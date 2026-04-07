El momento en el que fue baleado uno de los atacantes frente al consulado de Israel en Estambul

El momento en el que fue abatido uno de los atacantes cerca del consulado israelí en Estambul

El momento en que uno de los atacantes fue baleado frente al consulado de Israel en Estambul quedó registrado en un video que expone, segundo a segundo, la tensión del enfrentamiento entre el agresor y las fuerzas de seguridad.

La escena transcurre en una calle parcialmente cubierta por árboles. En el centro, dos furgonetas blancas dividen el espacio. A la derecha del encuadre, el atacante permanece siempre visible: de pie, con un arma larga en las manos, junto a vehículos estacionados que apenas le ofrecen cobertura. Su figura no desaparece en ningún momento; se mantiene expuesto, en una posición desafiante, apuntando hacia donde se encuentran los agentes.

Del lado opuesto, entre sombras y ramas, un policía se desplaza con cautela. A diferencia del agresor, no se expone completamente, utiliza los árboles como protección, buscando un mejor ángulo mientras acorta la distancia. La imagen muestra con claridad ese contraste: un hombre armado a cielo abierto y un agente que se mueve cubierto, midiendo cada movimiento.

El atentado en el consulado israelí dejó un atacante muerto, dos heridos y dos policías con lesiones leves. (REUTERS/Murad Sezer)

La tensión se sostiene en la quietud. El atacante permanece firme, el policía avanza. La escena parece suspendida por unos segundos, hasta que el equilibrio se rompe.

Cuando el agente logra una posición más abierta, se escuchan los disparos. En la secuencia, el agresor pierde estabilidad y cae al suelo, alcanzado por las balas. El arma queda a su lado, mientras los efectivos mantienen la distancia, en un procedimiento que sugiere que la amenaza aún no estaba completamente descartada.

Agentes de policía en acción en el lugar de los Uno de los atacantes del tiroteo en Estambul tendría presuntos vínculos con el Estado Islámico, según fuentes oficiales. (REUTERS/Murad Sezer)

Hasta ahora, no se ha confirmado si el hombre que aparece en el video es el atacante que murió o uno de los que resultaron heridos en el intercambio.

El episodio ocurrió el martes, cuando un grupo de agresores armados protagonizó un tiroteo frente al consulado israelí en Estambul. Según informaron las autoridades, uno de los atacantes fue abatido y otros dos resultaron heridos, mientras que dos policías sufrieron lesiones leves.

Las autoridades confirmaron que los sospechosos llegaron a Estambul en un vehículo alquilado desde Izmit. (Captura de video)

De acuerdo con el ministro del Interior, Mustafa Ciftci, los sospechosos habían llegado a la ciudad en un vehículo de alquiler desde Izmit y uno de ellos tenía vínculos con una organización extremista. Medios locales señalaron que podría tratarse del Estado Islámico.

“Las imágenes posteriores muestran patrullas y agentes armados custodiando el área, en contraste con los minutos previos.” En esos minutos previos, ese mismo lugar se convirtió en el escenario de un intercambio de disparos que terminó con uno de los atacantes reducido en plena vía pública.