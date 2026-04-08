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La educación digital ayuda a prevenir riesgos para la salud mental infantil, según la ONU

Organizaciones internacionales y gobiernos subrayan que la enseñanza de habilidades en estos ámbitos desde edades tempranas puede mitigar amenazas en línea, al tiempo que promueve la resiliencia emocional

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los organismos internacionales coinciden en que robustecer la educación digital requiere inversión, actualización pedagógica y cooperación global para proteger a menores en el entorno digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La educación digital se consolida como la primera línea de defensa ante los riesgos crecientes asociados a la navegación en internet, especialmente en el caso de niños y adolescentes. Frente al aumento de amenazas como el ciberacoso, la desinformación y la exposición a contenidos perjudiciales, organismos internacionales y gobiernos coinciden en que la formación en competencias digitales constituye una base para garantizar el uso seguro y responsable del entorno digital.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas indica que los menores pasan cada vez más tiempo conectados, lo que acrecienta su vulnerabilidad ante delitos como el grooming, el ciberbullying y la explotación sexual.

Según la ONU, la alfabetización digital —que abarca desde la capacidad para identificar noticias falsas hasta saber reconocer intentos de fraude y gestionar la privacidad— funciona como una barrera esencial para mitigar riesgos y fortalecer la resiliencia de los usuarios jóvenes.

La experiencia en diferentes países demuestra que quienes establecen marcos regulatorios sólidos y programas educativos específicos registran mejores indicadores de seguridad digital infantil. Un análisis comparativo publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que Australia, Canadá y el Reino Unido han puesto en marcha sistemas de protección sustentados en el marco de las “4C” (contenido, contacto, conducta y contrato), favoreciendo la colaboración entre escuelas, familias y plataformas tecnológicas para abordar los distintos desafíos de la seguridad digital.

Desarrollo de políticas educativas y prácticas en sistemas escolares

La educación digital es la herramienta clave para proteger a niños y adolescentes de los riesgos crecientes en internet - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La educación digital es la herramienta clave para proteger a niños y adolescentes de los riesgos crecientes en internet - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que integrar la educación digital en los sistemas escolares resulta clave para que los estudiantes enfrenten los desafíos presentes en el entorno virtual. En Finlandia, Estonia y Corea del Sur, tanto la alfabetización mediática como la formación en ciudadanía digital están incluidas de forma obligatoria en los planes de estudio desde edades tempranas, lo que permite a los alumnos adquirir habilidades para identificar riesgos, proteger sus datos y ejercer criterio propio al usar internet.

La OCDE remarca que la capacitación docente es esencial: los profesores necesitan herramientas actualizadas y recursos pedagógicos que les permitan acompañar a los estudiantes tanto en el uso técnico de la tecnología como en la comprensión de su impacto social y ético. De igual forma, la cooperación entre familias, educadores y empresas tecnológicas se considera indispensable para crear entornos de aprendizaje seguros y fomentar la construcción de una ciudadanía digital activa.

Barreras en países en desarrollo y el rol de los organismos multilaterales

El Banco Mundial advierte que, aunque los países desarrollados han avanzado en institucionalizar la educación digital, en varias regiones de ingresos medios y bajos persisten brechas de acceso, recursos y formación docente. Para hacer frente a estos desafíos, organismos multilaterales como UNICEF, ITU y la propia ONU promueven iniciativas globales y repositorios colaborativos —como el FOSI GRID— que facilitan el intercambio de buenas prácticas y la adaptación de recursos educativos según las particularidades locales.

Niños, teléfonos celulares, infancia digital, tecnología, uso infantil de dispositivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La capacitación docente y la cooperación entre familias, educadores y empresas tecnológicas son fundamentales para crear entornos de aprendizaje seguros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la alfabetización digital trasciende el aprendizaje técnico: implica estimular el pensamiento crítico, la capacidad para identificar riesgos y la autonomía necesaria para gestionar la propia seguridad en línea. Según la ONU, una respuesta eficaz requiere actualizar constantemente los contenidos educativos, incluir de forma activa a los jóvenes y el compromiso sostenido del Estado para que la protección digital se integre en el núcleo de las políticas públicas prioritarias.

Desafíos a futuro y consensos internacionales sobre protección digital infantil

En líneas generales, los organismos internacionales coinciden en que la seguridad online para niños y adolescentes debe plantearse de manera multidimensional, combinando regulación, educación y corresponsabilidad social. Desde la perspectiva de la ONU, los marcos normativos y las soluciones tecnológicas, aun cuando son relevantes, resultan insuficientes si no existe una ciudadanía digital informada y participativa.

El acuerdo prevaleciente es que la educación digital representa la protección más efectiva contra los peligros de internet, y que robustecerla requiere inversión sostenida, cooperación internacional y la actualización permanente de los métodos pedagógicos para ajustarse a las transformaciones del entorno digital.

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