Represión en Irán: al menos 500 personas fueron arrestadas por presunto espionaje y colaboración con “enemigos”

Al menos 500 personas fueron arrestadas en Irán por presunto espionaje y colaboración con “enemigos”

El régimen de Irán anunció este domingo la detención de 500 personas bajo cargos de espionaje y colaboración con medios considerados contrarios a los intereses nacionales, en el marco de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero.

El comandante de la policía, Sardar Ahmadreza Radan, citado por la agencia de noticias iraní Tasnim, detalló que la mitad de los arrestados habría proporcionado datos sobre posibles objetivos militares y sostenía contacto con grupos que “pretendían alterar el orden público”.

Radan explicó que los detenidos enviaban imágenes y ubicaciones de sitios bombardeados a “enemigos” y a medios calificados como antiiraníes. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, las operaciones militares han dejado más de 3.000 muertos en territorio iraní, lo que ha intensificado la persecución de cualquier persona sospechosa de informar a potencias extranjeras o a medios internacionales.

Las detenciones se distribuyeron en diferentes regiones. Según Tasnim, en el noroeste del país fueron arrestadas 20 personas por presuntamente compartir la localización de activos militares y de seguridad con Israel. En el noreste, otras diez quedaron detenidas bajo sospecha de recolectar datos sobre infraestructuras estratégicas y económicas.

Disturbios y protestas en Teherán (AP/Archivo)

Una división de inteligencia de la Guardia Revolucionaria dijo que “el enemigo sionista y Estados Unidos intentan invadir Irán y, de manera paralela, activan mercenarios y espías para provocar disturbios como siguiente fase”.

En Lorestan, el portal local Student News Network reportó la detención de tres individuos acusados de “alterar la opinión pública y quemar símbolos de luto”. Los despachos oficiales no precisaron la fecha exacta de los arrestos.

De acuerdo con una fuente consultada por agencias internacionales, Israel ha comenzado a atacar puestos de control y objetivos de seguridad en Irán sobre la base de información aportada por informantes locales.

El régimen iraní incrementó la represión tras las protestas masivas que estallaron en enero, semanas antes del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel. Estas manifestaciones, sofocadas con violencia extrema por parte de las fuerzas de seguridad, fueron atribuidas por el régimen a la injerencia de potencias extranjeras, a las que acusan de buscar la caída de la estructura clerical.

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió en la red social X que cualquier intervención extranjera podría escalar el conflicto en la región.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (REUTERS/Pierre Albouy)

En declaraciones a Al Araby Al Jadid, Araqchi afirmó: “Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá”, y sostuvo que “el paraguas de seguridad estadounidense atrae problemas en vez de disuadirlos”.

El canciller del régimen persa aseguró contar con pruebas que vinculan bases estadounidenses en Medio Oriente, incluyendo a Emiratos Árabes Unidos, con ataques lanzados contra territorio iraní.

Incidentes regionales

La situación en la región sigue siendo volátil, con episodios que agravan la tensión. El ejército de Italia informó que un dron destruyó un aparato no tripulado italiano en una base militar de Kuwait compartida con fuerzas estadounidenses, aunque no se reportaron víctimas. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, minimizó el incidente y afirmó que “Italia no está en guerra con nadie”.

Al mismo tiempo, el bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene los precios internacionales del petróleo por encima de los USD 100 el barril. Estados Unidos evalúa medidas adicionales para proteger el tráfico marítimo en la región, en un contexto donde la seguridad energética global se ve directamente afectada por la escalada del conflicto.

Un dron iraní impactó contra una base militar de Kuwait

La ofensiva militar y la represión interna impulsada por el régimen iraní se dan en un escenario de alta inestabilidad, marcado por la rivalidad entre potencias extranjeras, el endurecimiento de las políticas de control y la preocupación internacional por el impacto económico y humanitario de los enfrentamientos.

(Con información de Europa Press, Reuters y AFP)