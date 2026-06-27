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El partido de España ante Uruguay no resuelve la nueva duda de Luis de la Fuente con el lateral derecho: ¿Pedro Porro o Marcos Llorente?

La actuación del jugador del Atlético de Madrid no tuvo pegas, pero tampoco sirvió para despejar la duda sobre la titularidad en el lateral derecho

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Los jugadores Pedro Porro y Marcos Llorente
Los jugadores Pedro Porro y Marcos Llorente

Las dudas se han instalado en el lateral derecho de la selección española. Prueba y error. El primer duelo lo afrontó Marcos Llorente, dejando serias dudas, a pesar de que su actuación estuvo movida por las directrices de Luis de la Fuente. Pedro Porro fue quien disputó el segundo partido ante Arabia Saudí, protagonizando un encuentro sin peros. En el que además se entendió a la perfección con Lamine Yamal. Ahora, sin embargo, el seleccionador ha decidido volver a hacer cambios y dar una nueva oportunidad al defensa del Atlético de Madrid para afrontar el partido ante Uruguay. Un posición llena de dudas, con dos jugadores luchando por la titularidad.

Antes de que el Mundial 2026, diera el pistoletazo de salida la gran incógnita era quién sería el portero titular. Una vez llegó el momento de la primera alineación, las dudas se despejaron para instalarse en otra posición: el lateral derecho. La lucha entre Marcos Llorente y Pedro Porro estaba servida y Luis de la Fuente animó la carrera. Puso en el primero duelo al jugador del Atlético de Madrid y en el segundo al del Tottenham. Visto la actuación de ambos en sus respectivas titularidades, cabía esperar que sería Porro quien aparecería en el once titular. Nada más lejos de la realidad.

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El seleccionador volvió a apostar por Marcos Llorente para cubrir el lateral derecho y hacer de escudero de Lamine Yamal. Araujo fue su gran pesadilla. La velocidad de los charrúa fue la gran amenaza para la defensa española. Marcos Llorente, obligado a correr hacía atrás para evitar que los rivales llegaran a la portería de Unai Simón, cumplió. Sacó todos los balón que llegaron por su banda, manteniéndose sólido en su puesto. Sin ceder, sin errores.

Marcos Llorente durante el partido entre España y Uruguay (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Marcos Llorente durante el partido entre España y Uruguay (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Una asistencia de Marcos Llorente

El partido de España no terminó de convencer. No fue un partido brillante, ni sólido. No consiguieron sintonizar la frecuencia que sonó en el duelo ante Arabia Saudí. Y, sin embargo, España hizo un gol para sellar los tres puntos. En esa jugada Marcos Llorente tuvo un papel fundamental. El lateral del Atlético de Madrid robó un balón y puso un centro al área que consiguió controlar Baena y sacar un rápido disparo a la vuelta. No fue un gran remate, pero el error de Muslera, portero uruguayo, elevó las esperanzas. Despacio y sin prisa, el balón entró en la portería para poner a España por delante en el marcador.

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Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

Llorente había conseguido firmar su primera asistencia en el Mundial 2026. Sin embargo, el duelo no permitió brillar a nadie. No hubo ni un jugador destacado. Tampoco lo fue el lateral. Las dudas en la posición, lejos de despejarse, se han avivado en un partido donde nadie convenció. Ahora se presenta una gran pregunta: ¿Pedro Porro o Marcos Llorente para el siguiente partido? De momento, no se conoce quien será la siguiente selección ante la que se enfrente España. Un nombre que podría decidir quién sale de titular. El lateral es la nueva incógnita en el equipo de Luis de la Fuente. Un duelo complicado para decantar el titular de la posición. Dos jugadores diferentes luchando por un mismo puesto.

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