrimiento oculto replantea la autenticidad y el significado de “Stourhead in its Infancy”, una obra atribuida al siglo XVIII y, durante mucho tiempo, considerada la vista más antigua de la finca Stourhead en Wiltshire.

Expertos del National Trust han encontrado, bajo capas de barniz y repintes, la imagen encubierta de un carruaje tirado por caballos junto a varias figuras humanas y un perro. Este hallazgo, informado por BBC News, pone en duda la interpretación tradicional de la pintura y obliga a revisar tanto su fecha de creación original como la identidad real del paisaje representado.

Elementos ocultos bajo la pintura histórica

National Trust - Figuras ocultas
La reflectografía infrarroja permitió descubrir un carruaje y figuras humanas bajo capas de pintura en la emblemática obra

El uso de reflectografía infrarroja permitió examinar la obra más allá de lo visible, revelando detalles hasta ahora desconocidos. Claire Reed, curadora del National Trust, calificó el hallazgo como “increíblemente raro y emocionante”, en declaraciones recogidas por el medio citado.

Reed explicó que “nos dimos cuenta de que la pintura que vemos hoy no es como apareció originalmente”. Describió la presencia de “un carruaje, con ocupantes, caballos e incluso un perrito” en una esquina de la pintura, elementos que fueron cubiertos más tarde. Incluso sin tecnología, aún puede distinguirse la rueda del carruaje cruzando capas superiores de pintura y rodeando a una figura añadida posteriormente a la composición.

En la descripción original, la obra mostraba ganado, ovejas y figuras humanas en un primer plano, un templo neoclásico blanco y parte de un puente al fondo. No obstante, la revelación de “elementos inesperados” como el carruaje y sus acompañantes ha alterado por completo el relato visual asumido durante siglos.

National Trust - Figuras ocultas
Los expertos del National Trust reevalúan la fecha y la identidad del paisaje representado tras el descubrimiento

A lo largo de los siglos, Stourhead ha sido fuente de inspiración para numerosos artistas británicos, incluidos nombres como JMW Turner y John Constable. Las vistas del jardín y sus monumentos han quedado plasmadas en acuarelas y óleos que hoy forman parte de colecciones nacionales.

Según The Independent, la tradición de documentar el paisaje de Stourhead mediante pintura ha contribuido a que la finca sea reconocida no solo por su diseño paisajístico, sino también como referente en la historia del arte británico.

Impacto del descubrimiento en la interpretación de Stourhead

La revisión técnica obligó al equipo del National Trust a reconsiderar la fecha de la pintura. Un portavoz de la institución indicó a BBC News que la prueba en los trajes sugiere que la obra fue realizada entre 1785 y 1800, posterior a lo aceptado anteriormente.

Vista trasera de un hombre con una chaqueta oscura y manos entrelazadas, de pie frente a una pintura iluminada en una pared blanca de una galería.
El análisis con métodos modernos obliga a reconsiderar la confianza en la apariencia de las creaciones históricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo también cuestiona la convicción de que la pintura representa Stourhead en sus primeros años. Reed afirmó al medio citado que, tras comparar los rasgos de la obra con los registros históricos y el jardín actual, las diferencias son evidentes: “El jurado aún no ha decidido”. Así, se abre la posibilidad de que el cuadro retrate otro entorno distinto.

En un tiempo en que la inteligencia artificial y las imágenes manipuladas proliferan, Reed reconoció el reto de confiar en la apariencia de las obras: “En un mundo donde abundan las imágenes falsas, esta experiencia nos obliga a replantearnos la certeza de muchas creaciones históricas”, declaró al medio británico.

El avance tecnológico ha permitido a restauradores y curadores ver más allá de lo que el ojo humano había percibido durante generaciones, demostrando que la tecnología puede transformar la percepción y la confianza en el patrimonio artístico heredado.

Este análisis demuestra que, incluso en obras consideradas inmutables, la realidad puede ser mucho más compleja de lo que las apariencias sugieren.

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