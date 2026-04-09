Mundo

Starmer y el príncipe heredero saudí dialogaron sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

El encuentro se enmarca en los esfuerzos por estabilizar la región y fortalecer la relación bilateral ante la volatilidad geopolítica

Guardar
El primer ministro británico destacó el papel de Arabia Saudí como socio estratégico en defensa (Reuters)
El primer ministro británico destacó el papel de Arabia Saudí como socio estratégico en defensa (Reuters)

En la ciudad de Yeda, el primer ministro británico Keir Starmer y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, mantuvieron un encuentro enfocado en los desafíos de seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz y en la consolidación de la cooperación bilateral en materia de defensa.

La reunión tuvo lugar en el contexto de los recientes avances diplomáticos en la región, tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que había abierto al principio la puerta a la reapertura de rutas marítimas clave para el comercio internacional.

Sin embargo, tras los ataques israelíes en Líbano, Irán decidió volver a cerrar este paso estratégico, revirtiendo parte de los avances logrados en la región.

Según la oficina del primer ministro, el Reino Unido mantiene su compromiso de coordinar acciones concretas con sus socios para que los buques puedan navegar con confianza en el estrecho de Ormuz.

El paso seguro de buques por Ormuz requiere coordinación con la Guardia Revolucionaria iraní (Reuters)
El paso seguro de buques por Ormuz requiere coordinación con la Guardia Revolucionaria iraní (Reuters)

El mandatario subrayó el reciente despliegue del sistema de defensa aérea Sky Sabre y su encuentro con el personal británico encargado de operar este equipo en la región, reforzando el compromiso de apoyo a los aliados del Golfo.

Este gesto fue interpretado como una señal clara de la voluntad de Londres de mantener a Arabia Saudita como socio prioritario en materia de seguridad y defensa.

La cooperación en defensa no fue el único eje de la conversación bilateral. Los equipos de ambos países revisaron oportunidades para ampliar la colaboración industrial, con especial interés en la seguridad a largo plazo y la inversión recíproca.

Ambos dirigentes analizaron oportunidades para ampliar la cooperación industrial y comercial (Reuters)
Ambos dirigentes analizaron oportunidades para ampliar la cooperación industrial y comercial (Reuters)

El fortalecimiento de los lazos comerciales y la exploración de nuevas áreas de inversión forman parte de la agenda compartida, en vísperas de la conmemoración de los cien años de relaciones diplomáticas bilaterales bajo el Tratado de Yeda.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que el cumplimiento riguroso de los compromisos asumidos es indispensable para preservar el alto el fuego, haciendo referencia a incidentes recientes en el Líbano y a la incursión de un dron en territorio iraní como factores de riesgo para la continuidad de la tregua.

Además, afirmó este miércoles que Estados Unidos ha incumplido tres compromisos del acuerdo de alto el fuego bilateral antes incluso de que comenzaran las conversaciones formales.

Mohammad Baqer Qalibaf advirtió sobre riesgos para la tregua por incidentes recientes en la región (Reuters)
Mohammad Baqer Qalibaf advirtió sobre riesgos para la tregua por incidentes recientes en la región (Reuters)

La entrada segura se establece desde el mar de Omán hacia el norte de la isla de Larak, y la salida desde el sur de la misma isla hacia el mar de Omán, según datos de la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos.

En el contexto de la reapertura y posterior cierre del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensiones en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos recibió en Washington al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar la situación y la respuesta de la alianza atlántica.

Trump recibió al secretario general de la OTAN en Washington y, en medio de la crisis en el estrecho de Ormuz, cuestionó la falta de apoyo de la alianza atlántica ante situaciones críticas (Europa Press)
Trump recibió al secretario general de la OTAN en Washington y, en medio de la crisis en el estrecho de Ormuz, cuestionó la falta de apoyo de la alianza atlántica ante situaciones críticas (Europa Press)

“La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar. ¡Recuerden Groenlandia, ese enorme y mal administrado pedazo de hielo!”, aseveró Trump.

