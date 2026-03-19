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Trump advirtió que Estados Unidos “destruirá” el yacimiento de gas de South Pars si el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar

“No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción por las implicaciones a largo plazo que tendrá en el futuro de Teherán”, afirmó el mandatario. Sin embargo, advirtió: “No dudaré en hacerlo” si las instalaciones energéticas de Doha vuelven a ser blanco de ataques

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles por la noche que Israel no realizará nuevos ataques contra el yacimiento de gas South Pars de Irán y advirtió que responderá si el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar. En un mensaje en redes sociales, sostuvo que Estados Unidos “hará estallar masivamente la totalidad” del campo si se repiten agresiones, en medio de la escalada que impacta en los mercados energéticos globales.

Trump señaló que Qatar “no estuvo de ninguna manera, forma o modo involucrado” en los ataques de Israel contra la infraestructura gasífera iraní, pero indicó que “lamentablemente, Irán no sabía esto” y atacó al país del Golfo de forma “injustificada e injusta”. El pronunciamiento se conoció luego de que misiles iraníes impactaran en territorio qatarí.

El mensaje de Donald Trump
El mensaje de Donald Trump vía Truth Social (@realDonaldTrump)

El mandatario agregó: “No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción por las implicaciones a largo plazo que tendrá en el futuro de Irán”. Sin embargo, advirtió: “No dudaré en hacerlo” si las instalaciones de gas natural licuado de Qatar vuelven a ser blanco de ataques.

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