El ejército de Israel afirmó estar a pocos días de cumplir sus objetivos contra el sistema de producción iraní (WANA/ARCHIVO)

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron este domingo estar a “días” de completar sus objetivos en la destrucción de las capacidades de producción de armas de Irán, aunque aclararon que restan objetivos en otras áreas de su ofensiva contra la República Islámica. El portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, declaró: “En unos días podremos terminar el trabajo contra los objetivos prioritarios en la familia de la producción”. No obstante, subrayó que la misión en Irán no concluye ahí, ya que persisten otros focos como las capacidades nucleares iraníes, el arsenal de misiles balísticos y los centros de mando.

Según información recogida por The Times of Israel, Israel estima haber destruido cerca del “90 % de las infraestructuras para el desarrollo de armas que amenazan a Israel”. Fuentes oficiales israelíes indicaron que el Ejército ha lanzado más de 8.500 ataques en Irán desde el inicio del conflicto, apuntando a más de tres mil objetivos, entre ellos centros de mando, la industria armamentística y, con mayor frecuencia en los últimos días, las capacidades nucleares del país.

Los esfuerzos militares israelíes se han enfocado recientemente en eliminar capacidades nucleares, misiles balísticos y centros de mando iraníes.

En los últimos días, las operaciones israelíes han cambiado de enfoque. Desde que Estados Unidos e Irán entablaron conversaciones hacia un posible cese de hostilidades, Israel ha dirigido sus ataques principalmente contra objetivos militares y no políticos. Esta estrategia fue confirmada por altos mandos militares israelíes.

En el frente con el Líbano, Shoshani afirmó que las tropas israelíes permanecen desplegadas mayoritariamente en la frontera. Parte del contingente ha llevado a cabo incursiones y operaciones “selectivas” en territorio libanés. El portavoz evitó precisar si las fuerzas israelíes han avanzado más de ocho kilómetros dentro del sur de Líbano durante estos operativos.

Operaciones en Teherán

Israel completó una nueva oleada de ataques contra “centros de mando móviles” del gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán durante la noche pasada, según informó el ejército israelí este domingo.

Las ubicaciones de los ataques de Israel contra la infraestructura de Irán (@idfonline)

De acuerdo con un comunicado militar, en los últimos días “el régimen iraní había comenzado a reubicar sus centros de mando en unidades móviles, después de que la mayoría de ellos fueran atacados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante el último mes”.

Según el parte castrense, los cazas israelíes destruyeron varios de estos centros de mando temporales, “incluyendo a los comandantes que operaban en ellos”, durante la más reciente serie de bombardeos.

Además, el ejército israelí indicó que los ataques también se dirigieron a infraestructuras de la industria de producción de armas iraní, alcanzando “decenas de depósitos y plantas de armamento”.