Estados Unidos envía drones interceptores utilizados en Ucrania para frenar los ataques de Irán

Un soldado estadounidense sostiene un interceptor AS3, parte del sistema modular estadounidense de defensa antidrones con inteligencia artificial MEROPS, durante una presentación en un polígono industrial en Nowa Deba, Polonia, el 18 de noviembre de 2025. REUTERS/Kacper Pempel

El Ejército de Estados Unidos ha enviado 10.000 drones interceptores desarrollados en Ucrania a Oriente Medio con el objetivo de repeler los ataques iraníes sin utilizar costosos sistemas de defensa antimisiles, según el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll.

Driscoll declaró en una entrevista que los drones Merops, equipados con inteligencia artificial, fueron enviados cinco días después del inicio de la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero. Los drones Merops fueron desarrollados por Project Eagle, una empresa de defensa respaldada por el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, y enviados a Ucrania en 2024.

Cada dron Merops tiene un costo aproximado de entre 14.000 y 15.000 dólares, pero Driscoll indicó que pedidos mayores podrían reducir el precio a entre 3.000 y 5.000 dólares por interceptor. Esto resulta más económico que los drones Shahed de Irán, que cuestan al menos 20.000 dólares y han sido utilizados en gran número contra Estados Unidos y sus aliados en la región.

“En realidad, estamos en el extremo más favorable de la curva de costos”, dijo Driscoll. “Así que cada vez que Irán lanza un dron que logramos derribar, pierden una cantidad considerable de dinero”.

El despliegue de armamento probado en la guerra de Rusia contra Ucrania se produce a pesar de que el presidente Donald Trump ha desestimado la necesidad de la ayuda de Kiev para combatir los drones iraníes. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se había ofrecido a enviar ayuda a Oriente Medio para derribar drones.

Un interceptor AS3, parte del sistema modular estadounidense de defensa antidrones con inteligencia artificial MEROPS, intenta capturar un dron señuelo durante una presentación en un polígono en Nowa Deba, Polonia, el 18 de noviembre de 2025. REUTERS/Kacper Pempel

“No, no necesitamos su ayuda en la defensa contra drones”, dijo Trump en una entrevista con Brian Kilmeade en Fox News Radio, emitida el viernes por la mañana. “Sabemos más de drones que nadie. De hecho, tenemos los mejores drones del mundo”.

El uso más extendido del sistema Merops podría cambiar radicalmente la estrategia de las fuerzas estadounidenses e israelíes, que se han visto obligadas a depender de los sistemas de defensa aérea Patriot y THAAD, cuyos misiles pueden costar más de 4 millones de dólares cada uno, para derribar los drones y misiles balísticos de Irán.

Estados Unidos ha estado enviando a la región diversos sistemas antidrones, incluido el dron interceptor Coyote de RTX Corp.

Un interceptor AS3, parte del sistema modular estadounidense de defensa antidrones con inteligencia artificial MEROPS, durante una presentación en un polígono en Nowa Deba, Polonia, el 18 de noviembre de 2025. REUTERS/Kacper Pempel

Además, el Ejército también desplegó los Bumblebee, cuadricópteros armados con explosivos diseñados para localizar y destruir drones enemigos. El sistema, fabricado por Perennial Autonomy, también se probó en Ucrania, pero originalmente como un dron de ataque contra objetivos en movimiento.

El Ejército adquirió sistemas Bumblebee mediante un pequeño contrato de 5,2 millones de dólares en enero de 2026 a través del nuevo Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional 401 del Pentágono, creado para desarrollar y adquirir sistemas de lucha contra aeronaves no tripuladas y desplegarlos rápidamente en todas las fuerzas armadas.

(Bloomberg)