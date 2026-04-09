La economía de Irán era débil antes de la guerra, ahora está peor

Imagen del 6 de abril de una calle en Teherán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Incluso antes de la guerra en Irán, país afectado por las sanciones, la inflación rondaba el 50%, y el descontento por la situación económica había alimentado protestas antigubernamentales masivas. Tras más de cinco semanas de conflicto, los problemas no han hecho más que agravarse.

Más allá del temor diario a los ataques, el efecto más inmediato de la guerra ha sido otra espiral alcista en los precios de todo, desde productos básicos (alimentos, bebidas, medicamentos o pañales) hasta almuerzos en cafés de moda en la ciudad.

Amir, un iraní de 40 años de las afueras de Teherán, contó recientemente a la AFP cómo el precio de la marca de tostadas que suele comprar había subido repentinamente de 700.000 riales a 1.000.000 (alrededor de 0,75 dólares).

Un amigo suyo tuvo que pagar 180 millones de riales por una pastilla para el tratamiento del cáncer que costaba alrededor de tres millones antes de que comenzaran los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país el 28 de febrero. “Y tienen que comprar una tableta cada 20 días”, explicó.

Kaveh, un artista de la capital, explicó cómo el popular café Dobar, en el centro de Teherán, “aumentó los precios un 25 por ciento en todos sus productos en un solo día”.

Amir, un iraní de 40 años de las afueras de Teherán, contó recientemente a la AFP cómo el precio de la marca de tostadas que suele comprar había subido repentinamente de 700.000 riales a 1.000.000 (alrededor de 0,75 dólares) (EFE)

Incluso en el noroeste de Irán, una zona que suele estar bien abastecida con importaciones de la vecina Turquía, “algunos productos cuestan el triple de su precio habitual”, declaró una mujer de 50 años a un periodista de la AFP.

Como muestra de la galopante inflación, el banco central introdujo a mediados de marzo un nuevo billete de diez millones de riales, la denominación más reciente y de mayor valor en circulación. El mes anterior, había presentado un billete de cinco millones, una cifra récord en aquel entonces, lo que reflejaba la fuerte caída del valor de la moneda, que se ha desplomado desde la primera guerra con Estados Unidos e Israel en junio pasado.

Las dificultades económicas y la devaluación del rial fueron factores clave detrás de las mayores protestas antigubernamentales de la historia reciente a principios de año, que comenzaron con huelgas de comerciantes en el famoso bazar de Teherán. Según grupos de derechos humanos, miles de personas murieron en la represión que siguió.

“Un desastre”

Si bien las recientes subidas de precios han ejercido una mayor presión sobre los presupuestos familiares, muchas personas también se han quedado sin trabajo. La guerra ha provocado el cierre de muchos negocios, dejando a los empleados en una situación de incertidumbre sobre si recibirán o no sus salarios.

La gente hace compras en el bazar de Tajrish, en la capital iraní, Teherán, el 29 de diciembre de 2025. (AFP)

Los bazares de todo el país han restringido sus horarios de apertura, mientras que las empresas constructoras han despedido a trabajadores en masa, muchos de ellos inmigrantes de Afganistán.

“Cuando comenzó la guerra , las oportunidades de trabajo escasearon y la gente dejó de construir”, dijo a la AFP Faizullah Arab, un pintor desempleado de 23 años, a su regreso a Afganistán el fin de semana pasado desde Teherán. “Los empleadores se han ido al extranjero y los negocios han paralizado”, añadió su compatriota Walijan Akbari, un obrero de 42 años.

Cualquier persona que dependa de internet o que gestione un negocio de comercio electrónico también ha tenido que lidiar con más de cinco semanas de un apagón de comunicaciones que ha dejado en funcionamiento únicamente la limitada red nacional de Irán .

“Sinceramente, me preocupa mucho nuestro futuro, sobre todo en lo económico”, declaró a la AFP la semana pasada una mujer de 35 años que trabaja en el sector financiero en el centro de Isfahán. “Las cosas son un desastre ahora mismo”.

“Despidos masivos, cierres generalizados... todo resulta abrumador”.

Los ataques aéreos contra la industria siderúrgica de Irán, vital para una amplia gama de industrias, así como contra las instalaciones petroquímicas, los puentes y las carreteras, probablemente tendrán un impacto a largo plazo en la economía nacional .

Problemas bancarios

Una sucursal del Banco Ayandeh en Teherán, en mayo de 2019 (Ali Mohammadi/Bloomberg)

Adnan Mazarei, ex alto funcionario del Fondo Monetario Internacional especializado en Oriente Medio, declaró a la AFP que el sector bancario de la posguerra también sería un área de gran preocupación.

“Antes del estallido de esta guerra con Israel, Estados Unidos e Irán , el sistema bancario se encontraba en una situación difícil, muy vulnerable en general, con balances débiles“, declaró a la AFP. Según él, el sector se verá aún más perjudicado por la guerra, ya que los consumidores y las empresas no podrán pagar sus préstamos.

Durante la guerra se impusieron límites a los cajeros automáticos para evitar retiradas masivas de dinero, pero las tarjetas y los servicios de banca en línea han funcionado en general durante la mayor parte del conflicto.

La quiebra bancaria más reciente involucró a Ayandeh Bank, uno de los bancos privados más grandes del país, que colapsó a finales del año pasado bajo el peso de préstamos incobrables y pérdidas equivalentes a 5.200 millones de dólares.

Mazarei sospecha que podrían ser necesarios más rescates, y que el banco central se verá obligado a imprimir dinero para salvarlos. “Por supuesto, esto aumentará la oferta monetaria, lo que a su vez provocará una mayor inflación”, añadió. Según la agencia estadística de Irán, la inflación anual fue del 47,5 por ciento en febrero.

(AFP)