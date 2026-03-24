Afganistán anunció la liberación de Dennis Coyle, un ciudadano estadounidense detenido

El Ministro de Asuntos Exteriores talibán de Afganistán, Amir Khan Muttaqi. REUTERS/Anushree Fadnavis

El gobierno talibán de Afganistán anunció el martes la liberación de un ciudadano estadounidense que llevaba más de un año detenido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la familia del lingüista e investigador Dennis Coyle había escrito al líder supremo de Afganistán solicitando su liberación para la festividad del Eid.

“El Tribunal Supremo del Emirato Islámico consideró suficiente su período de detención y decidió su liberación”, rezaba un comunicado.

El anuncio se produjo tras una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, el ex enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Kabul, Saif Mohammed Al-Ketbi, y un miembro de la familia de Coyle.

Los Emiratos Árabes Unidos facilitaron la liberación, indicó el ministerio, añadiendo que Coyle se reunió con su familia en Kabul el martes.

Coyle, de 64 años, fue arrestado por las autoridades afganas en enero de 2025, según la Fundación Foley, que aboga por la liberación de estadounidenses secuestrados o detenidos arbitrariamente en el extranjero.

Un sitio web creado por su familia, freedenniscoyle.com, afirma que estaba “trabajando legalmente para apoyar a las comunidades afganas como investigador académico” cuando fue detenido.

Dijeron que estuvo recluido en “condiciones casi de aislamiento, necesitando permiso incluso para ir al baño, y sin acceso a atención médica adecuada”.

Coyle viajó por primera vez a Afganistán a principios de la década de 2000 “para estudiar la rica diversidad lingüística del país y ayudar a las comunidades afganas a desarrollar recursos en sus propios idiomas”, añadieron.

(De izquierda a derecha) Anand Prakash, Secretario Adjunto de la División de Pakistán, Afganistán e Irán (PAI) del Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA), el Ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, y Vikramjit Singh Sahney, miembro del Rajya Sabha y empresario indio, participan en una mesa redonda en la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI) en Nueva Delhi, India. REUTERS/Anushree Fadnavis

“Durante sus años de servicio, Dennis mantuvo una casa en Kabul y forjó relaciones profundas y significativas con el pueblo afgano”, se lee en el sitio web.

Quienes lo conocen hablan con profundo aprecio tanto por el hombre como por su trabajo. Dennis siempre ha acogido la cultura afgana con genuina calidez: compartiendo tazas de té verde tradicional, disfrutando de frutos secos y entablando conversaciones sinceras que tienden puentes entre culturas.

Su amor por el pueblo afgano no es solo profesional; es personal y profundamente sentido.

A principios de este mes, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que Estados Unidos había incluido formalmente a Afganistán en su lista de países involucrados en “detenciones injustas”.

Las autoridades afganas calificaron esto de “lamentable” y señalaron las conversaciones entre ambas partes y las liberaciones previas con la mediación de Qatar.

En 2025, cinco ciudadanos estadounidenses fueron liberados en lo que las autoridades talibanes calificaron de “gesto de buena voluntad”.

(Con información de AFP)