Historias

Qué fue la plaga antonina, la epidemia que cambió la historia y se cobró la vida de casi 10 millones de personas

El colapso de la administración, la caída de la producción agrícola y las persecuciones religiosas marcaron el periodo en que la enfermedad asoló ciudades, debilitó al ejército y terminó con la paz que caracterizaba al imperio romano

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La plaga antonina devastó el Imperio romano entre 165 y 180 d.C., marcando el inicio de la decadencia y el colapso imperial (Imagen Ilustrativa Infobae)
La plaga antonina devastó el Imperio romano entre 165 y 180 d.C., marcando el inicio de la decadencia y el colapso imperial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plaga antonina transformó la historia antigua al devastar el Imperio romano entre 165 y 180 d.C., con millones de muertes y el inicio de su decadencia. Numerosos historiadores consideran que este brote epidémico, que afectó especialmente a Roma bajo los emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero, fue determinante para el posterior colapso imperial, según documenta el sitio especializado History Defined.

El brote aceleró la inestabilidad imperial, impulsó cambios religiosos y dejó una cicatriz en la administración y la economía al causar la muerte de hasta el 10% de los habitantes, desencadenar una crisis económica, social y política de gran escala y marcar el final de la Pax Romana. Sus secuelas provocaron transformaciones en la cultura y las estructuras de poder del imperio.

La enfermedad fue identificada por los contemporáneos como una “peste” distinta de la bubónica medieval. El médico griego Galeno, quien atendió a los afectados, describió síntomas compatibles principalmente con la viruela, aunque algunos especialistas han considerado la posibilidad del sarampión. El nombre “plaga antonina” proviene de su asociación con los emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero, quienes gobernaban cuando la pandemia se desató tras la campaña romana en Oriente.

De acuerdo con History Defined, la primera oleada comenzó después del saqueo de Seleucia, donde nació la leyenda de una “maldición” vinculada al origen de la epidemia.

Síntomas y alcance de la plaga antonina

Médicos documentaron síntomas como fiebre prolongada y erupciones cutáneas graves, identificando la enfermedad como probablemente viruela(Imagen Ilustrativa Infobae)
Médicos documentaron síntomas como fiebre prolongada y erupciones cutáneas graves, identificando la enfermedad como probablemente viruela(Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus escritos, Galeno detalló síntomas como fiebre prolongada, erupciones cutáneas graves y diarrea, afecciones desconocidas hasta entonces en la medicina romana. Destacó la alta letalidad y la rápida propagación de la enfermedad, facilitadas por la intensa movilidad de tropas y comerciantes en todo el imperio. Estos relatos también permitieron prever la evolución de la plaga al observar el color de las lesiones y las deposiciones de los enfermos.

El impacto sanitario fue devastador. El historiador Cassio Dio documentó que en Roma, durante la recaída de 189 d.C., morían hasta 2.000 personas al día. Se estima que la tasa de letalidad alcanzó el 25% de los infectados, con hasta un 10% de la población total del imperio fallecida durante el primer brote. Es decir, entre cinco y diez millones de personas en solo tres años, según los datos reconstruidos por History Defined.

Consecuencias demográficas y políticas en el Imperio romano

El alcance de la plaga antonina trascendió el ámbito sanitario. Figuras destacadas, como el co-emperador Lucio Vero, murieron por la enfermedad en 169 d.C., evidenciando la vulnerabilidad incluso de las élites. La crisis debilitó la estructura política, con Marco Aurelio forzado a afrontar múltiples desafíos y la sucesión imperial recaída en su hijo Cómodo en pleno desastre.

El ejército romano, reconocido en esa época por su disciplinada organización profesional, sufrió una grave reducción de efectivos. Fue necesario reclutar entre esclavos, gladiadores y prisioneros para reemplazar las bajas, lo que afectó la eficacia militar y permitió la entrada de tribus germánicas al territorio romano tras más de dos siglos de paz. El prestigio de las legiones se vio severamente dañado, tal como resalta History Defined, lo que influyó en la percepción tanto externa como interna del poder imperial.

Repercusión sobre la economía romana

El desconcierto social generado por la plaga antonina propició persecuciones contra cristianos y transformó creencias religiosas en el Imperio romano (Wikipedia)
El desconcierto social generado por la plaga antonina propició persecuciones contra cristianos y transformó creencias religiosas en el Imperio romano (Wikipedia)

La merma demográfica desencadenada por la plaga antonina provocó una crisis agrícola y artesanal. La menor disponibilidad de mano de obra en campos y talleres derivó en una fuerte recesión. La recaudación de impuestos, base financiera del Estado romano, se redujo drásticamente debido a la alta mortandad.

La epidemia también cobró la vida de numerosos funcionarios estatales y de la aristocracia, paralizando la administración local, provincial e imperial, según lo registrado por History Defined. El deterioro de la capacidad recaudatoria y la escasez de agentes estatales desestabilizaron aún más la economía y obligaron a replantear las prioridades en la gestión de los recursos tanto públicos como privados.

Impacto social y religioso de la plaga

El desconcierto y la incertidumbre originados por la plaga antonina transformaron la vida social y las creencias religiosas del imperio. Durante los primeros brotes, algunos sectores responsabilizaron a los cristianos por no rendir culto al panteón romano, lo que provocó episodios de persecución al ser considerados la causa de la “ira de los dioses”.

Con el tiempo, la fe cristiana empezó a expandirse; su mensaje de salvación y vida eterna ofrecía consuelo en un contexto de elevada mortalidad e inseguridad, tal como señala History Defined.

La plaga antonina coincidió con el final de la Pax Romana, una de las épocas de mayor prosperidad en la historia de Roma. La pandemia aceleró la crisis de las instituciones tradicionales e hizo evidente el impacto que las enfermedades pueden tener en el destino de las sociedades.

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