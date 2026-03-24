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Las bolsas europeas mantienen la volatilidad en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

La cotización internacional del crudo avanzó tras la paralización de los envíos por el cierre del estrecho de Ormuz, mientras la falta de consenso diplomático y nuevos ataques acentuaron la presión sobre los mercados energéticos

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Un trabajador limpia el confeti
Un trabajador limpia el confeti tras la apertura de los mercados en la Bolsa de Londres, en Londres, Gran Bretaña. REUTERS/Jack Taylor

El precio del barril de Brent volvió a superar los 100 dólares este martes, impulsado por la cautela de los inversores ante la falta de avances en una salida negociada a la guerra en Oriente Medio. El West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense, también registró un alza significativa, situándose en 92,49 dólares por barril. La jornada bursátil había comenzado con optimismo en Asia tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos mantenía conversaciones “muy buenas” con Irán y que había suspendido los ataques previstos contra infraestructuras energéticas iraníes. Sin embargo, las autoridades de Irán desmintieron la existencia de dichas negociaciones, lo que devolvió la incertidumbre a los mercados y volvió a presionar al alza los precios del crudo.

La guerra en Oriente Medio ha paralizado prácticamente los envíos de alrededor de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo a través del estrecho de Ormuz, que permanece cerrado desde el inicio del conflicto. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se trata de la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia. El Brent subía un 4,2%, hasta los 104,09 dólares hacia las 16H30 GMT, mientras que el WTI ganaba un 5%, hasta los 92,49 dólares. A las 17H26 GMT, el Brent ascendía a 104,67 dólares y el WTI a 93,03 dólares. Analistas como Kathleen Brooks, directora de investigación en XTB, y Nikos Tzabouras, de Tradu.com, coincidieron en que la situación en la región no ha cambiado y que las interrupciones en el suministro siguen endureciendo el mercado.

La volatilidad se trasladó a las bolsas europeas, que cerraron con leves ganancias tras una sesión marcada por la oscilación entre pérdidas y repuntes, mientras los inversores evaluaban las expectativas de distensión frente a los temores por un impacto económico prolongado. El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,4% a 579,28 puntos, tras caer hasta un 0,7% en la apertura. París cerró con un alza de 0,23%, Londres 0,72%, Milán 0,42% y Madrid 0,18%, mientras que Fráncfort terminó con una caída de 0,07%. En el mercado estadounidense, el Dow Jones registraba una ganancia de 0,3%, el S&P 500 0,1% y el Nasdaq retrocedía un 0,4%. Los valores de telecomunicaciones y energía lideraron las subidas europeas, mientras que el sector de defensa y el financiero retrocedieron.

El incremento del precio del petróleo responde a la persistente interrupción del suministro mundial tras los nuevos ataques a infraestructuras energéticas en la región, como los registrados en Isfahán y Khorramshahr, según la agencia de noticias iraní Fars. Irán lanzó este martes oleadas de misiles contra Israel, endureciendo su postura negociadora y exigiendo concesiones significativas a Estados Unidos si los esfuerzos de mediación desembocan en negociaciones formales, según fuentes citadas por Reuters. Tres funcionarios israelíes señalaron bajo condición de anonimato que Trump parecía decidido a alcanzar un acuerdo, pero consideraban poco probable que Irán aceptara las condiciones propuestas por Washington.

El precio del Brent superó
El precio del Brent superó los 100 dólares por barril tras la falta de avances en la guerra en Oriente Medio. (REUTERS/Benoit Tessier)

El cierre del estrecho de Ormuz ha elevado la preocupación sobre una crisis de suministro prolongada, que podría impulsar la inflación regional en Europa, altamente dependiente de las importaciones de petróleo. Una posible prolongación del cierre hasta finales de abril podría llevar al Brent hasta 150 dólares por barril, superando el récord de 147 dólares registrado en 2008, según estimaciones de Macquarie. En este contexto, los mercados anticipan al menos dos subidas de tasas de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en 2026, un cambio respecto a las previsiones previas al conflicto, cuando se esperaba que los tipos se mantuvieran estables durante el año.

El impacto de la guerra también se refleja en la economía real: el crecimiento del sector privado de la zona del euro se ralentizó drásticamente en marzo, según una encuesta. En Alemania, el sector privado creció a su ritmo más lento en tres meses, mientras que en Francia se contrajo a su mayor velocidad desde octubre. Entre las empresas, las acciones de Puig se dispararon un 13% tras anunciar conversaciones de fusión con Estee Lauder.

(Con información de AFP y Reuters)

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