La purga de Xi Jinping apunta al sector financiero: investigan a un alto funcionario chino por corrupción

Zhou Liang, viceministro de la Administración Nacional de Regulación Financiera de China, expone las perspectivas de los reguladores financieros continentales en la Cumbre Mundial de Inversión de Líderes Financieros, celebrada en Hong Kong, China. 4 de noviembre de 2025. REUTERS/Tyrone Siu

El segundo máximo responsable de la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA) de China, Zhou Liang, se encuentra bajo investigación por sospechas de “graves violaciones de la disciplina y las leyes”, un eufemismo empleado en el país asiático para referirse a casos de corrupción.

Las pesquisas están a cargo de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) y la Comisión Nacional de Supervisión, según un comunicado oficial difundido este martes en medios estatales.

Dichas entidades son los dos principales órganos encargados de perseguir irregularidades dentro del partido gobernante y la administración pública, respectivamente.

Por el momento las autoridades no han precisado de qué se acusa exactamente a Zhou, quien ocupaba hasta ahora el cargo de viceministro de la NFRA, el organismo encargado de supervisar todo el sector financiero de la segunda economía mundial exceptuando los mercados de valores.

Chinese President Xi Jinping sings the national anthem at the end of the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 12, 2026. REUTERS/Tingshu Wang/File PhotoEl presidente chino Xi Jinping canta el himno nacional al finalizar la sesión de clausura de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 12 de marzo de 2026. REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo

La agencia, creada en 2023 y dependiente del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino), abarca el control de bancos y aseguradoras, conglomerados financieros y la protección de los inversores del regulador del mercado de valores.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, impulsó una ofensiva de gran alcance contra la corrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de conglomerados estatales.

La campaña, considerada uno de los programas emblemáticos de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y malversación dentro de la estructura del PCCh, si bien algunos observadores sostienen que también podría haber servido para neutralizar a determinados rivales políticos.

Más casos de corrupción

China procesó por presuntos sobornos de cuantía “especialmente elevada” a Jin Xiangjun, ex gobernador de la provincia central de Shanxi, después de que la Fiscalía presentara cargos ante un tribunal intermedio en un nuevo avance del caso abierto contra el exdirigente.

El Partido Comunista de China.

La Fiscalía Popular Suprema del país asiático informó este lunes de que el caso, investigado previamente por la Comisión Nacional de Supervisión, el principal brazo anticorrupción del Estado, fue transferido a las autoridades judiciales, que han presentado una acusación formal por el delito de aceptación de sobornos, según un comunicado difundido por el organismo.

De acuerdo con la acusación, Jin aprovechó diversos cargos desempeñados a lo largo de su trayectoria, entre ellos en gobiernos locales de Guangxi (sur), en el Ayuntamiento de Tianjin (este) y posteriormente como vicesecretario del Partido Comunista (PCCh) y gobernador de Shanxi, para favorecer a terceros y aceptar bienes de forma ilegal en grandes cantidades.

El proceso se encuentra ya en fase judicial tras la presentación de la causa ante el Tribunal Popular Intermedio de Xinyang, en la provincia de Henan (centro), después de que las autoridades informaran al acusado de sus derechos procesales, lo interrogaran y recabaran las opiniones de su defensa.

Jin, miembro del XX Comité Central del PCCh, había sido puesto bajo investigación en abril de 2025 por “graves violaciones de la disciplina y la ley”, una fórmula habitual en China para referirse a casos de corrupción que posteriormente derivan en procesos penales.

En octubre de ese mismo año fue expulsado del Partido y destituido de sus cargos públicos tras una investigación que concluyó que había utilizado su posición para obtener beneficios indebidos y aceptar sobornos.

(con información de EFE)