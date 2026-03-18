Se observa un sistema de internet satelital Starlink. REUTERS/Lisi Niesner

Un tribunal de Letonia ha condenado a 11 años de prisión a un ciudadano de Azerbaiyán que reside en el país con un visado de estudiante por ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania, mediante la compra y el contrabando de terminales de internet satelital Starlink y otros equipos relacionados con fines militares.

El acusado, identificado por la televisión letona como Ali Jalilov, fue declarado culpable de “asistir a un Estado extranjero en actividades dirigidas contra otro Estado, así como de violar sanciones impuestas por organizaciones internacionales y por Letonia”, según un comunicado del Tribunal de la Ciudad de Riga.

Además de la prisión, el acusado enfrentará tres años de libertad condicional y deportación de Letonia.

El tribunal señaló que el acusado había conspirado con otras tres personas para usar direcciones de correo electrónico e identidades falsas con el fin de comprar terminales Starlink en Estados Unidos y enviarlas a Rusia junto con otros equipos de uso militar, como miras ópticas y dispositivos para medir condiciones meteorológicas con el fin de calcular trayectorias de artillería.

En declaraciones a la televisión letona, el fiscal Roberts Urdzinš dijo que los bienes de contrabando incluían unidades Starlink Mini que pueden acoplarse a drones kamikaze, lo que hacía que su entrega a Rusia fuera “más grave que el envío de armas de fuego”.

La Justicia de Letonia condenó a un azerbaiyano por proporcionar terminales Starlink a Rusia

Jalilov, era, según el fiscal, el cerebro de la red de contrabando.

Urdzinš agregó que el condenado había comprado alrededor de 85 tarjetas SIM y creado al menos 42 direcciones de correo electrónico falsas como parte de un plan para comprar unidades Starlink y otros bienes relacionados con fines militares para enviarlos a Rusia.

Los otros tres acusados, dos ciudadanos letones y un residente no ciudadano, habían confesado su culpabilidad, aunque los procedimientos judiciales contra ellos aún están en curso.

El caso judicial se inició a partir de las acusaciones presentadas por el Servicio de Seguridad del Estado de Letonia, que en un comunicado del 12 de marzo de 2025 pidió a la fiscalía “iniciar el enjuiciamiento penal contra cuatro personas por la compra y suministro de kits portátiles de internet satelital al Ejército ruso para su uso en la guerra contra Ucrania”.

(Con información de EFE)