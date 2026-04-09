Starmer y el príncipe heredero saudí dialogaron sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

El primer ministro británico destacó el papel de Arabia Saudí como socio estratégico en defensa (Reuters)

En la ciudad de Yeda, el primer ministro británico Keir Starmer y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, mantuvieron un encuentro enfocado en los desafíos de seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz y en la consolidación de la cooperación bilateral en materia de defensa.

La reunión tuvo lugar en el contexto de los recientes avances diplomáticos en la región, tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que había abierto al principio la puerta a la reapertura de rutas marítimas clave para el comercio internacional.

Sin embargo, tras los ataques israelíes en Líbano, Irán decidió volver a cerrar este paso estratégico, revirtiendo parte de los avances logrados en la región.

Según la oficina del primer ministro, el Reino Unido mantiene su compromiso de coordinar acciones concretas con sus socios para que los buques puedan navegar con confianza en el estrecho de Ormuz.

El paso seguro de buques por Ormuz requiere coordinación con la Guardia Revolucionaria iraní (Reuters)

El mandatario subrayó el reciente despliegue del sistema de defensa aérea Sky Sabre y su encuentro con el personal británico encargado de operar este equipo en la región, reforzando el compromiso de apoyo a los aliados del Golfo.

Este gesto fue interpretado como una señal clara de la voluntad de Londres de mantener a Arabia Saudita como socio prioritario en materia de seguridad y defensa.

La cooperación en defensa no fue el único eje de la conversación bilateral. Los equipos de ambos países revisaron oportunidades para ampliar la colaboración industrial, con especial interés en la seguridad a largo plazo y la inversión recíproca.

Ambos dirigentes analizaron oportunidades para ampliar la cooperación industrial y comercial (Reuters)

El fortalecimiento de los lazos comerciales y la exploración de nuevas áreas de inversión forman parte de la agenda compartida, en vísperas de la conmemoración de los cien años de relaciones diplomáticas bilaterales bajo el Tratado de Yeda.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que el cumplimiento riguroso de los compromisos asumidos es indispensable para preservar el alto el fuego, haciendo referencia a incidentes recientes en el Líbano y a la incursión de un dron en territorio iraní como factores de riesgo para la continuidad de la tregua.

Además, afirmó este miércoles que Estados Unidos ha incumplido tres compromisos del acuerdo de alto el fuego bilateral antes incluso de que comenzaran las conversaciones formales.

Mohammad Baqer Qalibaf advirtió sobre riesgos para la tregua por incidentes recientes en la región (Reuters)

La entrada segura se establece desde el mar de Omán hacia el norte de la isla de Larak, y la salida desde el sur de la misma isla hacia el mar de Omán, según datos de la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos.

En el contexto de la reapertura y posterior cierre del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensiones en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos recibió en Washington al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar la situación y la respuesta de la alianza atlántica.

Trump recibió al secretario general de la OTAN en Washington y, en medio de la crisis en el estrecho de Ormuz, cuestionó la falta de apoyo de la alianza atlántica ante situaciones críticas (Europa Press)

“La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar. ¡Recuerden Groenlandia, ese enorme y mal administrado pedazo de hielo!”, aseveró Trump.

Tras una conversación privada centrada en la reapertura del estrecho de Ormuz, Rutte declaró a CNN que si bien algunos miembros de la OTAN no han cumplido sus compromisos, la mayoría de los países europeos sí han respondido en situaciones como la actual.

(Con información de Europa Press)