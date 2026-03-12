Mundo

Benjamin Netanyahu dijo que Israel “está aplastando” a Irán y Hezbollah y anunció la muerte de un científico nuclear clave

Las autoridades del gobierno de Israel han asegurado que no detendrán la ofensiva militar, mientras destacan la colaboración con Estados Unidos y recalcan que los actuales líderes iraníes enfrentan una situación de debilidad significativa

El primer ministro Benjamín Netanyahu
El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel continuará los ataques contra Irán tras la ofensiva conjunta con Estados Unidos. (REUTERS/Emilie Madi)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró en una rueda de prensa que Israel continuará sus ataques contra Irán, calificando de “días históricos” la ofensiva conjunta con Estados Unidos. Netanyahu sostuvo que el nuevo líder supremo iraní, Mojtabá Khameneí, a quien describió como “títere de la Guardia Revolucionaria”, no puede “mostrar el rostro en público”. Según el jefe de gobierno israelí, el anterior líder, Alí Khameneí, fue “eliminado” durante los bombardeos, y la actual conducción iraní sería “mucho más débil” que antes, lo que, afirmó, representa un “Irán diferente” que “ya no supone la misma amenaza”.

En sus palabras, la operación militar ha superado los objetivos iniciales. Netanyahu subrayó que la meta es infligir golpes letales a los programas nuclear y de misiles de Irán y evitar que el liderazgo iraní oculte estos proyectos en instalaciones subterráneas. Además, indicó que Israel eliminó a un alto científico nuclear durante el conflicto, aunque no brindó detalles sobre su identidad. El mandatario israelí sugirió que, aunque la caída del régimen de los ayatolás depende de los propios iraníes, las condiciones para un cambio estarían creándose a raíz de la ofensiva militar. “Se acerca el momento en que podrán emprender un nuevo camino hacia la libertad”, señaló al dirigirse a la población iraní, insistiendo en que el desenlace está en sus manos.

Netanyahu lanzó una advertencia al Gobierno libanés sobre las acciones del grupo chií Hezbollah en su territorio. El primer ministro afirmó que, si el Ejecutivo de Líbano no desarma y frena las operaciones de Hezbollah, Israel se encargará de desmantelar al grupo y advirtió que el país está “jugando con fuego”. Las declaraciones llegaron después de una noche en la que Hezbollah disparó unos 200 misiles contra territorio israelí, situación que provocó críticas por la falta de alertas previas a la población y llevó al jefe del Estado Mayor israelí a disculparse públicamente.

Netanyahu calificó de títere al
Netanyahu calificó de títere al nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, y aseguró que el anterior líder Ali Jameneí fue eliminado durante un bombardeo. (REUTERS/Stringer)

En el marco de los enfrentamientos, al menos 12 personas murieron en un ataque israelí contra una zona concurrida por desplazados en Beirut, el incidente más grave en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea hace más de diez días. Los bombardeos se intensificaron en el suburbio de Dahye, una de las áreas más castigadas, y según datos recientes, los ataques han causado alrededor de 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados en Líbano. Por su parte, Irán no ha actualizado oficialmente el número de víctimas desde el jueves 5 de marzo, fecha en la que reportó 1.230 fallecidos desde el comienzo de la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Netanyahu también insinuó la posibilidad de nuevos atentados dirigidos a líderes de Irán y Hezbollah, al declarar que no ofrecería “pólizas de seguro de vida” para los jefes de las organizaciones adversarias. El mandatario israelí insistió en que, gracias a la cooperación sin precedentes con Estados Unidos, se están logrando avances que “cambian el equilibrio de poder en Oriente Próximo e incluso más allá”. Hizo hincapié en que las conversaciones entre él y el presidente estadounidense Donald Trump son diarias y abiertas, lo que refuerza la unidad estratégica bilateral.

En los recientes bombardeos en
En los recientes bombardeos en Beirut, al menos 12 personas murieron en una zona de desplazados, el balance más grave desde el inicio de la ofensiva aérea. (REUTERS/Stringer)

El líder supremo de Irán, Mojtabá Khameneí, pronunció su primer mensaje desde el nombramiento el 8 de marzo, donde llamó a vengar a los muertos por la guerra. La declaración fue leída por un presentador en la televisión estatal. Mientras tanto, Hezbollah reivindicó varios ataques contra Israel, incluyendo uno dirigido a un sistema de defensa cerca de la ciudad de Cesarea, donde se ubica la residencia privada de Netanyahu. Ante la persistencia de los ataques, Israel advirtió que podría atacar infraestructuras del Gobierno libanés si no se controlan las acciones de Hezbollah.

(Con información de AFP, Reuters, EFE y Europa Press)

