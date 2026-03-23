Megapiranha y la evolución de un mito: cómo un pez prehistórico se convirtió en “estrella” del cine de terror

La piraña posee una reputación temida que surge más de mitos y relatos exagerados que de evidencias científicas comprobadas

La piraña ha adquirido fama mundial como uno de los animales más temidos de los ríos sudamericanos. Esta reputación proviene en gran parte de relatos y películas comerciales que la describen como un depredador capaz de devorar a cualquier criatura en segundos. La imagen, promovida por la cultura popular y la literatura de aventura, ha consolidado el temor y el estereotipo: para muchos, basta con entrar al agua para estar en peligro.

No obstante, estudios científicos y observaciones directas publicadas en revistas revisadas por pares, como el trabajo de los investigadores médicos brasileños Vidal Haddad Jr. e Ivan Sazima, muestran que la mayoría de las especies no representan un riesgo real para los humanos. Su fama sanguinaria surge de exageraciones y mitos antes que de hechos comprobados: la frecuencia real de ataques graves es muy baja respecto de la percepción social.

Especies y características principales de la piraña de vientre rojo

La piraña de vientre rojo es una de las especies más reconocidas y la que suele protagonizar los relatos sobre agresividad. Su nombre científico es Pygocentrus nattereri y está distribuida en la cuenca del Amazonas. A simple vista, destaca por el color vientre rojo intenso, especialmente evidente en la época de reproducción, y habita aguas de corriente lenta y vegetación densa.

La piraña de vientre rojo, Pygocentrus nattereri, destaca por su color distintivo y comportamiento cauteloso fuera de situaciones extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presenta mandíbulas robustas y dientes afilados óptimos para desgarrar carne. Aunque circulan historias sobre ejemplares gigantes, la mayoría de los ejemplares mide entre 20 y 30 centímetros, pero algunos pueden alcanzar hasta 50 centímetros. El estudio de Haddad Jr. y Sazima documenta que esta especie normalmente es cautelosa y solo despliega agresividad cuando el ambiente lo impone, sobre todo durante la escasez de alimento. Pese a su imagen, la piraña de vientre rojo vive en cardúmenes y, en general, rara vez ataca sin provocación.

Diversidad en la dieta y comportamiento alimenticio de las pirañas

A diferencia de la visión extendida de carnívoros exclusivos, las pirañas se nutren de forma mucho más variada. Su dieta puede incluir insectos, crustáceos, peces pequeños, frutas y semillas. El menú depende de la especie, el tamaño y la oferta de recursos del entorno natural.

Muchas exhiben alimentación oportunista y modifican su dieta según la disponibilidad: esta flexibilidad alimenticia desmiente el mito del depredador único. Esa adaptabilidad resulta fundamental para la supervivencia en hábitats de recursos variables.

Las vocalizaciones de las pirañas funcionan como un sistema de comunicación social clave para la convivencia en el cardumen (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de las pirañas para vocalizar y su función

Pocas personas saben que las pirañas pueden emitir vocalizaciones. Producen sonidos al vibrar los músculos contra la vejiga natatoria, principalmente bajo situaciones de estrés, competencia alimentaria o durante el cortejo.

Estas cumplen una función social: permiten la comunicación entre miembros del cardumen, la emisión de advertencias ante peligros o el establecimiento de jerarquías. Estos comportamientos reflejan una interacción mucho más compleja de lo que popularmente se piensa.

El comportamiento de “nipping” o mordisqueo en las pirañas

Dentro de las conductas observadas destaca el fenómeno del nipping o mordisqueo. Esto se traduce en pequeños bocados poco dañinos e integra el repertorio habitual de interacción entre pirañas, tanto de la misma especie como hacia otras.

El nipping responde más a la exploración o delimitación territorial que a la agresión para dañar. Es frecuente durante disputas por comida o espacio en el cardumen y funciona como regulador de la convivencia acuática.

La mayoría de los ataques de pirañas a humanos resulta leve y ocurre bajo condiciones ambientales específicas o situaciones de estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realidad y mitos sobre los ataques de pirañas

Sobre los ataques, la literatura científica aporta matices: Haddad Jr. y Sazima detallan que la mayoría de los incidentes documentados fueron leves, ocurriendo bajo circunstancias muy específicas como el período de reproducción o falta de alimento.

En casi todos los casos, el contacto dañino sucede cuando humanos invaden el territorio o perturban el medio. Las pirañas habitualmente evitan el conflicto y solo atacan por sentirse amenazadas o ante condiciones ambientales extremas.

La anécdota de Teddy Roosevelt y la percepción de las pirañas

Un episodio relevante en la historia de la piraña fue la expedición de Theodore Roosevelt a Brasil, en 1913. Allí, los lugareños escenificaron un espectáculo lanzando una vaca enferma al río, donde un cardumen de pirañas hambrientas la destrozó velozmente.

El Megapiranha, especie prehistórica extinta, medía más de un metro y ayuda a entender la evolución de las pirañas actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este relato, observado y narrado por el expresidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt, consolidó la imagen de las pirañas como depredadoras de temer. Sin embargo, las condiciones del “experimento” fueron arregladas para ese desenlace, y el relato se popularizó hasta moldear la percepción mundial sobre el animal.

El Megapiranha como especie prehistórica destacada

En el registro fósil emerge el Megapiranha, una especie prehistórica extinta que vivió hace millones de años y alcanzaba dimensiones mucho mayores que las pirañas actuales. Los restos hallados permiten estimar que medía más de un metro de largo y que su mordida era considerablemente más fuerte.

Este depredador de otros tiempos ocupaba un lugar privilegiado en la cadena alimentaria y confirma que los ancestros de las pirañas contemporáneas fueron aún más formidables. El estudio del Megapiranha es clave para entender la evolución y adaptación de estos peces.