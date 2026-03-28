La villa de Wengen resurge como destino exclusivo en los Alpes suizos

Wengen, en el Valle de Lauterbrunnen, destaca como uno de los destinos más exclusivos y pintorescos de los Alpes suizos

La belleza dormida de los Alpes suizos resurge en Wengen, una pequeña villa situada en el Valle de Lauterbrunnen, que destaca como uno de los destinos más exclusivos y pintorescos de la región. Solo se puede acceder a este rincón suizo mediante tren, bicicleta o a pie. Su popularidad ha aumentado por una atmósfera tranquila, arquitectura tradicional y panoramas alpinos inigualables, según Travel + Leisure.

Wengen es reconocida por su exclusividad y encanto alpino. La ausencia de vehículos particulares, la tranquilidad durante todo el año y sus chalets tradicionales, junto con su entorno intacto, diferencian a este pueblo de otros centros turísticos de Suiza.

Rodeado de montañas nevadas y casas de madera con tejados a dos aguas y ornamentación floral, Wengen mantiene un paisaje tradicional donde, con cerca de 1.300 habitantes, reina la calma lejos del bullicio urbano. El silencio que domina invita al visitante a disfrutar el ritmo apacible de la vida alpina en cualquier estación.

Además, el pueblo es base para recorrer la región Jungfrau y para quienes buscan vistas sobresalientes durante todo el año.

La prohibición de automóviles convierte a Wengen en un refugio libre de ruido y contaminación. El único acceso es mediante el ferrocarril de cremallera Wengernalp, en bicicleta o caminando.

Un destino exclusivo en los Alpes suizos

Lorenz Maurer, director de área del Grand Hotel Belvedere, señala en Travel + Leisure que Wengen suele ser vista como una parada breve, pero recomienda quedarse un tiempo para experimentar su atmósfera.

Con menor afluencia de turistas que St. Moritz o Zermatt, el pueblo preserva su peculiar encanto. La combinación de calles sin automóviles, el paisaje dominado por el Jungfrau y los chalets suizos consolidan su identidad distintiva.

El imponente paisaje del Jungfrau enmarca el pueblo de Wengen, brindando vistas espectaculares a los visitantes

Durante el invierno, Wengen se transforma con la carrera anual Lauberhorn, la más larga del circuito de la Copa del Mundo de esquí alpino. Decenas de miles de espectadores asisten a este evento, reforzando la proyección deportiva del pueblo.

Qué hacer en Wengen: actividades y rutas panorámicas

Wengen invita a pasear por calles empedradas, explorar tiendas tradicionales y vibrar con el ritmo tranquilo de los Alpes. El mirador de Wengen ofrece una vista directa del Valle de Lauterbrunnen, convirtiéndose en punto obligado para los amantes del paisaje. Las tiendas locales proporcionan equipos de montaña, souvenirs y productos típicos suizos.

Para quienes disfrutan del senderismo, el sendero panorámico recomendado por Maurer —que va de Männlichen a Kleine Scheidegg— ofrece un recorrido de menos de cinco kilómetros con extensas vistas de los Alpes. Esta ruta es ideal para quienes buscan un contacto directo con la naturaleza y paisajes sobresalientes.

En la temporada invernal, Wengen cobra vida como centro de actividades de nieve, entre ellas esquí y snowboard, gracias a su cercanía a las principales pistas de la región Jungfrau. Se accede fácilmente desde el pueblo en tren hasta Kleine Scheidegg, donde se pueden alquilar trineos o bicicletas de nieve, o usar el teleférico Wengen-Männlichen. Las pistas, conocidas por su cuidado y paisajes, admiten tanto a principiantes como a esquiadores experimentados.

Miles de espectadores visitan Wengen cada año para presenciar la emblemática Copa del Mundo de esquí alpino (REUTERS/Lisi Niesner)

La experiencia del Jungfraujoch: la cima de Europa

Una de las mayores atracciones de Wengen es su acceso directo al Jungfraujoch, la estación de tren más alta de Europa, ubicada a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. El trayecto parte de Wengen, conecta en Kleine Scheidegg y continúa con el histórico Jungfrau Railway atravesando túneles en la montaña hasta la cima.

Este recorrido, calificado por Maurer como una experiencia icónica, permite contemplar panoramas del Glaciar Aletsch —el mayor de los Alpes— y de los picos Jungfrau, Eiger y Mönch. Según el clima, la vista puede ser despejada o cubierta de un manto blanco.

Al llegar a la cima, es posible visitar el Palacio de Hielo, una serie de túneles y cuevas excavadas en el glaciar, o simplemente disfrutar del paisaje alpino irrepetible.

El Jungfraujoch es un destino fundamental para quienes buscan postales de montaña y una experiencia geográfica singular. El viaje permite, además, admirar la ingeniería ferroviaria suiza y realizar uno de los recorridos panorámicos más célebres de Europa, destaca Travel + Leisure.

Consejos prácticos para viajar y alojarse en Wengen

Para llegar a Wengen, es imprescindible tomar el ferrocarril de cremallera Wengernalp. Desde Interlaken, se viaja primero hasta Lauterbrunnen y se enlaza con este tren, que cubre el trayecto final de 12 minutos entre montañas y cascadas.

Quienes lleguen en coche deben estacionar en Lauterbrunnen antes de continuar en tren. El trayecto permite disfrutar vistas del valle y de la montaña Jungfrau.

El viaje a Wengen requiere tomar el ferrocarril de cremallera Wengernalp desde la estación de Lauterbrunnen

Una vez en la villa, los desplazamientos se realizan a pie o en bicicleta, debido a la prohibición de vehículos. Algunos alojamientos cuentan con vehículos eléctricos para facilitar el transporte del equipaje y los traslados internos. Las dimensiones compactas del pueblo hacen que se pueda recorrer en poco tiempo.

Wengen recibe turistas durante todas las temporadas, aunque el mayor flujo ocurre en verano y durante la campaña de esquí invernal. Quienes prefieren menos concurrencia y buscan una experiencia más tranquila, encuentran en la primavera tardía o en el inicio del otoño los momentos idóneos para visitar, con ambiente fresco y menor cantidad de gente. Travel + Leisure señala que el sistema suizo de transporte ofrece herramientas digitales y horarios confiables para planificar el viaje.

En Wengen, la verdadera singularidad se encuentra en la vida sencilla, la autenticidad de sus chalets y la constante presencia de la montaña. Aquí, detenerse, respirar y quedarse un tiempo son privilegios que definen su esencia.