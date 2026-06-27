Colombia

Superintendencia entregó medicamentos para Isaac Peña, primo de Kevin Acosta, diagnosticado con hemofilia: “Que ningún niño muera”

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, aseguró que la orden del presidente Gustavo Petro fue tomar medidas para evitar que el caso de Kevin vuelva a repetirse

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El superintendente aseguró que se puso en marcha un plan de seguimiento para el caso de Isaac Peña Torres y otros niños con hemofilia - crédito @QuinteroCalle/X

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, informó que, por medio de la gestión de la entidad, la familia de Kevin Arley Acosta Pico, niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa (problema de coagulación de la sangre) que falleció en febrero de 2026, recibió los medicamentos que no le habían sido entregados. Las medicinas son para Isaac Peña Torres (primo de Kevin), un adolescente de 13 años diagnosticado con la misma enfermedad.

Llegan los medicamentos a la familia de Kevin y a su primo Isaac. Nunca debió pasar. Más allá de si hubo o no descoordinación, hay que recordar que se requiere de toda una comunidad para levantar un niño”, precisó el funcionario en su cuenta de X.

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Quintero se contactó con Yolanda Torres, la madre de Isaac, para saber si fue posible administrar la medicina al menor de edad. De igual manera, expresó disculpas por parte del Gobierno nacional por las falencias que se presentaron en el sistema de salud y que derivaron en una inadecuada atención de Kevin Acosta.

Daniel Quintero informó sobre la entrega de medicametos para la familia de Kevin Acosta y su primo Isaac y pidió que se apruebe una reforma a la salud - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero informó sobre la entrega de medicametos para la familia de Kevin Acosta y su primo Isaac y pidió que se apruebe una reforma a la salud - crédito @QuinteroCalle/X

El menor llevaba dos meses sin recibir la medicina que requería para tratar la hemofilia que padecía. El medicamento, que debía ser garantizado por la Nueva EPS (intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud), le servía para poder llevar una vida normal y sin mayores riesgos.

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El 8 de febrero, el menor sufrió una caída mientras montaba bicicleta y el golpe lo recibió en la cabeza, lo que derivó en un sangrado cerebral. Su estado de salud era todavía más delicado debido a la carencia del medicamento para la hemofilia. Finalmente, falleció el 13 de febrero.

Yo quiero primero pedirte a ti y a tu familia, en nombre del Gobierno, disculpas por lo que pasó con Kevin. Yo siempre he creído que es, eso fue una responsabilidad de nosotros también como gobierno, de la EPS”, dijo el superintendente a la madre de Isaac Peña Torres.

Enfermedades raras Síndrome de Turner hemofilia (Foto: Twitter@HematologyAdv)
Kevin Acosta falleció tras sufrir una caída. La falta de su tratamiento para la hemofilia complicó su estado de salud - crédito @HematologyAdv/X

Quintero aseguró que apenas asumió la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud, se dedicó a verificar qué pasó con Kevin Acosta. Analizó la información que evidenció cómo fue su atención en salud y las medidas que tomó su familia ante las fallas que identificaron en la prestación de los servicios. Con base en eso, inició un plan, ordenado por el presidente Gustavo Petro, para evitar que otro menor de edad en Colombia pase por esa misma situación. De ahí que moviera a la entidad para que se garantizara el suministro de los medicamentos que requiere el adolescente Isaac.

La madre del adolescente agradeció al superintendente por las disculpas que ofreció y entregó detalles de la compleja situación que estaba enfrentando su hijo por la falta de la medicina que le fue recetada por su médico tratante. “Sí, señor. Muchas gracias. Ese es un tema muy complejo, porque uno como mamá, uno se siente como que nadie se acuerda de uno. Isaac toda la semana lloraba, que le dolía mucho, que por qué a él (...). Muy agradecida con ustedes, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias”, indicó.

Auditoría revela graves incumplimientos de los operadores Medic de Colombia, COHAN y Todo Drogas - crédito @saviasaludeps / X
Daniel Quintero aseguró que se está haciendo viligancia a los casos de niños con hemofilia y cáncer - crédito @saviasaludeps / X

El superintendente informó que desde la entidad se creó un esquema de vigilancia especial para hacer seguimiento al caso de Isaac Peña Torres y a los casos de todos los niños que viven con un diagnóstico de hemofilia y de cáncer o que tienen un “riesgo vital”. Ese plan quedó establecido en una circular que empezó a ejecutarse hace una semana.

Esa fue la orden del presidente: póngale dientes a la Superintendencia de Salud para que eso no vuelva a pasar”, precisó.

En su cuenta de X, el superintendente indicó que, para garantizar la correcta prestación de los servicios de salud en el país, es necesario que se apruebe una reforma al sistema. “No he descansado un día para que ningún niño muera por culpa de este sistema de salud asesino y sus EPS. El Congreso debe aprobar una reforma a la salud humana que dé fin a la ley 100 y le dé paso a la vida”, aclaró.

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