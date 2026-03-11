Mundo

Isla de Kharg: el centro petrolero clave del régimen de Irán que podría estar en la mira

La isla, ubicada a unos 30 kilómetros del continente iraní, maneja aproximadamente el 90 por ciento de las exportaciones de crudo de Irán, según una nota de JP Morgan publicada el domingo

Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla Kharg, Irán, el 25 de febrero de 2026 (REUTERS)

La isla de Kharg, una franja de tierra cubierta de matorrales en el norte del Golfo, maneja casi todas las exportaciones de crudo de Irán y cualquier intento de apoderarse de ella marcaría una importante escalada en el conflicto, dicen los analistas.

Hasta ahora, Estados Unidos e Israel han actuado con cautela en torno a la isla, pero un informe de Axios del fin de semana citó a funcionarios de la administración Trump diciendo que capturar a Kharg estaba sobre la mesa mientras persiste la guerra en el Medio Oriente.

La isla, ubicada a unos 30 kilómetros del continente iraní, maneja aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según una nota de JP Morgan publicada el domingo. Cualquier movimiento en el territorio, que es aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, tendría repercusiones rápidas, dicen los expertos.

“Un ataque directo detendría inmediatamente la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, lo que probablemente desencadenaría severas represalias en el Estrecho de Ormuz o contra la infraestructura energética regional”, dijo JP Morgan.

Los ataques iraníes han paralizado prácticamente el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz (por donde pasa normalmente una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo) y también han afectado a la infraestructura petrolera de otros estados del Golfo.

La isla, ubicada a unos 30 kilómetros del continente iraní, maneja aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según una nota de JP Morgan publicada el domingo (REUTERS)

Pero los activos energéticos iraníes no se han degradado hasta ahora y apuntar a la isla sería “una jugada muy arriesgada”, dijo a la AFP Farzin Nadimi, investigador principal del Washington Institute for Near East Policy.

Irán no sólo tiene “experiencia en el uso de alternativas” en tiempos de guerra, sino que podría “causar mucho más daño a las instalaciones de petróleo y gas del Golfo si así lo desea, y puede hacer mucho más muy rápidamente, y todo el mundo lo sabe”.

“No creo que la toma de la isla vaya más allá de los debates en el Congreso de Estados Unidos”, añadió, siendo esta perspectiva una cuestión que se discute en Washington desde la crisis de los rehenes que comenzó en 1979 durante la fundación de la república islámica.

Kharg experimentó desarrollos clave durante la expansión petrolera de Irán en las décadas de 1960 y 1970, cuando gran parte de la costa del país era demasiado poco profunda para los superpetroleros.

Irán ha buscado diversificar sus capacidades de exportación abriendo la terminal Jask fuera del punto de estrangulamiento del Estrecho de Ormuz en el Golfo de Omán en 2021, pero Kharg sigue siendo “una vulnerabilidad crítica” para Irán, dijo JP Morgan.

Es una piedra angular de la economía de Irán y una importante fuente de ingresos para la Guardia Revolucionaria Iraní”, añadió JP Morgan, refiriéndose a la rama ideológica del ejército de la república islámica, que cuenta con buenos recursos.

“Muy difícil”

La guerra ha disparado los precios del petróleo, aunque la sugerencia del presidente estadounidense Donald Trump el lunes de que el conflicto podría terminar pronto ha calmado al mercado.

El presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS)

Durante el fin de semana, el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, Jarrod Agen, dijo a Fox News que “lo que queremos hacer es sacar esas enormes reservas de petróleo en Irán de las manos de los terroristas”.

También en los últimos días, el Washington Post informó sobre una mayor especulación acerca de que fuerzas terrestres estadounidenses podrían estar preparándose para desplegarse, citando a analistas que dijeron que la isla Kharg sería un objetivo temprano.

Nadimi dijo que Washington podría tomar medidas para apoderarse de la isla cuando terminen las hostilidades, pero que “no era una decisión inteligente” durante el combate, cuando Kharg es “casi una isla entera de instalaciones petroleras, oleoductos y parques de tanques”. “Es muy difícil llevar a cabo una operación militar en esa isla en particular”, dijo.

Pero otras infraestructuras petroleras podrían estar en la mira, con Trump haciendo referencia repetidamente a su operación para derrocar al dictador venezolano Nicolás Maduro y obtener acceso a las reservas de petróleo del país en enero como modelo.

Irán, el cuarto mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), prometió que no exportaría ni un litro de petróleo del Golfo mientras continúe la guerra. Cualquier ataque a su infraestructura recibiría una respuesta de “ojo por ojo”, afirmó.

El sábado, Israel lanzó su primer ataque de la guerra contra instalaciones petroleras en Irán, pero dijo que fueron utilizadas “para operar infraestructura militar”.

Ese mismo día, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, abogó por medidas más enérgicas, diciendo en una publicación en X: “Israel necesita destruir todos los campos petrolíferos y la industria energética de Irán en la isla de Kharg; eso es lo que aplastará la economía de Irán y derribará al régimen”.

(AFP)

