Corea del Sur formará a 500.000 “guerreros de drones” para responder a la amenaza de Corea del Norte

Todos los miembros de las fuerzas armadas surcoreanas aprenderán a operar drones como parte de su formación básica

Corea del Sur comunicó que formará a 500.000 “guerreros de drones” con el objetivo de contrarrestar la amenaza militar de Corea del Norte, en el marco de un plan que contempla transformar la doctrina y el equipamiento de sus fuerzas armadas mediante la incorporación masiva de sistemas no tripulados y tecnología nacional.

La iniciativa, anunciada por el Ministerio de Defensa, contempla que todos los soldados de las ramas del ejército, la marina, la fuerza aérea y los marines reciban capacitación para operar drones, de modo que cada efectivo pueda utilizar esta tecnología como parte de su armamento personal.

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El ministro Ahn Gyu-back precisó que los drones dejarán de ser exclusivos de unidades especializadas para convertirse en herramientas universales en el campo de batalla, con la meta de que cada soldado pueda emplearlos como un “segundo arma”.

El plan incluye la fabricación de 60.000 drones para 2029, de los cuales más de 11.000 se desplegarán el próximo año. El programa contempla el uso de componentes totalmente nacionales, para evitar la dependencia de piezas importadas, especialmente de origen chino, en respuesta a las preocupaciones de seguridad.

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El plan prevé el despliegue de 60.000 drones de fabricación nacional para 2029 (Reuters)

Dentro de la estrategia, el gobierno surcoreano acelerará la adquisición de más de 20.000 drones de bajo costo y uso desechable, además de sistemas de enjambres controlados por inteligencia artificial y municiones merodeadoras de largo alcance. Entre los desarrollos destacados figura el K-Lucas, un sistema de ataque de diseño local inspirado en modelos utilizados en escenarios de conflicto como Ucrania y Oriente Medio.

La modernización de las capacidades también abarcará la expansión de sistemas antidrones, con la incorporación de armas láser y de microondas. Cada rama de las fuerzas armadas asumirá la responsabilidad de ejecutar misiones de vigilancia y ataque con drones propios, y dejará atrás el modelo de mando centralizado.

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Se prevé la creación de una nueva organización orientada al desarrollo de políticas y capacidades tecnológicas, mientras que la operación directa quedará en manos de las unidades militares.

El anuncio se produjo tras una serie de incidentes que evidenciaron la vulnerabilidad de los sistemas defensivos frente a la incursión de drones norcoreanos. En 2022, cinco drones cruzaron el espacio aéreo surcoreano y uno logró ingresar en la zona de exclusión de la oficina presidencial, episodio que generó una crisis política y llevó al desmantelamiento del comando de operaciones de drones bajo la administración de Lee Jae Myung.

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La administración de Lee Jae Myung desmanteló el antiguo comando de drones tras una crisis política (Reuters)

La decisión de Corea del Sur respondió al crecimiento de las capacidades no tripuladas de Corea del Norte, que fortaleció su arsenal con apoyo técnico y táctico ruso tras su participación en la guerra de Ucrania. Pyongyang desplegó tropas junto a las fuerzas rusas, obtuvo experiencia directa en el empleo de drones en combate real y perfeccionó sus propias estrategias de guerra tecnológica.

El contexto internacional, marcado por la proliferación de drones en conflictos armados, motivó a Seúl a acelerar la integración de tecnologías autónomas y a adaptar su doctrina militar. Además, la presión demográfica en Corea del Sur, con una población en descenso, impulsó la apuesta por la robotización y la reducción de la dependencia de personal humano en tareas operativas.

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El gobierno planea reformar los procedimientos de adquisiciones para facilitar la adopción de tecnología civil y posicionar al Estado como principal comprador de sistemas no tripulados, con el objetivo de promover la industria nacional de drones. La estrategia busca garantizar que las fuerzas armadas estén preparadas para enfrentar amenazas emergentes y mantener la capacidad defensiva frente a un adversario que incrementó su poder tecnológico y militar.

(Con información de Reuters)