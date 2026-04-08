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Turquía detuvo a doce personas tras el ataque con armas de asalto contra el consulado de Israel en Estambul

Las autoridades identificaron a los tres asaltantes y apuntan a vínculos con el Estado Islámico. El incidente expone las tensiones de un edificio diplomático vacío desde octubre de 2023

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Policías y militares turcos aseguran la zona tras un ataque de hombres armados en un edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, Turquía, el martes 7 de abril de 2026 (Foto AP/Khalil Hamra)
Policías y militares turcos aseguran la zona tras un ataque de hombres armados en un edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, Turquía, el martes 7 de abril de 2026 (Foto AP/Khalil Hamra)

Las autoridades turcas elevaron a doce el número de detenidos en relación con el ataque armado del martes frente al edificio que alberga el consulado de Israel en el distrito de Levent, en Estambul. Nueve fueron arrestados tras un operativo de unidades antiterroristas en Estambul, Izmit y Konia; los tres restantes habían quedado bajo custodia policial horas después del incidente, cuando agentes repelieron el asalto, dejando a uno de los atacantes muerto y a los otros dos heridos y detenidos.

El tiroteo se desató poco antes de las 12.40 hora local del martes cuando tres hombres armados con fusiles de asalto bajaron de un coche alquilado frente al edificio y se acercaron a la entrada. Al ser interceptados por vigilantes y policías de guardia, abrieron fuego. El enfrentamiento duró varios minutos y dejó a dos agentes heridos —uno en la oreja y otro en la pierna— que permanecen ingresados en el Hospital Sisli Hamidiye Etfal de la ciudad, según la agencia estatal turca Anadolu.

El Ministerio del Interior identificó al atacante abatido como Yunus E.S. Los dos detenidos son hermanos: Onur C. y Enes C., llegados desde Izmit, a unos 80 kilómetros al este de Estambul. El ministro Mustafa Ciftci señaló en la red social X que el fallecido Yunus E.S. mantenía vínculos con una organización que “explota aspectos religiosos”, sin precisar su nombre. La cadena turca NTV la identificó como parte de la red del Estado Islámico (EI o Daesh) en Turquía, extremo que las autoridades no confirmaron de forma oficial.

Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul
Agentes de policía patrullan entre el tráfico cerca del Consulado de Israel en Estambul el 7 de abril de 2026, tras un tiroteo entre hombres armados y la policía (Foto de Yasin AKGUL / AFP).

El gobernador de Estambul, Davut Gül, calificó el suceso de “ataque provocativo” y subrayó que la intervención policial evitó consecuencias más graves. El presidente Recep Tayyip Erdogan lo describió como un “pérfido ataque” con intención de “perjudicar el clima de seguridad” del país. El ministro de Justicia, Akin Gurlek, anunció que tres fiscales dirigen la investigación judicial, mientras equipos forenses peinaban el entorno del edificio.

El consulado israelí, ubicado en la séptima planta de un rascacielos de Levent, lleva más de dos años y medio sin actividad. Israel retiró a todo su personal diplomático de Turquía en octubre de 2023, tras la condena del Gobierno de Erdogan a la ofensiva en Gaza desencadenada por los ataques de Hamás del 7 de octubre de ese año. Las autoridades de ambos países confirmaron que no había ningún funcionario israelí en el edificio en el momento del asalto.

Las relaciones entre Ankara y Tel Aviv atraviesan uno de sus momentos más críticos en décadas. Erdogan ha calificado reiteradamente al primer ministro Benjamín Netanyahu de criminal de guerra, y Turquía suspendió el comercio bilateral con Israel en mayo de 2024. Este clima de hostilidad sostenida convierte a las instalaciones diplomáticas israelíes en blancos potenciales, aunque las autoridades apuntan a una célula yihadista y no a motivaciones vinculadas directamente al conflicto palestino.

El Estado Islámico ha protagonizado ataques mortales en territorio turco en el pasado. El más grave fue el atentado en la discoteca Reina de Estambul la noche de Año Nuevo de 2017, que causó 39 muertos, y la organización fue también responsable de varios atentados entre 2015 y 2016. La posible implicación del grupo en el asalto del martes pone de manifiesto que sus redes de captación siguen operativas en el país, pese al debilitamiento territorial del EI en Siria e Irak. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevos arrestos.

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