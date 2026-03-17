Trump habló sobre la negativa de países de la OTAN a apoyar la campaña militar de EEUU e Israel contra Irán: “No necesitamos ayuda de nadie”

Trump afirma que EEUU "no necesita la ayuda de nadie" para reabrir el estrecho de Ormuz (REUTERS/Jonathan Ernst)

Donald Trump afirmó que Estados Unidos ya no requiere el respaldo de sus aliados de la OTAN ni de otros países para su campaña militar conjunta con Israel contra Irán en Oriente Medio. La declaración fue emitida tras la negativa de varios países de la alianza atlántica a intervenir en el conflicto, especialmente en la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de las hostilidades.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, el presidente Donald J. Trump sostuvo que “la mayoría de nuestros aliados de la OTAN han informado a Estados Unidos que no desean involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán”, aunque reconoció que “casi todos los países están firmemente de acuerdo con nuestras acciones y consideran que no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que Irán posea armas nucleares”. Trump reiteró que la relación con la OTAN es “unilateral”, dado que Estados Unidos invierte “cientos de miles de millones de dólares anuales” en la protección de sus socios, quienes —según el mandatario— “no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad”.

El lunes, los aliados de la OTAN descartaron la propuesta de Trump para que la organización intervenga en la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. Autoridades de Alemania, como el portavoz gubernamental Stefan Kornelius y el canciller Friedrich Merz, argumentaron que “la OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y no existe el mandato para desplegar a la OTAN” en la zona. Merz señaló que ni Estados Unidos ni Israel consultaron a Berlín antes de lanzar los ataques y que, por tanto, “la cuestión de cómo Alemania podría contribuir militarmente no se plantea. No lo haremos”.

El mensaje publicado por Trump en la red social Truth Social

El presidente Trump había advertido en declaraciones al Financial Times que la Alianza Atlántica enfrenta un futuro “muy malo” si no colabora en la reapertura del estrecho, por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo. El bloqueo impuesto por Irán, en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero, disparó los precios internacionales del crudo y aumentó la preocupación por un posible repunte inflacionista global.

El primer ministro británico, Keir Starmer, reafirmó que el Reino Unido no participará en la guerra contra Irán, aunque trabaja en un “plan colectivo viable” para reabrir el paso marítimo y mitigar el impacto económico. Starmer indicó que la prioridad es la “protección de los ciudadanos británicos en Oriente Medio” y anunció medidas de apoyo para los hogares frente al aumento de los precios de la energía, que superaron los 104 dólares el barril. Francia y el Reino Unido podrían sumarse a un operativo de vigilancia marítima, pero recalcaron que no sería bajo el paraguas de la OTAN.

La Unión Europea (UE) descartó modificar el mandato de su misión naval Aspides en el mar Rojo para incluir el estrecho de Ormuz. La alta representante, Kaja Kallas, reconoció que “esta no es la guerra de Europa, pero los intereses de Europa están directamente en juego”. Kallas defendió una solución diplomática y subrayó que “nadie quiere entrar activamente en el conflicto”. Se informó que la UE analiza alternativas, como replicar el acuerdo de exportaciones de grano ucraniano, aunque la mayoría de los Estados miembros rechaza una intervención militar directa.

Los aliados de la OTAN rechazaron la propuesta de Donald Trump para intervenir en el estrecho de Ormuz (REUTERS/ARCHIVO)

Gobiernos de España, Italia, Grecia, Suecia y Dinamarca confirmaron que no enviarán buques de guerra a la región. Autoridades italianas advirtieron que participar militarmente sería “entrar en guerra”, mientras que Alemania cuestionó la utilidad de reforzar la presencia naval europea en una zona donde “ni siquiera la poderosa marina estadounidense logra garantizar el paso”. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, reiteró que “no es nuestra guerra, no la hemos empezado” y que no existe el mandato internacional necesario para implicar a la OTAN o a la UE.

En respuesta a la falta de apoyo internacional, Trump concluyó: “Como Presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡no necesitamos ayuda de nadie!”. El mandatario subrayó que el ejército iraní ha sido diezmado y sus líderes “eliminados en prácticamente todos los niveles”, por lo que, a su juicio, Estados Unidos y sus aliados de Oriente Medio ya no enfrentan amenazas inmediatas de Teherán.