De España a Indonesia: los 10 destinos más bellos del mundo en 2026

El ranking 2026 de los lugares más bellos del planeta destaca destinos de gran diversidad geográfica y cultural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La belleza del planeta se despliega en una diversidad de paisajes que desafían toda descripción. Desde cordilleras escarpadas hasta costas de aguas cristalinas y valles cubiertos de historia, existen destinos que combinan naturaleza, cultura y una geografía singular.

En ese contexto, cada año la revista Time Out publica un ranking actualizado de los lugares más bellos del planeta. Este listado, elaborado con base en criterios de autenticidad, impacto visual, experiencia local y sostenibilidad, es una referencia para los viajeros que buscan inspiración y desean comprender por qué ciertas regiones son reconocidas universalmente.

Para el listado del 2026, el top 10 abarca escenarios de todo tipo. Desde glaciares e islas hasta templos y cañones. Todos seleccionados tras visitas presenciales y un exhaustivo análisis por parte de la UNESCO.

Criterios y diversidad en la selección

De acuerdo con Time Out, su metodología prioriza la diversidad geográfica y la autenticidad, con fuerte énfasis en la experiencia vivencial. Los lugares seleccionados no solo destacan por su belleza visual, sino también por su capacidad de ofrecer al visitante una conexión única con el entorno, la historia o la cultura local.

El criterio de sostenibilidad también fue relevante: varios de los destinos implementan políticas para preservar su patrimonio natural y evitar el impacto negativo del turismo masivo.

Los 10 destinos más bellos del mundo

El Parque Nacional Picos de Europa ofrece paisajes alpinos, rutas de senderismo como la Ruta del Cares y pueblos de montaña ancestrales (Wikimedia Commons)

Picos de Europa, España

Los Picos de Europa se alzan en el norte de España como uno de los sistemas montañosos más compactos del mundo, con alturas que alcanzan los 2.650 metros a solo 20 kilómetros del mar Cantábrico.

Dentro del parque nacional, destacan el Naranjo de Bulnes y los Lagos de Covadonga, así como rutas de senderismo como la Ruta del Cares, conocida por sus caminos tallados en la roca y vistas a gargantas y cascadas.

Este destino reúne paisajes alpinos, playas y pueblos de montaña de tradición ancestral.

La Isla Padar destaca por sus playas de arenas multicolores, vistas panorámicas y la presencia de dragones de Komodo (Wikimedia Commons)

Isla Padar, Parque Nacional de Komodo, Indonesia

Es uno de los lugares emblemáticos del Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. El mirador de la isla permite observar una panorámica única de tres bahías de arenas blanca, negra y rosa, rodeadas de colinas rocosas y aguas turquesas.

El parque alberga los famosos dragones de Komodo y resulta un sitio destacado para el buceo y el snorkel por la biodiversidad de sus arrecifes de coral.

La Morgan Library and Museum de Nueva York combina arquitectura renacentista y una vasta colección de libros históricos en pleno Manhattan (Wikimedia Commons)

Morgan Library and Museum, Nueva York, Estados Unidos

En el corazón de Manhattan, la Morgan Library and Museum se distingue por su arquitectura de influencia renacentista. Sus tres niveles de estantes colmados de libros, techos ornamentados y vitrales conforman un espacio singular.

El lugar, abierto seis días a la semana, invita a recorrer la colección y admirar un ambiente en el que se funden cultura y tradición histórica del libro.

El Valle del Duero en Portugal, reconocido por la UNESCO, alberga viñedos centenarios y mantiene viva la tradición del vino de Oporto (Wikimedia Commons)

Valle del Duero, Portugal

El Valle del Duero es la región vinícola más antigua del mundo, con más de 240.000 hectáreas (600.000 acres) de viñedos dispuestos en terrazas sobre colinas y riberas del río Duero.

Este paisaje, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es célebre por su mosaico de cultivos centenarios y la tradición del vino de Oporto, que se remonta a 2.000 años.

La vendimia y el pisado de uvas en lagares de granito son parte de la identidad local.

Big Sur, en la costa de California, integra acantilados, bosques de secuoyas y avistamiento de ballenas en uno de los paisajes más espectaculares del Pacífico (Wikimedia Commons)

Big Sur, California, Estados Unidos

En la costa central de California, Big Sur articula acantilados, bosques de secuoyas y el océano Pacífico.

La carretera Highway 1 recorre este tramo entre montañas y playas, facilitando la observación de ballenas grises en migración. La zona es reconocida por su biodiversidad y su potencial para brindar vistas panorámicas.

Ullswater, el segundo lago más grande del Reino Unido, es famoso por sus rutas de senderismo y paisajes que inspiraron a poetas y artistas (Wikimedia Commons)

Ullswater, Lake District, Reino Unido

Se trata del segundo lago más grande del Reino Unido y serpentea entre los valles del Parque Nacional Lake District. Sus aguas tranquilas y senderos flanqueados de vegetación han sido inspiración de poetas y artistas durante siglos.

La región resulta ideal para el senderismo, con rutas como la ascensión a Place Fell, que ofrecen vistas sobre pueblos históricos.

El casco histórico de Bolonia conserva pórticos medievales, mercados tradicionales y arquitectura de terracota en un ambiente auténtico y protegido (Wikimedia Commons)

Casco histórico de Bolonia, Italia

El casco histórico de Bolonia sobresale por sus extensos pórticos medievales y arquitectura de tonos terracota. Esta zona protegida, al margen del turismo masivo, conserva librerías, farmacias de origen antiguo y delis tradicionales que reproducen escenas cotidianas locales.

Caminar por el mercado del Quadrilatero y admirar detalles escultóricos como las cabezas de la Plaza Santo Stefano contribuye a explorar el pasado de la ciudad.

Capo Testa se distingue por sus impactantes formaciones graníticas moldeadas por el viento mediterráneo (Wikimedia Commons)

Capo Testa, Cerdeña, Italia

El promontorio de Capo Testa, en el extremo norte de Cerdeña, se reconoce por sus formaciones graníticas moldeadas por el viento. Desde el mirador Antina Vedetta se observa un paisaje de rocas y acantilados, que culminan en playas de aguas cristalinas como Spiaggia Cala Francese.

El área también es conocida por fenómenos de electromagnetismo que influyen en el funcionamiento de los relojes.

El Parque Nacional Victoria Falls alberga una gran diversidad de fauna y la experiencia única de contemplar millones de litros de agua en caída (Wikimedia Commons)

Cataratas Victoria, Zambia y Zimbabue

Las Cataratas Victoria, en la frontera entre Zambia y Zimbabue, constituyen la mayor cortina de agua del planeta. El Parque Nacional Victoria Falls reúne diversidad de fauna y ofrece la experiencia de contemplar la caída de millones de litros de agua en los remolinos del río Zambeze.

En lengua local, recibe el nombre de Mosi-oa-Tunya o ‘El humo que truena’, por la niebla y el estruendo producido.

El monasterio Chimi Lhakhang y los templos budistas del Valle de Punakha aportan un profundo valor espiritual y cultural a la región (Wikimedia Commons)

Valle de Punakha, Bután

El Valle de Punakha es una de las regiones agrícolas más fértiles de Bután, conocida por sus terrazas de arroz y cultivos de chile. En primavera, los campos adquieren tonos verdes intensos, y se pueden visitar templos budistas como el Khamsum Yulley Namgyal Chorten.

La presencia del monasterio Chimi Lhakhang, dedicado al llamado “Loco Divino”, añade un componente espiritual y tradicional al entorno.