Tras una conversación privada centrada en la reapertura del estrecho de Ormuz, Rutte declaró a CNN que si bien algunos miembros de la OTAN no han cumplido sus compromisos, la mayoría de los países europeos sí han respondido en situaciones como la actual.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Keir StarmerMohammed bin SalmanArabia SaudítaEstrecho de OrmuzGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Tras reunirse con Trump, Mark Rutte admitió que algunos países de la OTAN no respondieron en la crisis con Irán

El secretario general de la Alianza aseguró que, pese al descontento de Estados Unidos, la mayoría de los países miembros cumplieron sus compromisos durante el conflicto en Oriente Medio

Tras reunirse con Trump, Mark Rutte admitió que algunos países de la OTAN no respondieron en la crisis con Irán

Del escarabajo Leonardo DiCaprio a la avispa Stephen Colbert: el curioso fenómeno de las especies con nombres de celebridades

Figuras del espectáculo, la música y la política inspiraron a científicos para bautizar animales y plantas, generando asombro y conexión entre la biodiversidad y el público en general

Del escarabajo Leonardo DiCaprio a la avispa Stephen Colbert: el curioso fenómeno de las especies con nombres de celebridades

El museo que nunca cambió en 200 años se reinventa con Kengo Kuma y podría revolucionar Londres

La National Gallery apuesta por una ampliación sin precedentes, impulsada por la recaudación de fondos más importante de su historia y la promesa de una colección global

El museo que nunca cambió en 200 años se reinventa con Kengo Kuma y podría revolucionar Londres

Energía solar y filtros cerámicos: así funciona el innovador dispositivo que hace posible agua potable en zonas vulnerables

El sistema testeado en Guatemala y Sudáfrica integra filtración física y pasteurización solar, superando a los métodos tradicionales y cubriendo el estándar recomendado por la ONU durante casi todo el año

Energía solar y filtros cerámicos: así funciona el innovador dispositivo que hace posible agua potable en zonas vulnerables

El escepticismo ante las emociones online desafía la unión en torno al cambio climático

La Universidad de Cornell advierte que la distancia entre lo que se siente y lo que se percibe online puede dificultar la creación de comunidades solidarias, impactando en la salud mental y el bienestar de los activistas

El escepticismo ante las emociones online desafía la unión en torno al cambio climático
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Abelardo de la Espriella promete mano dura: este es el plan para recuperar la seguridad de Colombia en 90 días

Abelardo de la Espriella promete mano dura: este es el plan para recuperar la seguridad de Colombia en 90 días

En imágenes: manifestación de taxistas en el aeropuerto El Dorado terminó en fuertes disturbios tras la intervención del Undmo

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: se restablece la circulación la circulación en la calle Agrarismo, a la altura de Viaducto

Sistema agrícola milenario bajo amenaza: enfrenta crisis por sequías, migración y pérdida de conocimiento tradicional

Es un hecho, Ciclovía en Tlalpan CDMX será inaugurada este mes

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un juez brasileño suspende el impuesto a la exportación de crudo para cinco petroleras

Kast condena ataque a ministra chilena y dijo que se trata de “un grupo ideologizado”

Macron condena los ataques de Israel a Líbano y reclama la inclusión de este en el alto el fuego regional

Hizbulá anuncia nuevos ataques contra Israel por su "violación" del alto el fuego

Más de 6.200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en EE.UU. en el último año

ENTRETENIMIENTO

Patrick Ball revela cómo The Pitt lo ayudó a salir de una deuda de 80 mil dólares: “Pensé que iba a morir con ella”

Patrick Ball revela cómo The Pitt lo ayudó a salir de una deuda de 80 mil dólares: “Pensé que iba a morir con ella”

Meryl Streep protagonizará y producirá una serie basada en Las correcciones: qué se sabe

‘American Horror Story’ confirma el regreso de Cordelia Goode en su temporada 13

Tom Holland reveló una enseñanza inolvidable de Matt Damon durante el rodaje de The Odyssey

“A menudo tengo que recordarme que yo no soy Luke”: la confesión de Mark Hamill a casi 50 años de Star Wars