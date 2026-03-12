El secreto detrás del nuevo aluminio que promete autos más resistentes y ecológicos

El uso de aluminio contaminado por impurezas, tratado bajo un método avanzado, posibilita la fabricación de piezas resistentes y seguras, incrementando el valor del reciclaje y disminuyendo la necesidad de materia prima importada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Estados Unidos, desarrolló una aleación llamada RidgeAlloy capaz de transformar el aluminio reciclado de vehículos desechados en piezas estructurales resistentes para la industria automotriz. La innovación responde al desafío de reutilizar grandes volúmenes de aluminio contaminado por impurezas, que hasta ahora no se consideraba apto para componentes de alto rendimiento. El avance podría reducir la dependencia del aluminio importado y disminuir el consumo energético en la fabricación de autos.

La revista Science Daily destacó que el Departamento de Energía de EE. UU., consideró que la chatarra de aluminio automotriz, por lo general, termina usada en productos de bajo valor debido a la presencia de hierro y otros elementos mezclados durante el reciclaje. RidgeAlloy superó este obstáculo, ya que ofrece resistencia, ductilidad y seguridad incluso con metales reciclados que contienen impurezas. El proceso utiliza métodos avanzados de diseño de aleaciones y simulaciones por computadora para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos en la fabricación de vehículos modernos.

Además, los investigadores lograron escalar el desarrollo desde un concepto teórico hasta la producción de piezas reales en solo 15 meses. La tecnología podría aprovechar hasta 350.000 toneladas anuales de aluminio reciclado proyectadas en Norteamérica para la próxima década, según los datos del sector.

La importancia del reciclaje en la industria automotriz

La estrategia propuesta asegura el cumplimiento de los estándares mecánicos exigidos, favorece el aprovechamiento local de residuos metálicos y abre nuevas rutas para una fabricación más sostenible en el sector automotor. (Imgen ilustrativa infobae)

El crecimiento de vehículos con carrocería de aluminio en el mercado estadounidense, especialmente desde 2015, incrementará la disponibilidad de chatarra metálica en los próximos años. Hasta ahora, gran parte de este material se destina a productos no estructurales, como bloques de motor, por no cumplir los requisitos de calidad. El principal reto radica en la contaminación de la chatarra durante el proceso de trituración, que dificulta su uso en componentes críticos.

Según Alex Plotkowski, líder del grupo de Física Acoplada Computacional del ORNL, el aluminio reciclado no tenía las propiedades necesarias para piezas de alta exigencia. RidgeAlloy resuelve este problema mediante su diseño, que tolera mayores niveles de hierro y silicio, permitiendo reutilizar chatarra nacional y reducir el uso de aluminio primario, cuya producción demanda un alto consumo energético.

Innovación tecnológica y proceso de desarrollo

El desarrollo del sistema se apoyó en herramientas de computación avanzada, con más de dos millones de simulaciones para identificar la combinación óptima de elementos. Los ensayos incluyeron análisis de materiales y experimentos con neutrones para evaluar el impacto de las impurezas sobre el rendimiento de la aleación. El resultado permitió fabricar lingotes reciclados y moldear componentes automotrices mediante fundición de alta presión.

El avance tecnológico optimiza la gestión de residuos metálicos, disminuye el uso de energía y fortalece la cadena nacional de suministro, según especialistas y organismos gubernamentales vinculados al desarrollo de materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material final, compuesto por aluminio, magnesio, silicio, hierro y manganeso, demostró la resistencia y la ductilidad necesarias para aplicaciones como bajos de vehículos, chasis y otras piezas estructurales claves. Los ensayos industriales confirmaron la viabilidad de la tecnología para reemplazar el aluminio primario en la fabricación de autos, generando ahorro energético de hasta el 95% respecto a los procesos tradicionales.

Impacto ambiental, económico y futuro de la tecnología

La adopción de esta nueva tecnología, podría transformar la gestión y el valor de la chatarra automotriz en América del Norte. De acuerdo con Amit Shyam, líder del Grupo de Diseño y Comportamiento de Aleaciones de ORNL, el uso de aluminio reciclado reduce costos, fortalece la cadena de suministro y disminuye la huella ambiental del sector. Para 2030, la tecnología podría abastecer hasta la mitad de la demanda anual de aluminio para la industria automotriz estadounidense.

El equipo, integrado por especialistas en materiales y apoyado por el Departamento de Energía, señaló que el sistema también tiene potencial en otras áreas, como maquinaria agrícola, equipos aeroespaciales y vehículos marinos. La innovación no solo aporta una solución a la acumulación de chatarra de aluminio, sino que promueve una economía circular y más sostenible en la fabricación de vehículos y equipos industriales.

En conclusión, la creación de RidgeAlloy representa un avance clave para el aprovechamiento eficiente del aluminio reciclado y la reducción de la dependencia del aluminio primario. La tecnología desarrollada en Oak Ridge abre nuevas opciones para la industria automotriz y demuestra el valor de la investigación científica aplicada a los desafíos ambientales y productivos del siglo XXI.