Lo que no se cuenta sobre las sartenes antiadherentes: riesgos, mitos y alternativas

La eliminación del PFOA marcó un antes y un después en la fabricación de sartenes antiadherentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inquietud por el uso de sartenes antiadherentes en la cocina diaria ha llevado a consumidores e industria a revisar sus opciones. El debate se enfoca en el politetrafluoroetileno, conocido como teflón, y su seguridad tras la prohibición del ácido perfluorooctanoico (PFOA) en la Unión Europea y las alternativas actuales, según la Revista AD España.

Las sartenes de teflón producidas hoy no contienen PFOA, una sustancia prohibida en Europa durante la década de 2010. El politetrafluoroetileno es considerado estable y seguro si se usa correctamente.

Sin embargo, una sartén debe sustituirse cuando el recubrimiento antiadherente se daña para evitar riesgos, y pueden considerarse otras opciones como el hierro fundido, el acero inoxidable o la cerámica.

El mantenimiento adecuado de las sartenes reduce riesgos asociados al desgaste del recubrimiento de teflón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de utensilios antiadherentes con recubrimiento de teflón genera preocupación por la posible toxicidad asociada al desgaste del material y la exposición a altas temperaturas. Tras la eliminación del PFOA en la fabricación de estos productos, las autoridades destacan la importancia de reemplazar las sartenes cuando presentan daños visibles para evitar la exposición a compuestos potencialmente peligrosos.

Riesgos de las sartenes de teflón y la regulación del PFOA

El ácido perfluorooctanoico se utilizó durante años como parte del proceso de producción del politetrafluoroetileno. Divulgadoras como Núria Coll han advertido sobre la toxicidad inherente del teflón, incluso en ausencia de PFOA, y recomiendan evitar estas sartenes, según recogió la Revista AD España. Es que considera que su uso implica un riesgo para la salud pese a los cambios en la regulación.

El PFOA es persistente en el medioambiente y puede acumularse en el organismo tras una exposición prolongada, con efectos sobre el sistema endocrino o reproductivo y posible relación con ciertos tipos de cáncer. Por ello, la Unión Europea restringió y finalmente vetó el uso de este compuesto durante la década de 2010, mientras que la industria adelantó el reemplazo de este químico en sus productos.

Expertos destacan la importancia de evitar el consumo de alimentos preparados en sartenes dañadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo las sartenes antiadherentes deben preocuparnos?

Las autoridades sanitarias y expertas como Elena González, bióloga especializada en seguridad alimentaria, subrayan que el riesgo principal de estas sartenes aparece ante el deterioro físico.

González señala, en declaraciones recogidas por el medio citado, que ingerir partículas de teflón no es motivo de gran preocupación porque el material es muy estable, pero el contacto de los alimentos con capas internas no aptas era un problema cuando se utilizaba PFOA.

Según la experta, los riesgos actuales son muy bajos si la sartén se reemplaza cuando corresponde. En situaciones de rayaduras, abolladuras o sobreexposición a temperaturas elevadas, el politetrafluoroetileno puede liberar humos irritantes y perder seguridad.

Qué alternativas existen a las sartenes antiadherentes

El politetrafluoroetileno, conocido como teflón, es seguro si se usa correctamente y se reemplaza a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean evitar el teflón, existen varias alternativas recomendadas. Las sartenes de aluminio pueden liberar pequeñas cantidades de este metal en la cocción con alimentos muy ácidos o salados y a altas temperaturas, pero la absorción es baja (menos del 1%), aunque el aluminio puede acumularse progresivamente, según recuerda González.

Las de hierro fundido y hierro mineral son resistentes y funcionales si se cuidan adecuadamente, y no implican riesgos de salud relevantes. El acero inoxidable de buena calidad es considerado seguro, y las sartenes de cerámica —siempre libres de plomo, PFAS y PTFE— aparecen como una alternativa saludable, aunque suelen ser más frágiles.

Las opciones en el mercado, de acuerdo con el medio, incluyen modelos de hierro con diferentes diámetros, conjuntos de aluminio con recubrimiento cerámico libre de sustancias tóxicas y variantes de acero inoxidable aptas para todo tipo de cocina, incluidas las de inducción.

La revisión periódica del estado de los utensilios de cocina es clave para garantizar la seguridad alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del utensilio más adecuado dependerá del estilo de cocina de cada usuario, el mantenimiento y las instrucciones de uso y renovación.

El correcto mantenimiento del menaje antiadherente garantiza su uso seguro. Descuidar el estado de la sartén incrementa los riesgos potenciales. La decisión entre teflón y otros materiales recae en la preferencia individual y en la revisión periódica del estado de la sartén, además del tipo de cocción habitual.

Minimizar riesgos asociados a las sartenes antiadherentes requiere su reposición cuando hay daños o pérdida de adherencia visible. Prácticas poco recomendables, como consumir alimentos quemados por no usar correctamente cualquier tipo de sartén, pueden suponer riesgos mayores que el material del utensilio, concluye la Revista AD España.