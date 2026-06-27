Ahora el SNTE exige reformar la Ley del ISSSTE y recuerda al Gobierno Federal adeudo de 2 mil mdp

El SNTE exige reformar la Ley del ISSSTE y recuerda al Gobierno Federal adeudo de 2 mil mdp. (Foto: SNTE)

Luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retiraran del plantón del Zócalo el pasado 20 de junio tras llegar a distintos acuerdos con el Gobierno Federal, este viernes, el SNTE exige reformar la Ley del ISSSTE y recordó al Gobierno Federal un adeudo de 2 mil millones de pesos en prestaciones para personal de Educación Media Superior.

El sindicato sostiene que la reforma es viable y defiende la interlocución institucional con la nueva administración federal. La dirigencia nacional del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) afirmó que no existe contradicción entre el derecho a mejores condiciones laborales y el derecho a la educación. Señaló que ambos derechos son humanos, legítimos y posibles de manera simultánea, por lo que el gremio mantiene la confianza de la sociedad en su representación y misión histórica de fortalecer la escuela pública.

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SNTE exige reforma a la Ley del ISSSTE y solución a adeudos

El SNTE expuso que, pese a los avances en certeza laboral y bienestar, persisten demandas estructurales. El esquema actual de pensiones es uno de los principales reclamos y el sindicato afirma que ha realizado estudios actuariales y financieros sólidos para una reforma sostenible de la Ley del ISSSTE. Señaló que las maestras y los maestros merecen una vejez sin incertidumbre.

SNTE acepta incremento salarial del 9% planteado por Sheinbaum. (Foto: SNTE)

El sindicato reclamó que existen adeudos con personal de Educación Media Superior por casi 2 mil millones de pesos, relacionados con prestaciones no cubiertas en los últimos años. Solicitó la intervención de las autoridades hacendarias y educativas para resolver este pendiente. Reiteró la defensa de la autonomía sindical y la inclusión de todos los agremiados en los beneficios logrados.

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Entre los logros recientes, el SNTE identificó acciones que fortalecen al ISSSTE como patrimonio de los trabajadores, incluyendo la cancelación de contratos privatizadores, la construcción de clínicas, la reestructuración de créditos y el restablecimiento del carácter social del FOVISSSTE.

SNTE destaca diferencias con la CNTE

La dirigencia del SNTE subrayó que no coincide con la violencia ni la extorsión como formas de presión política, por lo que consideró que la unidad y el diálogo institucional han permitido conquistar derechos y mejorar condiciones laborales. Afirmó que el sindicato es la representación mayoritaria, legítima y legal del magisterio en el país.

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El SNTE sostiene que los avances obtenidos son resultado de una estrategia democrática y de consulta nacional a sus agremiados, rechazando la unilateralidad y la opacidad en procesos administrativos, ya que promueve la negociación como vía para fortalecer la educación pública.

El sindicato reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por reiterar que el vínculo oficial con el magisterio es a través de la representación legal del SNTE.

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La CNTE desalojó el plantón en el Zócalo después de 20 días

Sección 22 deja el plantón en CDMX, la CNTE rechaza derrota y adelanta “reorganización” con otros estados. (redes sociales)

Tras veinte días de movilización y bloqueo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la CNTE decidió levantar el plantón luego de una asamblea nacional. Aunque no logró la abrogación de la Ley del ISSSTE, la Coordinadora mantiene su exigencia de regresar a un sistema solidario de pensiones y asegura que fortalecerá su movimiento para futuras jornadas.

Durante el mitin de cierre, representantes de la CNTE reclamaron la ausencia de diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum y denunciaron campañas de desprestigio desde el gobierno. Destacaron que las demandas del magisterio no han sido resueltas por distintas administraciones.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de Oaxaca acordaron con la Sección 22 de la CNTE una partida extraordinaria de 800 millones de pesos para atender necesidades educativas en la entidad, además de actualizar compromisos en materia de legislación local y seguridad social.