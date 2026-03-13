El ejército de Israel mantiene los ataques contra posiciones militares iraníes y refuerza frontera con Líbano

Israel bombardea la sede del Comando de Emergencias de la Dirección de Inteligencia de Jatam al Anbiya en Teherán, objetivo clave iraní. (MEGHDAD MADADI / TASNIM NEWS / AFP)

La aviación israelí aseguró haber bombardeado en Teherán la sede del Comando de Emergencias de la Dirección de Inteligencia de la base de Jatam al Anbiya durante la noche del jueves. Según informó el portavoz de las fuerzas armadas, Effie Defrin, el ataque tuvo como objetivo a altos cargos militares iraníes presentes en el lugar. “Anoche atacamos una instalación de la Dirección de Inteligencia de Jatam al Anbiya, la sede del Comando de Emergencias”, anunció este viernes el Ejército de Israel en sus canales oficiales. El Comando es responsable de recopilar información de inteligencia de distintas agencias para presentarla a los altos mandos del régimen iraní.

El Ejército israelí sostiene que en el momento del ataque había varios altos cargos de la Dirección de Inteligencia iraní en la instalación. “Estamos evaluando los resultados del ataque”, afirmó Defrin. Además, la aviación israelí indicó haber bombardeado una base central de sistemas de defensa iraníes, centros de mando y depósitos de misiles. Entre los objetivos también figuraron milicianos de la fuerza paramilitar iraní Basij, atacados en acciones calificadas como de precisión. “Durante la noche, la Fuerza Aérea israelí, actuando con inteligencia militar, atacó y eliminó a varios soldados cuando operaban los puestos de control de la carretera recientemente establecidos en Teherán”, detalló un comunicado castrense. Las fuerzas armadas aseguraron que la identificación de los milicianos en los cruces de carreteras fue producto de un proceso previo de reconocimiento.

El ataque aéreo israelí tenía como objetivo a altos mandos militares iraníes presentes en la instalación capitalina, según fuentes oficiales. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Desde el 28 de febrero, la escalada de violencia entre Israel e Irán ha dejado un saldo considerable de víctimas. Se estima que más de un millar de personas han muerto en la República Islámica por los ataques israelíes, aunque las autoridades iraníes no han actualizado las cifras de fallecidos en los últimos días. Por su parte, los ataques de represalia iraníes con misiles balísticos sobre territorio israelí han provocado la muerte de doce personas.

En el marco de una nueva fase ofensiva, Israel ha dirigido sus ataques contra puestos de control custodiados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), según indicó a Reuters una fuente conocedora de la estrategia militar israelí. De acuerdo con el informante, la selección de estos objetivos responde a reportes proporcionados por informantes en terreno, que habrían transmitido la ubicación de al menos tres puestos de control en Teherán atacados durante los últimos tres días. El uso de informantes para identificar blancos fue reportado inicialmente por el Wall Street Journal. El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la información.

Las acciones contra los puestos de control, algunos operados por integrantes del grupo paramilitar Basij bajo control del CGRI, sugieren un intento por debilitar a las fuerzas de élite iraníes. Israel afirma que sus objetivos incluyen destruir las capacidades militares y nucleares de Irán y “crear las condiciones” para un eventual derrocamiento del Gobierno iraní, aunque el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha reconocido que esto último es incierto. Hasta ahora, no se han detectado señales de disidencia organizada ni indicios de que los gobernantes iraníes vayan a ceder el poder.

Las fuerzas armadas israelíes informan de la destrucción de bases de sistemas de defensa, centros de mando y depósitos de misiles en Irán. (Europa Press/Contacto/Sepahnews)

En el plano regional, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ordenó este viernes el refuerzo de tropas en la frontera con el Líbano. Según informó el Ejército, la medida busca fortalecer la preparación ante diversos escenarios ofensivos y defensivos. El despliegue incluirá unidades regulares adicionales —una división, brigadas y batallones de ingenieros— y la movilización de reservistas para sustituir a las unidades habituales y garantizar la continuidad operacional. Solo en los primeros días de la ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán, Israel llamó a filas a cerca de 110.000 reservistas.

La decisión fue adoptada tras una reunión entre Zamir, el ministro de Defensa Israel Katz y otros altos funcionarios, en la que se evaluaron los resultados del ataque israelí al puente Zrarieh, sobre el río Litani en el sur del Líbano, calificado como “cruce clave” para los miembros del grupo chií libanés Hizbulá. El río Litani marca la frontera hasta donde el Ejército israelí ordenó la evacuación de la población libanesa del sur, extendiendo posteriormente el área unos 15 kilómetros al norte. Desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, los bombardeos israelíes sobre el Líbano han causado la muerte de 630 libaneses.

(Con información de EFE y Reuters)