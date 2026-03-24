Una nueva oleada de misiles iraníes impactó en Tel Aviv y dejó daños severos en tres edificios: hay cuatro heridos leves

Un misil balístico iraní impactó el martes en un barrio residencial de Tel Aviv y causó heridas leves a cuatro personas, mientras Irán lanzó múltiples oleadas de proyectiles contra distintas regiones de Israel durante la noche y la madrugada, en el marco del conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron contra la República Islámica el 28 de febrero.

Las imágenes captadas por un dron mostraron la magnitud de los daños: tres edificios residenciales gravemente afectados, vehículos destrozados y un cráter de grandes dimensiones en el lugar del impacto. La policía informó que la ojiva contenía 100 kilogramos de explosivos.

Personal de emergencias en Tel Aviv tras el ataque iraní del 24 de marzo. La ojiva de 100 kg dañó tres edificios en un barrio residencial. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Personal de emergencias en Tel Aviv tras el ataque del 24 de marzo. El alcalde local advirtió que el edificio principal afectado podría ser demolido por los daños. (REUTERS/Tomer Appelbaum)

Los paramédicos del servicio de emergencias Magen David Adom atendieron a las cuatro víctimas en el lugar, pero ninguna requirió hospitalización. “En cuanto recibimos los reportes del impacto, respondimos con grandes efectivos y llegamos a la escena en minutos. Vimos destrucción, humo y caos. Inmediatamente comenzamos a realizar búsquedas. Cuatro heridos deambulaban en condición leve”, relató el paramédico Yoel Moshe al Times of Israel.

Un vehículo arde en Tel Aviv tras el bombardeo del 24 de marzo. El impacto del misil generó un cráter de gran tamaño y destrozó varios autos cercanos, según imágenes de drones. (REUTERS/Tomer Appelbaum)

Un socorrista en Tel Aviv tras el bombardeo del 24 de marzo. Los paramédicos hallaron a cuatro heridos leves deambulando que no requirieron hospitalización. (REUTERS/Tomer Appelbaum)

El coronel Miki David, del Comando del Frente Interior, señaló al mismo medio que el proyectil causó daños significativos a tres edificios cercanos, aunque destacó que no hubo heridos graves. “Me alegra decir que en este incidente, que parece visualmente dramático, hay solo tres heridos leves”, dijo a los periodistas en el lugar. El funcionario precisó además que el artefacto no se separó de una munición de racimo, aunque indicó que parece haber sido más pequeño que las ojivas convencionales lanzadas anteriormente por Irán.

Personal de emergencias trabaja en Tel Aviv tras el bombardeo del 24 de marzo. Las FDI ya han inutilizado cerca de 330 de los 470 lanzadores balísticos de Irán. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Vista aérea del un edificio atacado en Tel Aviv tras el ataque del 24 de marzo. La guerra, iniciada el 28 de febrero, ya se ha cobrado más de 2.000 vidas. (REUTERS/Roei Kastro)

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, confirmó que “muchos hogares resultaron dañados” y señaló que el edificio principal afectado podría ser demolido si no es posible repararlo.

Doron, un residente del barrio afectado, describió el momento del impacto. “Fue un boom enloquecedor. Fui a la escalera con mi pareja y de repente escuché una explosión enorme. La abracé y ambos estábamos asustados. Le dije que había sido justo encima de nosotros”, relató al medio israelí Maariv. “Gracias a Dios estamos bien.”

Vista aérea del personal de emergencia en Tel Aviv tras el ataque del 24 de marzo. La guerra, iniciada el 28 de febrero, ya se ha cobrado más de 2.000 vidas. (REUTERS/Roei Kastro)

Personal de emergencias junto a un vehículo destrozado en Tel Aviv. El ritmo de los ataques iraníes ha bajado a 10 misiles diarios desde el inicio del conflicto. (REUTERS/Ronen Zvulun)

El ataque sobre Tel Aviv fue uno de varios lanzados desde Irán durante la noche, que activaron sirenas en zonas del sur, el norte y el centro de Israel y obligaron a millones de personas a refugiarse repetidamente. En el suburbio haifense de Nesher, una munición de racimo dañó una vivienda e hirió levemente a una persona. Otro herido leve fue reportado en el norte del país tras pisar un fragmento de misil.

Una mujer con su perro entre los restos de su hogar en Tel Aviv. El residente Doron describió el impacto como un "boom enloquecedor" al buscar refugio. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Las FDI respondieron con una nueva oleada de ataques contra infraestructura del régimen iraní en Teherán. El ejército israelí informó que la Fuerza Aérea golpeó el “cuartel general de seguridad principal” de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), un sitio que, según las fuerzas armadas israelíes, era utilizado para “sincronizar unidades regionales responsables del orden interno”, incluida la milicia paramilitar Basij.

En los últimos días, el ritmo de los ataques iraníes se ha desacelerado a aproximadamente diez misiles diarios, frente a los 90 del primer día del conflicto. Las FDI señalaron que han destruido o inutilizado cerca de 330 de los aproximadamente 470 lanzadores de misiles balísticos con que contaba Irán, y advirtieron que continuarán cazando los cerca de 150 restantes.

En paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU negociaba el martes una resolución presentada por Bahrein que autorizaría a los estados a usar “todos los medios necesarios” para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Irán bloqueó efectivamente el paso desde el inicio del conflicto; por el estrecho transita normalmente alrededor del 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo. Su cierre virtual ha disparado los precios de la energía a nivel global y dejó varados a unos 20.000 marineros en el Golfo, según la agencia de navegación de la ONU.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que su administración se encuentra en conversaciones para poner fin a la guerra, que desde su inicio ha causado más de 2.000 muertos.