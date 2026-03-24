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Alemania y España detuvieron a dos presuntos espías rusos que vigilaban a un proveedor de drones para Ucrania

Las autoridades creen que la información reunida podría servir a la inteligencia rusa para planear ataques o actos de sabotaje en Europa occidental

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Participaron más de 500 agentes
Participaron más de 500 agentes alemanes en operativos simultáneos contra redes de sabotaje y espionaje (Reuters)

El martes, las autoridades de Alemania y España realizaron la detención de dos personas acusadas de colaborar con la inteligencia rusa en operaciones de espionaje.

Los arrestos se produjeron en ambos países en el marco de una investigación sobre actividades de vigilancia vinculadas a la guerra en Ucrania.

Las autoridades alemanas identificaron a un ciudadano ucraniano de 43 años como presunto espía. El hombre fue localizado en Elda, una ciudad del sudeste de España, mientras que, de manera simultánea, una mujer de nacionalidad rumana y 45 años fue detenida en Rheine, en el noroeste de Alemania.

Ellos habrían actuado bajo órdenes de la inteligencia rusa y su objetivo era obtener información sobre un empresario alemán que suministra tecnología destinada a Ucrania.

La policía española arrestó en
La policía española arrestó en Elda a un ciudadano ucraniano presuntamente vinculado a la inteligencia rusa (Europa Press)

La vigilancia comenzó en diciembre de 2025, cuando el sospechoso ucraniano empezó a recolectar información sobre la víctima. La Fiscalía detalló que el acusado utilizó internet para obtener datos y registró en video el entorno laboral del objetivo.

La mujer, identificada como Alla S. acudió al domicilio del proveedor alemán y utilizó su teléfono móvil para grabar imágenes y videos, replicando el esquema de monitoreo iniciado por el sospechoso ucraniano, identificado como Sergey N..

Las autoridades creen que la recolección de datos tenía como finalidad preparar nuevas operaciones de inteligencia contra el objetivo.

El comunicado señaló que los detenidos “recabaron información y realizaron grabaciones de vídeo”, lo que permitió a los servicios rusos planificar posibles acciones futuras. La hipótesis de la policía es que la información obtenida podría facilitar desde ataques físicos hasta un posible asesinato.

La justicia alemana dispuso que la mujer rumana comparezca ante un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe, mientras que el ciudadano ucraniano será extraditado desde España para enfrentar cargos en Alemania.

El Tribunal Federal de Justicia
El Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe instruye la causa contra la sospechosa rumana de espionaje (EFE)

El reclutamiento suele ocurrir a través de redes sociales o en entornos vinculados al crimen organizado, y la motivación principal es el pago de pequeñas sumas a cambio de tareas como vigilancia, sabotaje, obtención de imágenes de infraestructuras sensibles, provocación de incendios o daños a la propiedad. La flexibilidad y anonimato de estos colaboradores representa un desafío para los servicios de seguridad europeos.

En el contexto de la reciente detención de presuntos espías rusos, ocurrió otro hecho, que conmocionó al país alemán. La justicia identificó a cuatro sospechosos, dos hombres y dos mujeres, por su presunta implicación en sabotajes a la infraestructura energética.

Los ataques, cometidos mediante incendios intencionales en torres eléctricas y redes de distribución, han provocado apagones que afectaron a miles de hogares y empresas en Berlín y otras ciudades, con daños económicos estimados entre 30 y 70 millones de euros.

La policía de Berlín investiga
La policía de Berlín investiga incendios provocados en torres eléctricas que causaron apagones masivos (Reuters)

Las investigaciones apuntan a la posible vinculación de estos hechos con grupos radicales de extrema izquierda, como el denominado Vulkangruppe, que ha reivindicado acciones previas contra centrales eléctricas y nodos de distribución.

A pesar de la identificación de los sospechosos, ninguno ha sido arrestado hasta ahora; mientras tanto, la vigilancia sobre infraestructuras críticas se mantiene reforzada y las autoridades continúan indagando posibles conexiones con anteriores apagones y redes de apoyo a estos ataques.

(Con información de DPA y DW)

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