Mundo

La purga de Xi Jinping apunta al sector financiero: investigan a un alto funcionario chino por corrupción

Las autoridades de Beijing abrieron un proceso indagatorio contra Zhou Liang, responsable de la supervisión del sector bancario

Guardar
Zhou Liang, viceministro de la
Zhou Liang, viceministro de la Administración Nacional de Regulación Financiera de China, expone las perspectivas de los reguladores financieros continentales en la Cumbre Mundial de Inversión de Líderes Financieros, celebrada en Hong Kong, China. 4 de noviembre de 2025. REUTERS/Tyrone Siu

El segundo máximo responsable de la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA) de China, Zhou Liang, se encuentra bajo investigación por sospechas de “graves violaciones de la disciplina y las leyes”, un eufemismo empleado en el país asiático para referirse a casos de corrupción.

Las pesquisas están a cargo de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) y la Comisión Nacional de Supervisión, según un comunicado oficial difundido este martes en medios estatales.

Dichas entidades son los dos principales órganos encargados de perseguir irregularidades dentro del partido gobernante y la administración pública, respectivamente.

Por el momento las autoridades no han precisado de qué se acusa exactamente a Zhou, quien ocupaba hasta ahora el cargo de viceministro de la NFRA, el organismo encargado de supervisar todo el sector financiero de la segunda economía mundial exceptuando los mercados de valores.

Chinese President Xi Jinping sings
Chinese President Xi Jinping sings the national anthem at the end of the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 12, 2026. REUTERS/Tingshu Wang/File PhotoEl presidente chino Xi Jinping canta el himno nacional al finalizar la sesión de clausura de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 12 de marzo de 2026. REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo

La agencia, creada en 2023 y dependiente del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino), abarca el control de bancos y aseguradoras, conglomerados financieros y la protección de los inversores del regulador del mercado de valores.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, impulsó una ofensiva de gran alcance contra la corrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de conglomerados estatales.

La campaña, considerada uno de los programas emblemáticos de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y malversación dentro de la estructura del PCCh, si bien algunos observadores sostienen que también podría haber servido para neutralizar a determinados rivales políticos.

Más casos de corrupción

China procesó por presuntos sobornos de cuantía “especialmente elevada” a Jin Xiangjun, ex gobernador de la provincia central de Shanxi, después de que la Fiscalía presentara cargos ante un tribunal intermedio en un nuevo avance del caso abierto contra el exdirigente.

El Partido Comunista de China.
El Partido Comunista de China.

La Fiscalía Popular Suprema del país asiático informó este lunes de que el caso, investigado previamente por la Comisión Nacional de Supervisión, el principal brazo anticorrupción del Estado, fue transferido a las autoridades judiciales, que han presentado una acusación formal por el delito de aceptación de sobornos, según un comunicado difundido por el organismo.

De acuerdo con la acusación, Jin aprovechó diversos cargos desempeñados a lo largo de su trayectoria, entre ellos en gobiernos locales de Guangxi (sur), en el Ayuntamiento de Tianjin (este) y posteriormente como vicesecretario del Partido Comunista (PCCh) y gobernador de Shanxi, para favorecer a terceros y aceptar bienes de forma ilegal en grandes cantidades.

El proceso se encuentra ya en fase judicial tras la presentación de la causa ante el Tribunal Popular Intermedio de Xinyang, en la provincia de Henan (centro), después de que las autoridades informaran al acusado de sus derechos procesales, lo interrogaran y recabaran las opiniones de su defensa.

Jin, miembro del XX Comité Central del PCCh, había sido puesto bajo investigación en abril de 2025 por “graves violaciones de la disciplina y la ley”, una fórmula habitual en China para referirse a casos de corrupción que posteriormente derivan en procesos penales.

En octubre de ese mismo año fue expulsado del Partido y destituido de sus cargos públicos tras una investigación que concluyó que había utilizado su posición para obtener beneficios indebidos y aceptar sobornos.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

corrupciónChinaZhou LiangAdministración Nacional de Regulación Financiera (NFRA)destitución

Últimas Noticias

Voto canino: los perros redefinen la carrera electoral en París

En la capital francesa, la creciente presencia de mascotas transforma debates públicos, inspira nuevas alianzas y pone a prueba las promesas de los aspirantes municipales

Voto canino: los perros redefinen

Israel golpeó el corazón de Hezbollah en Beirut y cortó otra ruta de abastecimiento terrorista en el sur

Las FDI atacaron el cuartel de inteligencia y la sede de la Fuerza Radwan en la capital libanesa, mientras destruían un nuevo cruce estratégico sobre el río Litani utilizado para el traslado de cohetes y armamento

Israel golpeó el corazón de

La ONG Human Rights Watch acusó al Ejército iraní de atacar buques civiles en Ormuz

La organización ha señalado que al menos dos embarcaciones comerciales fueron blanco de operaciones militares el 11 de marzo

La ONG Human Rights Watch

Doppelganger, la campaña rusa que clona medios y manipula elecciones y noticias en América Latina

La Social Design Agency lidera una operación encubierta que replica sitios de noticias, difunde mensajes pro-Kremlin y busca debilitar el apoyo internacional a Ucrania. En la región una red similar se creó para apoyar a Delcy Rodríguez

Doppelganger, la campaña rusa que

Cuáles son los secretos que esta ciudad turca oculta entre sus ruinas, sus islas y la memoria de sus habitantes

Descubrir Eski Foça es adentrarse en una red de historias, costumbres y especies protegidas que dan forma a un universo propio en la costa del Egeo

Cuáles son los secretos que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Santiago del Estero: viajaban con

Santiago del Estero: viajaban con 63 kilos de cocaína ocultos en la ventilación del auto y fueron detenidos

Marcha por el Día de la Memoria, en vivo: a hora será el acto central del acto por los 50 años del golpe de Estado

Cuánto paga de impuestos un automovilista cada vez que carga un litro de nafta en el surtidor

Una mujer muere poco después del despegue de un vuelo de más de 14 horas: “Había un olor nauseabundo”

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de marzo

INFOBAE AMÉRICA
CCOO y UGT piden al

CCOO y UGT piden al Gobierno que siga adelante con el registro horario pese al 'no' del Consejo de Estado

Desaparece una línea experimental de cultivo de ostra del proyecto REMEDIOS en el Mar Menor

Decathlon defiende que fomentar el movimiento desde el nacimiento es invertir en salud a largo plazo

Iberia aumenta un 35 por ciento su operativa entre Madrid y Sevilla por la final de la Copa del Rey

GMV propone un modelo de protección de 'clusters' para reforzar la resiliencia de los servicios esenciales en Europa

ENTRETENIMIENTO

La nueva “Moana” en acción

La nueva “Moana” en acción real ya tiene fecha en cines

Hablar dormido: qué significa para la psicología el hábito nocturno que confesó Selena Gomez

“Estuve dispuesto a irme”: el conflicto detrás del regreso de Tom Holland como Spider-Man

Así luce Jim Parsons, el actor que interpreta a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, a los 53 años

La segunda temporada de ‘Bienvenidos a Derry’ está confirmada, aunque tardará en llegar a HBO Max