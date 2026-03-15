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El régimen de Irán volvió a atacar a Israel con una bomba de racimo

Una cámara de seguridad captó el momento en que esta munición, diseñada para dispersar decenas o cientos de explosivos sobre amplias superficies, impacta en una calle de Tel Aviv

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El momento en que impacta una bomba de racimo en Israel

El régimen de Irán continúa sus ataques contra el territorio israelí en el inicio de la tercera semana de hostilidades en Medio Oriente. Pese a que Teherán sostiene que sus bombardeos van dirigidos a objetivos militares, gran parte de sus disparos de proyectiles y lanzamientos de drones afectaron a las poblaciones civiles tanto de Israel como de otros países del Golfo.

En las últimas horas las autoridades israelíes compartieron imágenes del impactante momento en que una bomba de racimo lanzada por Irán impactó en medio de una calle de Tel Aviv.

En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se puede observar que había muy poco tránsito en la zona en el momento del ataque. En el video se ve a un hombre a pocos metros que atinó a agacharse, mientras que un taxi -que también estaba muy cerca del objetivo- avanzó unos metros tras el impacto.

Irán ataca a la población
Irán ataca a la población civil de Israel (REUTERS/Tomer Appelbaum)

Hace una semana, un ataque iraní con este tipo de bomba había dejado un civil muerto y varios heridos en el centro de Israel.

El ataque volvió a poner en el centro del debate uno de los armamentos más controvertidos de los conflictos modernos: las bombas de racimo, municiones diseñadas para dispersar decenas o cientos de explosivos sobre amplias superficies y que, según organizaciones humanitarias, representan un riesgo persistente para la población civil incluso años después de finalizados los combates.

El uso de municiones de racimo ha sido documentado en varios conflictos en las últimas décadas, pero su impacto volvió a cobrar relevancia durante la guerra iniciada con la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Coalition Against Cluster Munitions documentaron el uso reiterado de este armamento en ciudades y zonas residenciales desde las primeras semanas de la guerra.

Un grupo de vecinos observa
Un grupo de vecinos observa los daños que dejó un nuevo ataque de Irán contra el centro de Israel (REUTERS/Tyrone Siu)

Los informes señalan que las submuniciones dispersadas por estos ataques provocaron centenares de víctimas civiles y dejaron amplias áreas contaminadas con explosivos sin detonar, lo que convirtió a partes del territorio ucraniano en una de las zonas con mayor presencia de artefactos explosivos remanentes del mundo. También fueron empleadas durante la guerra de Kosovo en 1999, en las campañas militares en Afganistán e Irak en la década de 2000.

A diferencia de una bomba convencional, que detona en un solo punto, estas municiones funcionan como un contenedor que se abre en el aire.

En medio de las hostilidades, este domingo Israel volvió a sufrir ataques del grupo terrorista libanés Hezbollah, aliado del régimen iraní.

Irán ha lanzado miles de
Irán ha lanzado miles de misiles contra territorio israelí (Europa Press/Contacto/Sepahnews)

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció este domingo el lanzamiento de una nueva oleada de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Medio Oriente, incluida Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En un comunicado difundido por la agencia IRNA, el IRGC informó de que los misiles son hipersónicos de tipo ‘Fattah’ y ‘Qadr’, y su lanzamiento forma parte de la 53 oleada de la ‘Operación Promesa Verdadera 4’, el nombre iraní de la respuesta militar a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Además, añadió haber lanzado drones destructivos contra la base Al-Zafra de las fuerzas estadounidenses en EAU, que “jugó un rol de apoyo e inteligencia en ataques contra Irán”.

“Continuarán los ataques potentes contra objetivos, centros e intereses de EE.UU. y el régimen sionista (en alusión a Isarel) hasta que el agresor se rinda y sea castigado”, precisó la nota.

Este domingo, la Guardia Revolucionaria amenazó con asesinar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que “lo perseguirá sin descanso” para lograrlo, mientras Israel anunció una nueva ola de bombardeos contra objetivos en el oeste de Irán.

El 28 de febrero, día de comienzo del conflicto, fueron asesinados numerosos altos cargos iraníes, entre ellos el entonces líder supremo Ali Khamenei, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

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