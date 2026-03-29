Mundo

El ejército de Israel afirmó estar a pocos días de cumplir sus objetivos contra el sistema de producción iraní

Al menos el 90% de las infraestructuras para el desarrollo de armas del régimen de Teherán han sido destruidas

Guardar
El ejército de Israel afirmó estar a pocos días de cumplir sus objetivos contra el sistema de producción iraní (WANA/ARCHIVO)
El ejército de Israel afirmó estar a pocos días de cumplir sus objetivos contra el sistema de producción iraní (WANA/ARCHIVO)

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron este domingo estar a “días” de completar sus objetivos en la destrucción de las capacidades de producción de armas de Irán, aunque aclararon que restan objetivos en otras áreas de su ofensiva contra la República Islámica. El portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, declaró: “En unos días podremos terminar el trabajo contra los objetivos prioritarios en la familia de la producción”. No obstante, subrayó que la misión en Irán no concluye ahí, ya que persisten otros focos como las capacidades nucleares iraníes, el arsenal de misiles balísticos y los centros de mando.

Según información recogida por The Times of Israel, Israel estima haber destruido cerca del “90 % de las infraestructuras para el desarrollo de armas que amenazan a Israel”. Fuentes oficiales israelíes indicaron que el Ejército ha lanzado más de 8.500 ataques en Irán desde el inicio del conflicto, apuntando a más de tres mil objetivos, entre ellos centros de mando, la industria armamentística y, con mayor frecuencia en los últimos días, las capacidades nucleares del país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel completaron una oleada de ataques en Teherán
Los esfuerzos militares israelíes se han enfocado recientemente en eliminar capacidades nucleares, misiles balísticos y centros de mando iraníes.

En los últimos días, las operaciones israelíes han cambiado de enfoque. Desde que Estados Unidos e Irán entablaron conversaciones hacia un posible cese de hostilidades, Israel ha dirigido sus ataques principalmente contra objetivos militares y no políticos. Esta estrategia fue confirmada por altos mandos militares israelíes.

En el frente con el Líbano, Shoshani afirmó que las tropas israelíes permanecen desplegadas mayoritariamente en la frontera. Parte del contingente ha llevado a cabo incursiones y operaciones “selectivas” en territorio libanés. El portavoz evitó precisar si las fuerzas israelíes han avanzado más de ocho kilómetros dentro del sur de Líbano durante estos operativos.

Operaciones en Teherán

Israel completó una nueva oleada de ataques contra “centros de mando móviles” del gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán durante la noche pasada, según informó el ejército israelí este domingo.

Las ubicaciones de los ataques de Israel contra la infraestructura de Irán (@idfonline)
Las ubicaciones de los ataques de Israel contra la infraestructura de Irán (@idfonline)

De acuerdo con un comunicado militar, en los últimos días “el régimen iraní había comenzado a reubicar sus centros de mando en unidades móviles, después de que la mayoría de ellos fueran atacados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante el último mes”.

Según el parte castrense, los cazas israelíes destruyeron varios de estos centros de mando temporales, “incluyendo a los comandantes que operaban en ellos”, durante la más reciente serie de bombardeos.

Además, el ejército israelí indicó que los ataques también se dirigieron a infraestructuras de la industria de producción de armas iraní, alcanzando “decenas de depósitos y plantas de armamento”.

Temas Relacionados

Fuerzas Armadas IsraelíesIránConflicto MilitarCapacidades NuclearesÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Israel lanzó una nueva ofensiva contra Teherán: destruyó centros de mando móviles y fábricas de armas del régimen

Los recientes operativos, según informaron fuentes militares israelí, tuvieron como finalidad destruir puntos estratégicos asociados a la fabricación de armamento en la capital iraní

Israel lanzó una nueva ofensiva contra Teherán: destruyó centros de mando móviles y fábricas de armas del régimen

Tras intensificar su ofensiva contra Irán, Israel buscará finalizar su misión contra las fábricas militares del régimen

El portavoz militar israelí, Effie Defrin, aseguró que las FDI atacaron “miles” de objetivos y estimó que “aproximadamente el 90%” de los emplazamientos donde la república islámica desarrolló armamento resultaron golpeados

Tras intensificar su ofensiva contra Irán, Israel buscará finalizar su misión contra las fábricas militares del régimen

Las alertas de marineros atrapados en el estrecho de Ormuz generaron caos y preocupación en el Golfo Pérsico

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte declaró haber recibido más de 1.000 correos electrónicos, los cuales solicitan desesperadamente la repatriación o artículos de primera necesidad a bordo

Las alertas de marineros atrapados en el estrecho de Ormuz generaron caos y preocupación en el Golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria iraní atacó infraestructura asociada a la industria militar de EEUU en el Golfo

Los bombardeos se produjeron como respuesta a una ofensiva previa de Estados Unidos e Israel contra instalaciones industriales iraníes en el marco de un creciente intercambio de acciones militares en la región del Golfo

La Guardia Revolucionaria iraní atacó infraestructura asociada a la industria militar de EEUU en el Golfo

Operación “Furia Épica”: EEUU destruyó más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra contra Irán

Un informe del Comando Central estadounidense indica que las operaciones impactaron embarcaciones, bases militares y centros logísticos, mientras las autoridades iraníes aún no publican cifras oficiales de bajas propias

Operación “Furia Épica”: EEUU destruyó más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra contra Irán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violento temporal en Olavarría: casas inundadas, calles anegadas y tránsito cortado en varios puntos de la ciudad

Violento temporal en Olavarría: casas inundadas, calles anegadas y tránsito cortado en varios puntos de la ciudad

Hasta 225.000 euros de multa por usar falsos becarios si se aprueba el nuevo Estatuto: Trabajo detectó 2.688 casos entre 2021 y 2025

“No puede ser que los ejércitos mafiosos decidan quién es el próximo presidente”: Roy Barreras criticó la debilidad de las Fuerzas Militares en elecciones

Día Mundial del Trastorno Afectivo Bipolar: expertos alertan por subdiagnóstico y barreras en la atención en Colombia

Las claves de la campaña Matamoros en las presidenciales: descartó trabajar con candidatos que “tienen el wifi del señor”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Prisión sin fianza para uno de los tres detenidos por el crimen de un hondureño en España

Consejo de Derechos Humanos ruso ve “alta” probabilidad de restablecimiento de Telegram

Irán anuncia que ha destruido un avión centinela E-3 de EEUU por vez primera desde el inicio de la guerra

La Policía israelí impide la asistencia del jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén a la misa de Ramos

Israel celebra extradición a Panamá del sospechoso de atentado de 1994 con 21 muertos

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás del porqué Morgan Freeman siempre usa aros de oro

La historia detrás del porqué Morgan Freeman siempre usa aros de oro

Fuego, vandalismo y accidentes casi letales: los trágicos sucesos que marcaron la saga de ‘Harry Potter’

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en un nuevo proyecto

Tiene 9 años y levantó 80 kilos: el caso de Lucy Milgrim, la niña que desafía los límites

El legado continúa: Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo para competir en fisicoculturismo